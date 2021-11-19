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Сперва мурашки, потом паралич. Может ли после прививки развиться смертельный синдром Гийена — Барре. Рассказывают врачи

Есть ли взаимосвязь между вакциной и опасным заболеванием

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Медики пока только узнают, какие на самом деле может вызвать осложнения ковид

Медики пока только узнают, какие на самом деле может вызвать осложнения ковид

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Российские медики всё же регистрируют после COVID-19 случаи развития редкого синдрома Гийена — Барре, связанного со сбоем в иммунной системе. Зарубежные эксперты тем временем собирают данные о его развитии и после прививки.

Недавно Сеть городских порталов рассказала о смерти 83-летней жительницы Ярославля — у женщины развился редкий синдром Гийена — Барре. Как сообщила 76.RU дочь погибшей Анна, ее мама заболела ковидом в конце прошлого года — болела тяжело, с 60-процентным поражением легких, но лечилась дома. Однако дочь считает, что редкий синдром могла спровоцировать не болезнь, а прививка от коронавируса — вакцинацию пенсионерка прошла 25 июня, спустя полгода после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и за месяц до смерти.

29 июня она ощутила мурашки и онемение в нижней части ног, но не придала этому значения, подумав, что она их просто отлежала ночью. Далее всё развивалось стремительно — уже 5 июля у пожилой женщины отказали ноги, а 31-го она умерла. Издание публикует ответ медицинских властей региона, которые пришли к выводу, что прививка и развитие синдрома Гийена — Барре не связаны, просто «имеет место совпадение по времени».

В июне 2021-го ученые Бирмингемского университета подтвердили прямую взаимосвязь между COVID-19 и синдромом Гийена — Барре. Как выяснил «Доктор Питер», в Петербурге среди переболевших ковидом есть не менее 20 случаев развития этого синдрома. Хотя, как говорят врачи, такое постковидное осложнение встречается очень редко.

Среди переболевших уже обнаружены случаи с развитием синдрома Гийена — Барре

Среди переболевших уже обнаружены случаи с развитием синдрома Гийена — Барре

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Как рассказали в Мариинской больнице, в стационаре была также одна пациентка с синдромом Гийена — Барре, развившимся спустя 3 недели после первой дозы прививки от коронавируса. Но однозначную связь между болезнью и вакцинацией установить не удалось. По словам невролога отделения медицинской реабилитации Аллы Меркуловой, пациентка жаловалась на перенесенную ранее вирусную инфекцию — какую именно, неизвестно, а также страдала сахарным диабетом. Известно, что женщина в итоге поправилась и благополучно выписалась.

Синдром Гийена — Барре — заболевание, при котором иммунная система человека «атакует» собственные нервные клетки, вызывая мышечную слабость и иногда паралич. Длительность клинических проявлений СГБ составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, риск развития синдрома Гийена — Барре после вакцинации от коронавируса действительно есть, но после перенесенного ковида такой риск гораздо выше.

— Развитие синдрома после вакцинации возможно в том числе и после аденовирусных векторных вакцин. Об этом сказано, например, в последнем аргентинском отчете — они зафиксировали такие поствакцинальные осложнения, правда, в небольшом количестве.

— Между тем синдром Гийена-Барре — редкое, но не фатальное заболевание. При правильном лечении он вполне обратим. Главное, вовремя диагностировать проблемы с периферической нервной системой и начать лечение. При этом надо отметить, что этот синдром гораздо чаще развивается на фоне самого ковида, гриппа и других вирусных инфекций, чем после вакцинации. Такой сценарий более вероятен, но предсказать его невозможно, — считает иммунолог.

Что говорят зарубежные источники


В октябрьском отчете Минздрава Аргентины и комиссии национальной безопасности страны с промежуточными итогами прививочной кампании сообщается о 4 случаях синдрома Гийена — Барре, которые развились после введения вакцины «Спутник V» (российскую вакцину там применяют с начала года), а также 3 случаях после векторной аденовирусной вакцины от AstraZeneca. Однако все они отнесены к категории неопределенных — их связь с введением препарата точно не установлена.

О возможном развитии синдрома Гийена — Барре после вакцинации упоминает и Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA). Согласно их данным, до 3 ноября 2021 года включительно MHRA получило 448 сообщений о синдроме Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Еще 65 сообщений были получены после использования вакцины Pfizer / BioNTech, 5 — после вакцины Moderna.

«MHRA внимательно отслеживает и оценивает сообщения о подозрении на синдром Гийена — Барре, полученные после введения вакцины от COVID-19. После последнего обзора доступных данных свидетельства возможной связи усилились», — говорится на сайте агентства с уточнением, что, согласно рекомендациям, информация о синдроме была внесена в список возможных побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Синдром

Гийена — Барре

— одно из проявлений полинейропатии

Как рассказала Яна Кушнир, невролог ПСПбГМУ им. Павлова, синдром Гийена — Барре развивается у переболевших COVID-19, но он лишь один из подвидов целой группы воспалительных дизиммунных полинейропатий, связанных с «поломкой» в иммунной системе.

Если врачи на помощь придут сразу, то всё не так страшно

Если врачи на помощь придут сразу, то всё не так страшно

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— Синдром Гийена — Барре (СГБ) — острая ситуация. Иначе говоря, случается эпизод, пациента вылечили, и чаще всего он сможет забыть об этом навсегда. Но бывают и хронические воспалительные дизиммунные полинейропатии с периодическими обострениями (ХВДП). В принципе всё это одно и то же — по механизму развития, проявлениям. Только при Гийена-Барре симптомы нарастают до пика меньше, чем за 8 недель, а при ХВДП с обострениями — дольше. Вот и вся разница. Все эти полинейропатии могут развиваться после перенесенной коронавирусной инфекции, но они все-таки относятся к орфанным, то есть редким заболеваниям. Их частота составляет в среднем 1,6 случая на 100 тысяч человек, — объясняет Яна Кушнир.

По словам невролога, в их больнице проходили лечение около десятка пациентов с полинейропатиями, развившимися на фоне ковида где-то через 1–2 недели после положительного ПЦР-теста. Все они переносили коронавирусную инфекцию средне тяжело или тяжело, один пациент с СГБ оказался даже на ИВЛ.

Начинается с мурашек и покалываний


  • Как правило, первые симптомы появляются в ногах — бегающие мурашки, онемение, покалывания;
  • потом присоединяются те же симптомы, но в руках;
  • добавляются боли в руках и ногах. Они могут быть похожими на мышечные, но дело на самом деле не в мышцах, а в поражении периферических нервов;
  • слабость в руках и ногах, трудности с движением — вплоть до парезов и паралича;
  • в тяжелых случаях из-за паралича дыхательной мускулатуры могут развиться дыхательные расстройства. Таких пациентов подключают к ИВЛ;
  • очень редко появляются мимические и бульбарные нарушения, которые говорят о поражении краниальных (черепных) нервов.

Пропустить невозможно, можно запустить


Как говорят врачи, пропустить симптомы воспалительной полинейропатии невозможно. Правда, болезнь не всегда развивается быстро.

— Бывает, у человека какие-то мурашки в ногах, а он всё это списывает на неудобную обувь или еще что-то, долго не обращает внимания. Потом оказывается, что это были первые признаки. Если болезнь в легкой форме, такие малозаметные симптомы могут длиться не один год, а потом буквально на глазах ухудшиться — руки и ноги слабеют и за несколько дней человек оказывается абсолютно обездвижен. Чем дольше болезнь развивается без терапии, тем хуже потом человек восстанавливается, — поясняет Яна Кушнир.

Поставить правильный диагноз по первым признакам ХВДП трудно — болезнь редкая, поэтому не всегда ее сразу можно заподозрить. Однако для опытных неврологов, работающих в стационарах, эта задача проще — они видят пациентов с такими нарушениями чаще других. По словам невролога ПСПбГМУ им. Павлова, для диагностики применяется, к примеру, электронейромиография (ЭНМГ) — она позволяет оценить сократительную способность мышц и скорость проведения электрических импульсов по периферическим нервам.

Частая причина — инфекции


В Мариинской больнице тоже были пациенты с таким постковидным осложнением. Как рассказала невролог Алла Меркулова, в стационар с начала пандемии поступали около 10 человек с синдромом Гийена — Барре, развившимся после COVID-19. В основном у таких пациентов наблюдались слабость в руках и ногах, снижение мышечной силы в кистях и стопах, нарушение чувствительности — онемение, чувство бегающих мурашек, покалывания, жжения. Как уточняет доктор, к счастью, у всех обошлось без дыхательных расстройств и ИВЛ.

— Это достаточно редкое заболевание, и после COVID-19 тоже. Острая воспалительная иммунная полинейропатия развивается в среднем через 2 недели после перенесенной вирусной или бактериальной инфекций, например, энтеритов, цитомегаловируса, гриппа, вируса Эпштейна — Барр.

— Причем, если есть сопутствующий сахарный диабет, то болезнь протекает тяжелее. Хотя у молодых полинейропатия бывает и безо всякого коморбидного фона (имеющиеся хронические заболевания. — Прим. ред.), — рассказала Алла Меркулова.

Даже если нет тяжелых дыхательных нарушений, все пациенты с синдромом Гийена — Барре нуждаются в госпитализации.

— Никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация, поэтому таким людям нужна неотложная помощь. После развития яркой клинической картины обычно наступает плато — 2–3 недели, потом начинается восстановительный период. В тяжелых случаях он может занять 1 и даже 2 года, в легких — симптомы могут полностью уйти за месяц, — говорит доктор Мариинской больницы.

Реабилитация как после инсульта


Для снятия острых симптомов иммунной атаки врачи используют каскадную плазмофильтрацию. Она считается самым эффективным современным методом лечения обострения полинейропатий, включая синдром Гийена — Барре.

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— Иногда двигательные симптомы уходят буквально на глазах, но у всех по-разному, — рассказывает Яна Кушнир. — Во время процедуры плазма крови пациента прогоняется через сепаратор, который удаляет из нее «вредные» антитела и возвращает ее обратно в организм очищенной. Также человеку вводится донорская плазма. В итоге за несколько сеансов собственная плазма человека полностью замещается.

Кроме плазмафереза, пациентам назначают поддерживающую терапию — это, как правило, глюкокортикостероиды. После лечения многим предстоит долгая реабилитация — почти как после инсульта.

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