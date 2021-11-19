Сперва мурашки, потом паралич. Может ли после прививки развиться смертельный синдром Гийена — Барре. Рассказывают врачи

Российские медики всё же регистрируют после COVID-19 случаи развития редкого синдрома Гийена — Барре, связанного со сбоем в иммунной системе. Зарубежные эксперты тем временем собирают данные о его развитии и после прививки.

Недавно Сеть городских порталов рассказала о смерти 83-летней жительницы Ярославля — у женщины развился редкий синдром Гийена — Барре. Как сообщила 76.RU дочь погибшей Анна, ее мама заболела ковидом в конце прошлого года — болела тяжело, с 60-процентным поражением легких, но лечилась дома. Однако дочь считает, что редкий синдром могла спровоцировать не болезнь, а прививка от коронавируса — вакцинацию пенсионерка прошла 25 июня, спустя полгода после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и за месяц до смерти.