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В НСО еще 397 жителей заразились коронавирусом — в реанимациях находится огромное число пациентов

В инфекционные стационары госпитализировали 3892 пациента

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В отделениях реанимации находятся 364 человека. Таких высоких цифр в четвертую волну еще не было

В отделениях реанимации находятся 364 человека. Таких высоких цифр в четвертую волну еще не было

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В Новосибирской области еще 397 жителей заразились коронавирусом

В Новосибирской области зарегистрировано еще 397 случаев коронавируса за сутки, сообщили в оперативном штабе региона. Всего в НСО зафиксировано 76 366 пациентов с ковидом с начала пандемии. Выздоровели за сутки 92 человека.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 66 лет, 67 лет, 80 лет, 83 года, 89 лет и женщины в возрасте 32 года, 57 лет, 63 года, 74 года, 77 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3566 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3892 пациента, в том числе 50 детей.

В отделениях реанимации находятся 364 человека. Таких высоких цифр в четвертую волну еще не было. На ИВЛ сейчас 59 пациентов.

В пятницу, 12 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в пяти регионах России за неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно ухудшилась. В этот список попал и наш регион.

СЮЖЕТ

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Вы всё еще думаете, что в реанимацию с новой коронавирусной инфекцией попадают пожилые с букетом сопутствующих заболеваний? К сожалению, в третий и четвертый подъем вирус переключился на молодых и в целом здоровых. По какому пути пошел COVID-19 и что будет дальше? Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ответил на эти вопросы.

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