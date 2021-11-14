В НСО еще 397 жителей заразились коронавирусом — в реанимациях находится огромное число пациентов

В Новосибирской области зарегистрировано еще 397 случаев коронавируса за сутки, сообщили в оперативном штабе региона. Всего в НСО зафиксировано 76 366 пациентов с ковидом с начала пандемии. Выздоровели за сутки 92 человека .



— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет , 59 лет , 66 лет , 67 лет , 80 лет , 83 года , 89 лет и женщины в возрасте 32 года , 57 лет , 63 года , 74 года , 77 лет , 80 лет . Всего в регионе от коронавируса умерли 3566 человек, — говорится в сообщении оперштаба.



В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3892 пациента, в том числе 50 детей .