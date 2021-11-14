В НСО еще 397 жителей заразились коронавирусом — в реанимациях находится огромное число пациентов

В Новосибирской области еще 397 жителей заразились коронавирусом
В Новосибирской области зарегистрировано еще 397 случаев коронавируса за сутки, сообщили в оперативном штабе региона. Всего в НСО зафиксировано
— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте
В инфекционные стационары региона с диагнозом
В отделениях реанимации находятся 364 человека. Таких высоких цифр в четвертую волну еще не было. На ИВЛ сейчас
В пятницу, 12 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в пяти регионах России за неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно ухудшилась. В этот список попал и наш регион.
Вы всё еще думаете, что в реанимацию с новой коронавирусной инфекцией попадают пожилые с букетом сопутствующих заболеваний? К сожалению, в третий и четвертый подъем вирус переключился на молодых и в целом здоровых. По какому пути пошел