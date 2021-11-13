«Заразил тещу, она — тестя, тесть умер»: новосибирец подцепил коронавирус через 4 дня после прививки

Врач скорой сказала:

— Мы везем тебя в Пашино, в ковидный госпиталь. Там тебя скорее всего не положат, потому что ты не тяжелый. Тяжелый, конечно, но несильно. Но всё пропишут по лечению, как положено.

Меня отвезли в больницу. У них есть брошюра заготовленная, где врач всё отметил и сказал, как лечиться. Добавил, что если через 3–4 дня лучше не станет, то я могу сам приехать в больницу и меня госпитализируют. Я купил таблетки, которые он выписал, и у меня в этот же день снизилась температура до 37,4 градуса. Но там была просто убойная доза лекарств, гора таблеток: антибиотики, противовирусные и кроверазжижающие. Из поликлиники чуть позже привезли бесплатные препараты, но не было самых дорогих таблеток, которые стоят больше 5 тысяч рублей за упаковку. Их нужно было пропить две коробки, но я не стал их покупать, почитал, что очень много побочных эффектов от них. И от того, что я уже выпил, и так легче стало, и я решил также по этой схеме продолжать лечиться.

На второй неделе было легче — температура 38,4 днем, 37,4 градуса ночью. Но я спал, как в бане с водой. Был дико мокрым, потел, раскрывался. Много пил жидкости. Три литра не получалось, но старался. К концу второй недели температура стала проявляться скачками — день есть, другой нет или полдня. На ночь стала проходить, а утром повышалась.