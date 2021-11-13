«Заразил тещу, она — тестя, тесть умер»: новосибирец подцепил коронавирус через 4 дня после прививки

Новосибирец заразился коронавирусом через 4 дня после прививки
В Новосибирске активно идет вакцинация от коронавируса, но многие недовольны ее организацией. Люди толпятся в очередях и подхватывают вирус. Юрист Сергей Егоров заболел через несколько дней после прививки, и его болезнь закончилась трагедией в семье. В авторской колонке он рассказывает, как перенес коронавирус, и рассуждает об организации вакцинации в нашем регионе. Далее — от первого лица.
Я решил привиться от коронавируса еще весной — пытался дважды, но в мае и июле мы с женой болели (не ковидом), поэтому вакцинацию приходилось откладывать. В итоге 30 сентября нам удалось поставить «КовиВак». Это был четверг. На следующий день, 1 октября, я возил родителей на прием к врачу. Всё было хорошо, выходные прошли нормально, никакой температуры не было. И, забегая вперед, думаю, что ковид я подцепил именно в пятницу в больнице из-за ослабленного иммунитета.
В понедельник, через 4 дня после прививки, у меня поднялась температура до 39,2 градуса. Весь день она держалась, жаропонижающие особо не помогали. Кое-как переночевал, а на следующий день вызвал врача. У меня взяли ПЦР-тест, мазки и написали, чем лечиться. Мы, конечно, всё купили с супругой. У нее тоже поднялась температура, но не такая высокая и не сразу. При этом ковид у нее не подтвердился, хотя у меня был положительный тест.
Неделю я просто лежал пластом. Сбить температуру с 39,2 до 38,4 градуса мне помогал только один препарат и то ненадолго. В пятницу уже не было никаких сил мучаться. Сделал платно КТ. Выяснилось, что у меня поражение легких 20% и пара очагов. Не критично, но посоветовали лечь в больницу, потому что дома очень часто проявляются осложнения и резкие ухудшения — тогда совсем беда. Я вызвал скорую, морально готовясь к госпитализации. У меня еще и кашель появился, но не сильный. Температура была — просто жесть.
Приехала скорая, две девушки, которым я очень благодарен. Сразу зашли, послушали меня, взяли снова ПЦР. Сатурация была 98. Они посмотрели назначения врача и сказали, что меня неправильно лечили всё это время. Получается, что неделю упустил, поэтому никакой динамики и не было.
Врач скорой сказала:
— Мы везем тебя в Пашино, в ковидный госпиталь. Там тебя скорее всего не положат, потому что ты не тяжелый. Тяжелый, конечно, но несильно. Но всё пропишут по лечению, как положено.
Меня отвезли в больницу. У них есть брошюра заготовленная, где врач всё отметил и сказал, как лечиться. Добавил, что если через 3–4 дня лучше не станет, то я могу сам приехать в больницу и меня госпитализируют. Я купил таблетки, которые он выписал, и у меня в этот же день снизилась температура до 37,4 градуса. Но там была просто убойная доза лекарств, гора таблеток: антибиотики, противовирусные и кроверазжижающие. Из поликлиники чуть позже привезли бесплатные препараты, но не было самых дорогих таблеток, которые стоят больше 5 тысяч рублей за упаковку. Их нужно было пропить две коробки, но я не стал их покупать, почитал, что очень много побочных эффектов от них. И от того, что я уже выпил, и так легче стало, и я решил также по этой схеме продолжать лечиться.
На второй неделе было легче — температура 38,4 днем, 37,4 градуса ночью. Но я спал, как в бане с водой. Был дико мокрым, потел, раскрывался. Много пил жидкости. Три литра не получалось, но старался. К концу второй недели температура стала проявляться скачками — день есть, другой нет или полдня. На ночь стала проходить, а утром повышалась.
Стал пробовать работать за компьютером. Полчаса-час посидишь и дико устаешь, глаза закрываются. Я шел на кровать и сразу засыпал. Утомляемость была тотальная, слабость дикая, давление понизилось. Только дня четыре назад нормализовалось до 110 на 70, а до этого было 100 на 60 постоянно и даже 90 на 50.
Норма давления для взрослого человека — 120/80.
К концу второй недели мне стало немного получше. Прогнозировали похолодание, поэтому решил поменять шины на машине. У моего знакомого на соседней улице есть шиномонтажка. Я просто закатил четыре колеса из гаража до своего автомобиля и погрузил в багажник. Вымок весь. Пошел домой, снял куртку и грудь была просто мокрая. Майка и кофта мокрые. Пот ручьем бежал. Пришлось принять душ и немного отдохнуть. И только потом отвез колеса. Я понял, что с физическими нагрузками придется повременить.
На третью неделю исчезла температура, но усилился кашель. Дней пять он был очень сильным — ничего не помогало. Полной грудью не мог вздохнуть, и что-то как будто мешало. И даже сейчас я немного подкашливаю. 29 октября я официально закрыл больничный.
В первые дни болезни я заразил тещу, теща заразила тестя — тесть умер в больнице. Они не прививались. Тесть вроде 3–4 дня лежал в отдельной палате в больнице бодрый. В понедельник сказали, что в реанимации, во вторник — без изменений, в среду умер. Три дня — и всё. Мы в шоке были. Нам рассказали, что у него упало давление, и он не мог дышать. Нам до сих пор не верится, что вот так быстро, резко и внезапно человека раз — и не стало.
Мои родители тоже заболели, но всё было не так тяжело. В мае-июне они сделали прививку «ЭпиВакКорона», возможно, это позволило им перенести болезнь легче. Мама даже быстрее, чем я выздоровела.
После этого я сделал для себя определенные выводы. Первое — вакцинироваться всё-таки нужно. И скорее всего, каждые полгода нам теперь придется это делать всю жизнь. Но мне категорически не нравится, как у нас организована вакцинация.
Второе, как мне объяснили, в период формирования иммунитета — 5 недель, человек оказывается особо уязвимым. Ты как голый перед болезнями после прививки. То есть после первой прививки нужно идти на работу, ехать в общественном транспорте, посещать магазины, потому что на этот период тебя никто не освобождает от работы, ты не уходишь на самоизоляцию. Поэтому дико высокий риск заразиться. И думаю, что я подцепил коронавирус после первой прививки из-за ослабленного иммунитета. И этот вопрос у нас не продуман. Сейчас у нас все тотально болеют и массово бегут вакцинироваться, в итоге заболеваемость только растет. У меня на работе все, кто привился в июле, в ближайшее время после прививки переболели. Систему нужно менять, и как можно скорее.
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