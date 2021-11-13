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Сергей Егоров

юрист
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Сергей Егоров

юрист
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«Заразил тещу, она — тестя, тесть умер»: новосибирец подцепил коронавирус через 4 дня после прививки

Сергей Егоров рассуждает, почему из-за сложившейся системы вакцинации умирают люди

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Сергей Егоров уверен, что на время формирования иммунитета после прививки людей нужно постараться изолировать от общественных пространств

Сергей Егоров уверен, что на время формирования иммунитета после прививки людей нужно постараться изолировать от общественных пространств

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Новосибирец заразился коронавирусом через 4 дня после прививки

В Новосибирске активно идет вакцинация от коронавируса, но многие недовольны ее организацией. Люди толпятся в очередях и подхватывают вирус. Юрист Сергей Егоров заболел через несколько дней после прививки, и его болезнь закончилась трагедией в семье. В авторской колонке он рассказывает, как перенес коронавирус, и рассуждает об организации вакцинации в нашем регионе. Далее — от первого лица.

Я решил привиться от коронавируса еще весной — пытался дважды, но в мае и июле мы с женой болели (не ковидом), поэтому вакцинацию приходилось откладывать. В итоге 30 сентября нам удалось поставить «КовиВак». Это был четверг. На следующий день, 1 октября, я возил родителей на прием к врачу. Всё было хорошо, выходные прошли нормально, никакой температуры не было. И, забегая вперед, думаю, что ковид я подцепил именно в пятницу в больнице из-за ослабленного иммунитета.

В понедельник, через 4 дня после прививки, у меня поднялась температура до 39,2 градуса. Весь день она держалась, жаропонижающие особо не помогали. Кое-как переночевал, а на следующий день вызвал врача. У меня взяли ПЦР-тест, мазки и написали, чем лечиться. Мы, конечно, всё купили с супругой. У нее тоже поднялась температура, но не такая высокая и не сразу. При этом ковид у нее не подтвердился, хотя у меня был положительный тест.

Неделю я просто лежал пластом. Сбить температуру с 39,2 до 38,4 градуса мне помогал только один препарат и то ненадолго. В пятницу уже не было никаких сил мучаться. Сделал платно КТ. Выяснилось, что у меня поражение легких 20% и пара очагов. Не критично, но посоветовали лечь в больницу, потому что дома очень часто проявляются осложнения и резкие ухудшения — тогда совсем беда. Я вызвал скорую, морально готовясь к госпитализации. У меня еще и кашель появился, но не сильный. Температура была — просто жесть.

Приехала скорая, две девушки, которым я очень благодарен. Сразу зашли, послушали меня, взяли снова ПЦР. Сатурация была 98. Они посмотрели назначения врача и сказали, что меня неправильно лечили всё это время. Получается, что неделю упустил, поэтому никакой динамики и не было.

Врач скорой сказала:

— Мы везем тебя в Пашино, в ковидный госпиталь. Там тебя скорее всего не положат, потому что ты не тяжелый. Тяжелый, конечно, но несильно. Но всё пропишут по лечению, как положено.

Меня отвезли в больницу. У них есть брошюра заготовленная, где врач всё отметил и сказал, как лечиться. Добавил, что если через 3–4 дня лучше не станет, то я могу сам приехать в больницу и меня госпитализируют. Я купил таблетки, которые он выписал, и у меня в этот же день снизилась температура до 37,4 градуса. Но там была просто убойная доза лекарств, гора таблеток: антибиотики, противовирусные и кроверазжижающие. Из поликлиники чуть позже привезли бесплатные препараты, но не было самых дорогих таблеток, которые стоят больше 5 тысяч рублей за упаковку. Их нужно было пропить две коробки, но я не стал их покупать, почитал, что очень много побочных эффектов от них. И от того, что я уже выпил, и так легче стало, и я решил также по этой схеме продолжать лечиться.

На второй неделе было легче — температура 38,4 днем, 37,4 градуса ночью. Но я спал, как в бане с водой. Был дико мокрым, потел, раскрывался. Много пил жидкости. Три литра не получалось, но старался. К концу второй недели температура стала проявляться скачками — день есть, другой нет или полдня. На ночь стала проходить, а утром повышалась.

Стал пробовать работать за компьютером. Полчаса-час посидишь и дико устаешь, глаза закрываются. Я шел на кровать и сразу засыпал. Утомляемость была тотальная, слабость дикая, давление понизилось. Только дня четыре назад нормализовалось до 110 на 70, а до этого было 100 на 60 постоянно и даже 90 на 50.

Норма давления для взрослого человека — 120/80.

К концу второй недели мне стало немного получше. Прогнозировали похолодание, поэтому решил поменять шины на машине. У моего знакомого на соседней улице есть шиномонтажка. Я просто закатил четыре колеса из гаража до своего автомобиля и погрузил в багажник. Вымок весь. Пошел домой, снял куртку и грудь была просто мокрая. Майка и кофта мокрые. Пот ручьем бежал. Пришлось принять душ и немного отдохнуть. И только потом отвез колеса. Я понял, что с физическими нагрузками придется повременить.

На третью неделю исчезла температура, но усилился кашель. Дней пять он был очень сильным — ничего не помогало. Полной грудью не мог вздохнуть, и что-то как будто мешало. И даже сейчас я немного подкашливаю. 29 октября я официально закрыл больничный.

В первые дни болезни я заразил тещу, теща заразила тестя — тесть умер в больнице. Они не прививались. Тесть вроде 3–4 дня лежал в отдельной палате в больнице бодрый. В понедельник сказали, что в реанимации, во вторник — без изменений, в среду умер. Три дня — и всё. Мы в шоке были. Нам рассказали, что у него упало давление, и он не мог дышать. Нам до сих пор не верится, что вот так быстро, резко и внезапно человека раз — и не стало.

Мои родители тоже заболели, но всё было не так тяжело. В мае-июне они сделали прививку «ЭпиВакКорона», возможно, это позволило им перенести болезнь легче. Мама даже быстрее, чем я выздоровела.

После этого я сделал для себя определенные выводы. Первое — вакцинироваться всё-таки нужно. И скорее всего, каждые полгода нам теперь придется это делать всю жизнь. Но мне категорически не нравится, как у нас организована вакцинация.

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Второе, как мне объяснили, в период формирования иммунитета — 5 недель, человек оказывается особо уязвимым. Ты как голый перед болезнями после прививки. То есть после первой прививки нужно идти на работу, ехать в общественном транспорте, посещать магазины, потому что на этот период тебя никто не освобождает от работы, ты не уходишь на самоизоляцию. Поэтому дико высокий риск заразиться. И думаю, что я подцепил коронавирус после первой прививки из-за ослабленного иммунитета. И этот вопрос у нас не продуман. Сейчас у нас все тотально болеют и массово бегут вакцинироваться, в итоге заболеваемость только растет. У меня на работе все, кто привился в июле, в ближайшее время после прививки переболели. Систему нужно менять, и как можно скорее.

Редакция НГС напоминает, что за любым лечением необходимо обращаться к врачу. Самолечение может быть опасно.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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