«Без прививки было бы хуже»: Анатолий Локоть рассказал о самочувствии после ковида

Мэр Новосибирска провел первую пресс-конференцию после ковида
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как чувствует себя после того, как переболел коронавирусом.
— Чувствую себя хорошо. Заболевание непростое. Мне хотелось бы, чтобы все позаботились о своем здоровье и здоровье своих близких, вовремя поставили прививки. Хочу поблагодарить всех тех, кто беспокоился, писал, спрашивал. Пожеланий здоровья довольно много было. Чувствую эту заботу, — рассказал глава города сегодня,
Анатолий Локоть отдельно поблагодарил врачей, которые помогли ему во время болезни, и лично Михаила Андрушкевича (директора частной клиники «Санитас»).
— Еще раз повторяю: самое главное достояние человека — это его здоровье, его жизнь. Поэтому я вам всем желаю здоровья, желаю избежать этого опыта. Самым надежным средством является прививка. Вердикт в отношении меня был такой: если бы не было прививки, всё было бы гораздо хуже, — добавил мэр.
О том, что глава города попал в больницу с коронавирусом, стало известно