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«Без прививки было бы хуже»: Анатолий Локоть рассказал о самочувствии после ковида

Он считает, что перенес бы заболевание тяжелее, если бы не поставил прививку

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Мэр приступил к работе после болезни

Мэр приступил к работе после болезни

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Мэр Новосибирска провел первую пресс-конференцию после ковида

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как чувствует себя после того, как переболел коронавирусом.

— Чувствую себя хорошо. Заболевание непростое. Мне хотелось бы, чтобы все позаботились о своем здоровье и здоровье своих близких, вовремя поставили прививки. Хочу поблагодарить всех тех, кто беспокоился, писал, спрашивал. Пожеланий здоровья довольно много было. Чувствую эту заботу, — рассказал глава города сегодня, 11 ноября, во время пресс-конференции.

Анатолий Локоть отдельно поблагодарил врачей, которые помогли ему во время болезни, и лично Михаила Андрушкевича (директора частной клиники «Санитас»).

— Еще раз повторяю: самое главное достояние человека — это его здоровье, его жизнь. Поэтому я вам всем желаю здоровья, желаю избежать этого опыта. Самым надежным средством является прививка. Вердикт в отношении меня был такой: если бы не было прививки, всё было бы гораздо хуже, — добавил мэр.

О том, что глава города попал в больницу с коронавирусом, стало известно 23 октября. 7 ноября он уже выписался и участвовал в городских мероприятиях.

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Анатолий Локотьмэр Новосибирскакоронавирус
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