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В правительстве оценили эффект нерабочей недели в России

Уверенно говорить о стабилизации ситуации рано

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составляет 48,4%. Но есть регионы, где он не растет

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составляет 48,4%. Но есть регионы, где он не растет

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о том, как повлияли нерабочие дни на ситуацию с коронавирусом в России. По ее данным, за неделю темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились на 2,1%.

При этом тревогу, по признанию вице-премьера, вызывает рост смертности среди пациентов с коронавирусом. Напомним, сегодня в России зафиксирован новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — по данным оперштаба, скончались 1 239 человек.

— Анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, и невакцинированные, — объяснила Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Голикова также отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составляет 48,4%. Но есть регионы, где уровень коллективного иммунитета не растет. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томская область, Ставрополье и Камчатка.

Отдельно вице-премьер подчеркнула: несмотря на то, что в некоторых регионах темпы прироста заболеваемости снижаются, говорить о стабилизации пока рано.

— Уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизировалась, и распространение инфекции снижается, не можем. Поэтому сегодня контроль и реализация необходимых мер должны быть продолжены, — отметила Голикова и попросила у президента РФ поддержки и дополнительного указания регионам «о необходимости осуществления» ранее порученных мер.

СЮЖЕТ

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Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков добавил, что введение нерабочих дней позволило снизить число заболеваний ковидом среди студентов и преподавателей, зафиксировано на 33% случаев меньше. Уровень вакцинации преподавателей и сотрудников вузов, по словам министра, составляет 75%, среди студентов — 32%.

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