В правительстве оценили эффект нерабочей недели в России

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о том, как повлияли нерабочие дни на ситуацию с коронавирусом в России. По ее данным, за неделю темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились на 2,1%.



При этом тревогу, по признанию вице-премьера, вызывает рост смертности среди пациентов с коронавирусом. Напомним, сегодня в России зафиксирован новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — по данным оперштаба, скончались 1 239 человек.

— Анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, и невакцинированные, — объяснила Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

