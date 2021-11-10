«Еще пара таких горок — и оставшиеся в живых адаптируются». Врачи — о том, когда закончится четвертая волна

Заболеваемость ковидом в России остается на пике. В СМИ новый подъем, начавшийся осенью, называют четвертой волной коронавируса. О том, почему она возникла и как долго продержится, мы поговорили с врачом, экспертом лабораторной диагностики Александром Соловьевым и с врачом — иммунологом-аллергологом Владимиром Болибоком.

Александр Соловьев сразу оговорился, что считает нынешний подъем не четвертой волной, а продолжением третьей, которую в конце весны этого года спровоцировало появление нового, более заразного и смертельного дельта-варианта.