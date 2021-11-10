«Еще пара таких горок — и оставшиеся в живых адаптируются». Врачи — о том, когда закончится четвертая волна

Заболеваемость ковидом в России остается на пике. В СМИ новый подъем, начавшийся осенью, называют четвертой волной коронавируса. О том, почему она возникла и как долго продержится, мы поговорили с врачом, экспертом лабораторной диагностики Александром Соловьевым и с врачом — иммунологом-аллергологом Владимиром Болибоком.
Александр Соловьев сразу оговорился, что считает нынешний подъем не четвертой волной, а продолжением третьей, которую в конце весны этого года спровоцировало появление нового, более заразного и смертельного дельта-варианта.
Почему случился новый подъем?
В августе-сентябре заболеваемость немного пошла на спад, но вскоре после начала учебного года резко рванула вверх. Это связано с тем, что занятия стартовали без существенных ограничений и «дельте» стало легче распространяться через детей.
По мнению врача Владимира Болибока, небольшому улучшению ситуации летом способствовало и то, что были каникулы, плюс многие разъехались из городов — на дачи, в отпуска.
Как долго продлится четвертая волна?
Есть два принципиальных фактора, которые повлияют на то, когда всё это кончится, объясняет Александр Соловьев. Первый — формирование коллективного иммунитета. Пока его не будет у более чем 80% населения, коронавирус не остановить. Второй и не менее важный — насколько полны и адекватны ограничительные меры, направленные на подавление распространения
— Мы видим, что даже в тех странах, в которых уровень вакцинации достаточно высокий, выше, чем у нас, минимум в два раза, при снятии основных ограничительных мер вирус опять через какое-то время получает возможность распространяться, и странам приходится возвращаться к этим мерам вплоть до более жестких, — отметил эксперт.
Пока у нас недостаточно ни уровня вакцинации, ни ограничительных мер, а значит, коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди восприимчивого населения, к которому в разной степени относятся все: и вакцинированные, и переболевшие, и те, кто с вирусом еще не встречался.
Владимир Болибок отметил, что от подъема до окончания волны коронавируса в России, по прошлому опыту, проходит
— Иммунитет к коронавирусу у людей, к сожалению, относительно нестойкий. Нужно, чтобы у человека несколько раз были контакты с инфекцией (либо болезнь, либо вакцинация), чтобы развился более-менее устойчивый иммунитет, — добавил врач.
А сколько еще будет волн? И вообще: коронавирус когда-нибудь кончится?
Пока остаются страны, в которых вакцинировано меньше 10% населения (а их много), распространение коронавируса не взять под контроль, говорит Александр Соловьев, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
— В этом случае остаются условия для того, чтобы коронавирус имел очаги масштабного распространения среди людей, а это неизбежно приведет к мутациям и появлению новых штаммов, — объясняет эксперт. — Помимо этого, всегда будет угроза, что из этих стран вирус попадет в другие. Способы контроля над коронавирусом, дополнительные меры защиты от распространения должны сохраняться до тех пор, пока глобально угроза не исчезнет.
По словам Владимира Болибока, пандемии гриппа в прошлом длились около трех лет. Если это будет применимо к коронавирусу, то нас ждет еще как минимум пандемийный
— Коронавирус всё равно будет, он останется как тяжелая форма ОРВИ. В отношении смертности он переплюнет грипп — будет убивать и напрямую, и в постковидном периоде обострять хронические заболевания, — сказал медик.
При этом, по мнению Александра Соловьева, сравнивать с гриппом коронавирус нельзя. Вирус гриппа не мутирует с такой скоростью, не умеет скрытно передаваться и присутствовать в бессимптомной форме. У него нет такой сверхзаразности и длительного инкубационного периода. Одной вакцинацией его не победить, нужен комплекс мер.
— Коронавирус с нами навсегда. Это теперь одна из инфекций, передающихся респираторным путем, — считает врач. — По оценкам специалистов, ежегодно болеть ковидом будут от 20 до 30% населения Земли, и в руках у человечества есть все инструменты для того, чтобы эту ситуацию контролировать и не допускать высокого уровня смертности, перегрузки учреждений здравоохранения. Такой опыт есть уже сейчас у ряда государств: это Япония, Китай, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в Европе — Португалия.