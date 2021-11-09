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Власти определились с тем, что появится на месте бывшего роддома № 2 в частном секторе Новосибирска

Во время второй волны здание маленького роддома отдали под ковид-госпиталь, а потом закрыли

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Роддом <nobr class="_">№ 2</nobr> в прошлом году работал как ковид-госпиталь в течение полутора месяцев

Роддом № 2 в прошлом году работал как ковид-госпиталь в течение полутора месяцев

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В здании бывшего роддома № 2 в Новосибирске откроют поликлинику

В Октябрьском районе Новосибирска завершили реорганизацию бывшего родильного дома № 2 на улице Чехова, который закрыли еще в январе этого года. Здание отдадут в ведение поликлиники № 2 — она располагается недалеко от медучреждения, на улице Московской. Подразделения ГКП откроются в здании роддома до конца года.

— Второй этаж займет дневной стационар паллиативного отделения, а первый — диагностический центр, для которого уже приобрели новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи. Отдельный кабинет займет современная система нагрузочного тестирования — стресс-тест-система с велоэргометром, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

По словам главврача ГКП Игоря Сабурова, велоэргометр — это новое оборудование, которое позволит оценить работу сердца и легких.

Всего на оснащение поликлиники № 2 направили около 38 миллионов рублей (по региональной программе).

Известно, что бывшая руководитель роддома № 2 Ирена Дрёмова перешла на работу в гинекологическую больницу № 2 с 8 ноября.

Напомним, в разгар второй волны коронавируса этот роддом спешно перепрофилировали под инфекционный госпиталь, чем вызвали недовольство пациенток, планировавших там роды. А вот возвращать к привычной работе учреждение не торопились: даже после того, как волна пациентов с ковидом схлынула, Минздрав продолжал держать роддом в резерве.

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роддомполиклиника
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