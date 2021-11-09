Власти определились с тем, что появится на месте бывшего роддома № 2 в частном секторе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска завершили реорганизацию бывшего родильного дома № 2 на улице Чехова, который закрыли еще в январе этого года. Здание отдадут в ведение поликлиники № 2 — она располагается недалеко от медучреждения, на улице Московской. Подразделения ГКП откроются в здании роддома до конца года.



— Второй этаж займет дневной стационар паллиативного отделения, а первый — диагностический центр, для которого уже приобрели новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи. Отдельный кабинет займет современная система нагрузочного тестирования — стресс-тест-система с велоэргометром, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

