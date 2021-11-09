Власти определились с тем, что появится на месте бывшего роддома № 2 в частном секторе Новосибирска

В здании бывшего роддома
В Октябрьском районе Новосибирска завершили реорганизацию бывшего родильного дома
— Второй этаж займет дневной стационар паллиативного отделения, а первый — диагностический центр, для которого уже приобрели новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи. Отдельный кабинет займет современная система нагрузочного тестирования — стресс-тест-система с велоэргометром, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
По словам главврача ГКП Игоря Сабурова, велоэргометр — это новое оборудование, которое позволит оценить работу сердца и легких.
Всего на оснащение поликлиники
Известно, что бывшая руководитель роддома
Напомним, в разгар второй волны коронавируса этот роддом спешно перепрофилировали под инфекционный госпиталь, чем вызвали недовольство пациенток, планировавших там роды. А вот возвращать к привычной работе учреждение не торопились: даже после того, как волна пациентов с ковидом схлынула, Минздрав продолжал держать роддом в резерве.