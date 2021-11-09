«Это совпадение». Дочь настаивает, что ее мама умерла после прививки от ковида. Что показало вскрытие

Спустя месяц после прививки от коронавируса скончалась 83-летняя жительница Ярославля. У Тамары Равенковой развился редкий синдром Гийена — Барре. Ее дочь Анна считает, что заболевание спровоцировала вакцина. Анна подробно рассказала о том, что произошло с ее мамой и как она пыталась добиться хоть каких-то объяснений от чиновников от здравоохранения.
По телевизору говорили: «Надо делать»
В конце прошлого года пенсионерка Тамара Равенкова заболела. Тест на коронавирус показал положительный результат. Несмотря на то, что женщина очень тяжело переносила болезнь — у нее поднялась высокая температура, было тяжело дышать, а КТ показала 60% поражения легких, — ее не госпитализировали. Пенсионерка лечилась дома антибиотиками.
Ее дочь рассказывает: мама выждала ровно полгода с момента болезни, чтобы сделать прививку.
— Моя мама — советский человек, коммунист старой закалки, всегда была членом партии, районным депутатом. Она всегда верила врачам. И доверяла правительству. По телевизору говорили: «Надо делать», и она пошла. Несмотря на то, что я ее просила сначала сделать хотя бы тест на антитела, — рассказала Анна.
25 декабря, после улучшения состояния, Тамара Равенкова снова сделала тест на ковид. Он был отрицательным. 25 июня женщина пошла на вакцинацию в поликлинику
Умерла спустя месяц после прививки
29 июня Тамара Равенкова ощутила мурашки и онемение в нижней части ног, но не придала этому значения, подумав, что она их отлежала ночью. Далее онемение стало стремительно подниматься вверх по телу и перешло на руки. 5 июля у нее отказали ноги. На скорой ее доставили в больницу с подозрением на инсульт. Обследование исключило инсульт, и женщину отправили в областную больницу, чтобы обследовать на предмет инфаркта. Когда и это не подтвердилось, парализованную Тамару Равенкову отпустили домой. На следующий день частный невропатолог направил женщину на электронейромиографию. Обследование выявило синдром Гийена — Барре. Женщину экстренно на скорой снова доставили в ту же больницу, откуда три дня назад отправили домой. 10 июля Тамара Равенкова попала в реанимацию, а 31 июля она скончалась.
Синдром Гийена — Барре, по данным ВОЗ, это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. При этом синдроме могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Это может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и/или руках. Обычно симптомы длятся несколько недель, и большинство людей выздоравливает без каких-либо длительных, тяжелых неврологических осложнений. Синдрому Гийена — Барре нередко предшествует та или иная инфекция, которая может быть бактериальной или вирусной. Толчком к развитию синдрома Гийена — Барре также может послужить вакцинация или хирургическая операция.
Ее дочь Анна сейчас пытается добиться справедливости. Она уверена, что, если бы не прививка, ее мама сейчас была бы жива. До прививки Тамара Равенкова жила обычной жизнью, абсолютно не нуждалась в посторонней помощи, ездила на дачу, занималась делами.
— Всё началось с того, что данные о том, что моя мама тяжело переболела ковидом, не перенесли из карточки в базу компьютера. Участковая, которая отправляла ее на прививку, не знала, что у мамы было 60% поражения легких, так как не увидела этого в базе. Когда это выяснилось, уже после смерти мамы, врач сказала, что с таким поражением легких ни в коем случае нельзя делать вакцину. Я считаю, что это абсолютная халатность сотрудников больницы, — рассказала Анна.
Еще одна фатальная ошибка, по мнению Анны, это упущенное время. Врачи во второй и областной больницах не смогли поставить правильный диагноз. Прошло целых четыре дня, прежде чем в частной клинике Тамаре Равенковой поставили диагноз «синдром Гийена — Барре».
— Когда мама заболела, все без исключения врачи спрашивали, делала ли она прививку. По-моему, причинно-следственная связь очевидна, — сказала Анна. — Мне не нужна никакая материальная компенсация. Я хочу, чтобы люди были предупреждены. Чтобы побочные явления были озвучены, и люди осознавали свои риски. Вакцина «Спутник V» векторная, на основе аденовируса. Так же, как «АстраЗенека» и «Джонсон и Джонсон». Создатели двух последних уже признали, что развитие синдрома Гийена — Барре — это побочное действие после вакцины.
Анне выдали медицинское свидетельство о смерти, где указано, что причиной смерти стало сдавление головного мозга, которое развилось вследствие синдрома Гийена — Барре.
Чиновники и врачи отказались комментировать
Сейчас Анна живет во Франции. Она рассказала, что изучила протоколы комиссии Евросоюза о российской вакцине «Спутник V». По словам Анны, вакцина не разрешена в Европе именно по причине отсутствия ясной информации по побочным явлениям и составу препарата. Испытания проводились на людях от 18 до 60 лет. То есть неизвестно, как вакцина себя поведет, попав в организм такого пожилого человека, каким была Тамара Равенкова.
После смерти мамы Анна потребовала объяснений у департамента здравоохранения Ярославской области. Женщина также написала письмо в Министерство здравоохранения РФ. Все официальные ответы она собиралась отправить во Всемирную организацию здравоохранения в Женеве.
Сразу после случившегося в департаменте здравоохранения Ярославской области назвали домыслами утверждения родственников о том, что прививка от ковида стала причиной смерти пожилой женщины. Департамент обещал провести проверку и с результатами проверки ознакомить в том числе средства массовой информации. Публикуем официальный ответ департамента сразу после того, как информация о смерти Тамары Равенковой попала в СМИ.
— По данному случаю работает иммунологическая комиссия. Выводы о том, что спровоцировало смерть пациентки, пока делать рано. Утверждение родственников, что причиной могло стать введение первого компонента вакцины «Спутник V», на данный момент является домыслом. Комиссия ждет получения патологоанатомического заключения. После изучения всех документов и обстоятельств будет вынесено экспертное заключение. С ними департамент здравоохранения и фармации и ознакомит средства массовой информации, — прокомментировали произошедшее в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Однако, проведя две иммунологические комиссии, департамент отказался комментировать смерть женщины, сославшись на врачебную тайну.
— С целью установления причины смерти и связи факта смерти с проведением профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19 департаментом фармации и здравоохранения Ярославской области проведены иммунологические комиссии, результаты которых направлены в адрес близкого родственника умершей. Для получения необходимой вам информации вы можете обратиться к родственникам умершей, — ответили журналистам 76.RU в департаменте здравоохранения.
Также департамент здравоохранения отказался предоставлять данные о том, сколько всего в Ярославской области зафиксировано пациентов, обратившихся за медпомощью с синдромом Гийена — Барре после вакцинации.
В поликлинике, куда мы обратились с целью получить информацию, почему пожилую женщину, которая тяжело перенесла ковид, направили на прививку, тоже отказались комментировать случившееся, сославшись на федеральный закон о врачебной тайне. Так же, как и в другой поликлинике, где Тамаре Равенковой не смогли поставить правильный диагноз и отправили домой.
«Имеет место совпадение по времени»
В распоряжении журналистов 76.RU всё же оказался официальный ответ департамента здравоохранения Ярославской области, который и был направлен дочери Тамары Равенковой.
— В рамках рассмотрения факта смерти Равенковой Тамары Вячеславовны с целью установления причины ее смерти и связи факта смерти с проведением профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции первым компонентом «Гам-КОВИД-Вак» от 25.06.2021 департаментом 08.09.2021 и 21.09.2021 проведены иммунологические комиссии. На основании полученной информации сделано заключение: имеет место совпадение по времени развития синдрома Гийена — Барре с проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции вакциной «Гам-КОВИД-Вак», — говорится в документе.
Но Анну такой ответ не устроил.
— Я потребовала предоставить протоколы и состав комиссии. Направила досье во Всемирную организацию здравоохранения с описанием всех фактов и материалов обследования моей мамы. ВОЗ сейчас как раз рассматривает признание вакцины. Думаю, данное досье дополнит их выводы, — рассказала Анна.
Также Анна по-прежнему ждет ответа и объяснений департамента здравоохранения Ярославской области по поводу халатности в больницах, где лечили ее маму.
Комментарий специалиста
Николай Александрович Крючков, иммунолог, генеральный директор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доцент факультета управления и экономики здравоохранения:
— Синдром Гийена — Барре очень редкий. Суть в том, что поражаются периферические нервные пути за счет иммунной реакции. Действительно, синдром Гийена — Барре может быть спровоцирован вакцинацией, и не только от коронавируса. Также синдром Гийена — Барре может быть вызван большим спектром инфекционных заболеваний. Такая реакция может пойти и у молодых людей. Это вполне себе излечимое состояние при правильном и своевременном лечении. То, что в данном случае было потеряно четыре дня, пока не могли поставить диагноз, это, конечно, имеет большое значение. Проблема еще и в том, что человеку было 83 года. Скорее всего, у нее были и другие сопутствующие заболевания. Отек мозга, который стал причиной смерти, мог быть связан с выраженной гипоксией или аритмией.
Такое большое поражение было именно на пике заболевания, потом организм восстанавливает пораженные участки. Да, какая-то часть особо пострадавших участков перестает функционировать, но она минимальна. Противопоказанием является, если какое-то серьезное заболевание находится в стадии декомпенсации. Это значит, что больной не получает по каким-то причинам лечение или оно уже перестало действовать. У тяжело больных людей вакцина, поскольку это стресс для организма, может запустить каскад тех патологических реакций, на которые организм и так настроен. Поэтому наступают осложнения или смерть. Формально мы говорим о том, что вакцина «Спутник V» исследована на пожилых. Почему формально? Потому что таких пожилых людей везде, не только в России, редко включают в подобные исследования. Их слишком мало, и у них слишком много заболеваний, которые являются противопоказаниями к исследованиям. У нас проводилось небольшое исследование на людях 60+, но возраст участников не достигал даже 70 лет. Поэтому формально, по косвенным данным, полученным в результате исследований на неглубоко пожилых людях, мы можем спрогнозировать, как вакцина поведет себя у глубоко пожилых людей.
Самый лучший вариант для таких людей — это полностью изолироваться, минимизировать контакты даже с родственниками, выходить гулять, так же ни с кем не контактируя. Но в наших реалиях это маловероятно. У нас нет альтернативы: либо эти люди остаются без защиты, либо они вакцинируются. Человек в этом случае берет ответственность на себя. Но хочу подчеркнуть, что ковид для пожилых людей гораздо опаснее, чем вакцина. Летальность в этом случае достигает 20%.