«Это совпадение». Дочь настаивает, что ее мама умерла после прививки от ковида. Что показало вскрытие

Ее дочь рассказывает: мама выждала ровно полгода с момента болезни, чтобы сделать прививку.



— Моя мама — советский человек, коммунист старой закалки, всегда была членом партии, районным депутатом. Она всегда верила врачам. И доверяла правительству. По телевизору говорили: «Надо делать», и она пошла. Несмотря на то, что я ее просила сначала сделать хотя бы тест на антитела, — рассказала Анна.



25 декабря, после улучшения состояния, Тамара Равенкова снова сделала тест на ковид. Он был отрицательным. 25 июня женщина пошла на вакцинацию в поликлинику № 1 по месту жительства.



Умерла спустя месяц после прививки

29 июня Тамара Равенкова ощутила мурашки и онемение в нижней части ног, но не придала этому значения, подумав, что она их отлежала ночью. Далее онемение стало стремительно подниматься вверх по телу и перешло на руки. 5 июля у нее отказали ноги. На скорой ее доставили в больницу с подозрением на инсульт. Обследование исключило инсульт, и женщину отправили в областную больницу, чтобы обследовать на предмет инфаркта. Когда и это не подтвердилось, парализованную Тамару Равенкову отпустили домой. На следующий день частный невропатолог направил женщину на электронейромиографию. Обследование выявило синдром Гийена — Барре. Женщину экстренно на скорой снова доставили в ту же больницу, откуда три дня назад отправили домой. 10 июля Тамара Равенкова попала в реанимацию, а 31 июля она скончалась.

