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«60% заболевших — это мужчины»: эксперт о том, как коронавирус приводит к импотенции

Новосибирские врачи обследовали 50 переболевших мужчин, оказалось, что у всех упал уровень тестостерона

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Врачи говорят, что негативно на мужском здоровье сказывается не только ковид, но и антибиотики

Врачи говорят, что негативно на мужском здоровье сказывается не только ковид, но и антибиотики

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Врачи выявили падение тестостерона у переболевших ковидом новосибирцев

Коронавирус губительно сказывается на мужском здоровье, заявила новосибирский врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук Елена Новикова. Как утверждает врач, в мире мужчины коронавирусом болеют чаще. У мужчин, переболевших коронавирусом, часто появляется импотенция, снижается фертильность и ухудшается либидо.

— Если ориентироваться на мировую статистику, то 60% заболевших — это мужчины. Мужчина — это фактор риска заболеть коронавирусом, — рассказала врач уролог-андролог в эфире группы правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

По словам Елены Новиковой, к ней стали чаще обращаться с половой дисфункцией и фертильностью после перенесенного коронавируса. И стали ухудшаться результаты исследования. Мужчины стали болеть больше и тяжелее.

— Половая дисфункция может проявляться как нарушением эрекции, так и нарушением либидо и нарушением эякуляции. Нарушения либидо чаще всего связаны со стрессом и с нарушением гормональной регуляции, — рассказала Елена Новикова.

При этом, как рассказывает врач, коронавирус влияет на сосуды, которые в свою очередь приводят к эректильной дисфункции.

— Помимо этого влияет изменение гормонов и изменения в нейрорегуляции. Но если нарушен артериальный приток, то перспективы не очень хорошие. Это бывает в общем контексте. Коронавирус влияет на гормональную регуляцию половой функции, влияет как фактор стресса, влияет на сосуд. Образуются фибротромбы, и это может привести к эректильной дисфункции, — объяснила Елена Новикова.

Падение тестостерона

Как объяснила врач, тестостерон вырабатывается определенными клетками в яичках. И часть тестостерона вырабатывается надпочечниками.

— Доказано негативное влияние коронавируса на ткань яичка. Попадает туда вирус посредством рецепторов AC2. Нарушается работа клеток яичников. Поэтому тестостерон снижается при коронавирусе. Мы оценивали гормональный фон мужчин непосредственно в период реабилитации после перенесенного коронавируса, — рассказала Елена Новикова.

Исследование новосибирских врачей проходило на небольшой выборке — 50 мужчин. Но у всех без исключения снизился уровень тестостерона. В течение года уровень тестостерона восстанавливается. Будут осложнения, если есть какие-то осложнения.

— Когда он поднимется, и как он поднимется, зависит индивидуально от каждого организма. У всех последствия будут индивидуальными, — сообщила Елена Новикова.

Снижение рождаемости в мире

Как утверждает Елена Новикова, многие прогнозируют изменения с рождаемостью в мире.

— Наверное, будет снижение. Мы наблюдаем значимое снижение эякулята у пациентов по сравнению с пациентами, которые не болели коронавирусом. После средней и тяжелой формы может быть полное отсутствие эякулята. В легкой степени практически нет изменений, — поделилась Елена.

Как рассказывает Елена, реабилитация после коронавирусной инфекции должна проводится во всех сферах, в том числе по части мужского здоровья.

— Когда люди становятся здоровее, они сознательно не идут. Но последствия могут появиться и через год, — рассказала врач.

Антибиотики и стресс

На ухудшение мужского здоровья, в том числе на ухудшение спермы, влияют стресс и антибиотики.

— Принимают антибиотики с целью ликвидации какого-то микроорганизма, которое ухудшает качество эякулята и сперматозоидов. Но антибиотики убивают все, что рядом. Мы вроде бы убиваем инфекцию, но тут же наносим вред сперматозоидам, — рассказывает Елена Новикова.

После антибиотиков врач уролог-андролог советует планировать беременность не раньше, чем через 3–6 месяцев.

Вакцинация и мужское здоровье


Как рассказывает Елена Новикова, вакцинация не должна влиять на мужское здоровье. В ее врачебной практике никто не обращался после вакцинации с проблемами мужского здоровья.

СЮЖЕТ

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— Если брать все вакцинации и виды вакцин. Их можно ставить в период относительного здоровья. В период обострения заболеваний их ставить не надо. Все эти вакцины могут вызвать высокую температуру, что не очень хорошо, — рассказала Елена Новикова.

При этом планировать беременность Елена просит с учетом вакцинации. Заводить ребенка она советует через три месяца после вакцинации.

Ранее новосибирский реаниматолог Дмитрий Лайвин заявил, что пациенты после коронавируса попадают в паллиативные отделения из-за поражений трех основных органов: мозга, сердца и легких.

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импотенциямужчинакоронавирус
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