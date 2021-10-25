«60% заболевших — это мужчины»: эксперт о том, как коронавирус приводит к импотенции

Врачи выявили падение тестостерона у переболевших ковидом новосибирцев
Коронавирус губительно сказывается на мужском здоровье, заявила новосибирский врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук Елена Новикова. Как утверждает врач, в мире мужчины коронавирусом болеют чаще. У мужчин, переболевших коронавирусом, часто появляется импотенция, снижается фертильность и ухудшается либидо.
— Если ориентироваться на мировую статистику, то 60% заболевших — это мужчины. Мужчина — это фактор риска заболеть коронавирусом, — рассказала врач уролог-андролог в эфире группы правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».
По словам Елены Новиковой, к ней стали чаще обращаться с половой дисфункцией и фертильностью после перенесенного коронавируса. И стали ухудшаться результаты исследования. Мужчины стали болеть больше и тяжелее.
— Половая дисфункция может проявляться как нарушением эрекции, так и нарушением либидо и нарушением эякуляции. Нарушения либидо чаще всего связаны со стрессом и с нарушением гормональной регуляции, — рассказала Елена Новикова.
При этом, как рассказывает врач, коронавирус влияет на сосуды, которые в свою очередь приводят к эректильной дисфункции.
— Помимо этого влияет изменение гормонов и изменения в нейрорегуляции. Но если нарушен артериальный приток, то перспективы не очень хорошие. Это бывает в общем контексте. Коронавирус влияет на гормональную регуляцию половой функции, влияет как фактор стресса, влияет на сосуд. Образуются фибротромбы, и это может привести к эректильной дисфункции, — объяснила Елена Новикова.
Падение тестостерона
Как объяснила врач, тестостерон вырабатывается определенными клетками в яичках. И часть тестостерона вырабатывается надпочечниками.
— Доказано негативное влияние коронавируса на ткань яичка. Попадает туда вирус посредством рецепторов AC2. Нарушается работа клеток яичников. Поэтому тестостерон снижается при коронавирусе. Мы оценивали гормональный фон мужчин непосредственно в период реабилитации после перенесенного коронавируса, — рассказала Елена Новикова.
Исследование новосибирских врачей проходило на небольшой выборке — 50 мужчин. Но у всех без исключения снизился уровень тестостерона. В течение года уровень тестостерона восстанавливается. Будут осложнения, если есть какие-то осложнения.
— Когда он поднимется, и как он поднимется, зависит индивидуально от каждого организма. У всех последствия будут индивидуальными, — сообщила Елена Новикова.
Снижение рождаемости в мире
Как утверждает Елена Новикова, многие прогнозируют изменения с рождаемостью в мире.
— Наверное, будет снижение. Мы наблюдаем значимое снижение эякулята у пациентов по сравнению с пациентами, которые не болели коронавирусом. После средней и тяжелой формы может быть полное отсутствие эякулята. В легкой степени практически нет изменений, — поделилась Елена.
Как рассказывает Елена, реабилитация после коронавирусной инфекции должна проводится во всех сферах, в том числе по части мужского здоровья.
— Когда люди становятся здоровее, они сознательно не идут. Но последствия могут появиться и через год, — рассказала врач.
Антибиотики и стресс
На ухудшение мужского здоровья, в том числе на ухудшение спермы, влияют стресс и антибиотики.
— Принимают антибиотики с целью ликвидации какого-то микроорганизма, которое ухудшает качество эякулята и сперматозоидов. Но антибиотики убивают все, что рядом. Мы вроде бы убиваем инфекцию, но тут же наносим вред сперматозоидам, — рассказывает Елена Новикова.
После антибиотиков врач уролог-андролог советует планировать беременность не раньше, чем через 3–6 месяцев.
Вакцинация и мужское здоровье
Как рассказывает Елена Новикова, вакцинация не должна влиять на мужское здоровье. В ее врачебной практике никто не обращался после вакцинации с проблемами мужского здоровья.
— Если брать все вакцинации и виды вакцин. Их можно ставить в период относительного здоровья. В период обострения заболеваний их ставить не надо. Все эти вакцины могут вызвать высокую температуру, что не очень хорошо, — рассказала Елена Новикова.
При этом планировать беременность Елена просит с учетом вакцинации. Заводить ребенка она советует через три месяца после вакцинации.
Ранее новосибирский реаниматолог Дмитрий Лайвин заявил, что пациенты после коронавируса попадают в паллиативные отделения из-за поражений трех основных органов: мозга, сердца и легких.