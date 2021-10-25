«60% заболевших — это мужчины»: эксперт о том, как коронавирус приводит к импотенции

По словам Елены Новиковой, к ней стали чаще обращаться с половой дисфункцией и фертильностью после перенесенного коронавируса. И стали ухудшаться результаты исследования. Мужчины стали болеть больше и тяжелее.



— Половая дисфункция может проявляться как нарушением эрекции, так и нарушением либидо и нарушением эякуляции. Нарушения либидо чаще всего связаны со стрессом и с нарушением гормональной регуляции, — рассказала Елена Новикова.

При этом, как рассказывает врач, коронавирус влияет на сосуды, которые в свою очередь приводят к эректильной дисфункции.

— Помимо этого влияет изменение гормонов и изменения в нейрорегуляции. Но если нарушен артериальный приток, то перспективы не очень хорошие. Это бывает в общем контексте. Коронавирус влияет на гормональную регуляцию половой функции, влияет как фактор стресса, влияет на сосуд. Образуются фибротромбы, и это может привести к эректильной дисфункции, — объяснила Елена Новикова.

Падение тестостерона

Как объяснила врач, тестостерон вырабатывается определенными клетками в яичках. И часть тестостерона вырабатывается надпочечниками.