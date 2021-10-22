«Беда в том, что в России очень много невыявленных больных»: профессор Власов — о провальной вакцинации и запоздалых мерах

Статистика по COVID-19 стремительно растет, но россияне всё равно не спешат прививаться, а правительство отвечает людям новыми запретами. Чиновники, ученые, врачи винят в происходящем власть. Недавно вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство просто не сумело объяснить гражданам, зачем нужна прививка. Мнение о том, что прививочная компания в РФ оказалась провальной, высказал на днях и Константин Лебединский — президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России.
Корреспондент NN.RU обратился к Василию Власову, доктору медицинских наук, профессору и участнику Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, чтобы выяснить, как мы докатились до такой критической ситуации, что вынуждены вводить новые ограничительные меры. Почему население не верит вакцинам, могут ли привитые заразить здоровых и как массовые мероприятия повлияли на распространение инфекции.
У нас очень много невыявленных больных
— Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом границы с некоторыми странами открыты и люди продолжают летать на отдых, наверняка, многие и в объявленные каникулы рванут за границу? Это повлияет на рост заболеваемости?
— Сегодня перемещение между странами перестало быть важным источником распространения эпидемии. Исключением являются такие страны, как Новая Зеландия, например, где заболевших почти нет и она может опасаться всех приезжих. Но такие страны можно по пальцам пересчитать. Для всех остальных стран перемещение людей уже не является ключевой опасностью. Вся беда в том, что мы делаем мало тестов, поэтому в России очень много невыявленных больных. Однако тестирование на въезде, которое практикуют в РФ, снижает риск завоза инфекции. Так что то, что сохраняется движение через границу — не самое плохое, с чем приходится сталкиваться в этой ситуации.
— В Санкт-Петербурге проходил чемпионат по футболу, потом «Алые паруса», в Нижнем Новгороде с «Мультипассами» и QR-кодами с размахом отметили 800-летие, в Сочи — кинофестивали. Какие последствия мы получили от всех этих крупных праздников?
— На мой взгляд, массовые мероприятия сегодня — это самая большая опасность и основная причина, по которой у нас распространяется инфекция. Контроль вакцинации на них — не самая эффективная мера, поскольку и вакцинированные люди могут быть инфицированными и распространять инфекцию. Допуск привитых с QR-кодами на мероприятия — это способ наказания непривитых для того, чтобы они пошли вакцинироваться. Но это не защита тех, кто приходит на мероприятия. Люди без прививки там заражаются точно так же.
Пожинаем плоды пропаганды
— В России низкие темпы вакцинации?
— По сравнению с развитыми странами у нас низкие темпы вакцинации. Их можно назвать даже очень низкими, учитывая, что у нас есть вакцина. Есть же страны, в которых темпы сдерживаются отсутствием вакцины.
— Почему так случилось?
— В начале вакцину интенсивно экспортировали. В это время в регионах России было много желающих привиться, а препаратов нет. Также была развернута пропаганда, нацеленная на дискредитацию западной вакцины. Она сработала не только против западных препаратов, но и против любых других. В том числе и против российской. И мы сейчас пожинаем эти плоды.
«У нас нет статистики»
— А что с тяжелыми больными? Их стало больше?
— Тяжелых больных становится по статистике больше. Но это просто следствие того, что много заболевших. Чем больше заболевших, тем больше и тяжелых. Элементарно.
— В этот раз люди болеют тяжелее? Может быть, чаще стали развиваться осложнения?
— Это сложно оценить. Думаю, что ответить на этот вопрос невозможно без знания статистики. У нас этой статистики нет.
— На что похоже тяжелое течение болезни?
— Грубо говоря, тяжелая форма коронавируса — это то же самое, что тяжелая пневмония. Тяжелое воспаление легких часто приводит к смерти, так же как и тяжелая коронавирусная инфекция. Поражение легких при этом часто летально. Здесь нет никаких чудес. Есть только некоторые особенности лечения и особенности течения, но это совершенно вторичный вопрос.
«В двух-трех десятках регионов заполнены больницы»
— Как с болезнью сейчас справляется система здравоохранения?
—Мы не можем говорить за всю страну. В каждом регионе своя ситуация. Но по крайней мере в двух-трех десятках регионов заполнены больницы.
— Есть ли нехватка лекарств в больницах? Правда, что те, которыми лечат в большинстве своем, малофункциональны при терапии ковида?
— Правильнее сказать так: на сегодняшний день, к сожалению, не существует эффективного специального средства для лечения коронавирусной инфекции. Те лекарства, которые применяются сейчас, не специальные «коронавирусные». Некоторые лекарства очень дороги, некоторые поступают в ограниченном объеме по разным причинам. Поэтому становится для нас всё более важной вакцинация от коронавируса. Она поможет уменьшить количество тяжелых больных.
Миф о прививке и новые штаммы
— Вокруг вакцинации много сплетен и слухов. А может ли вакцинация навредить человеку?
— Вакцина это особенное лекарство. Все лекарства воздействуют по-разному. Для наших препаратов показано, что они переносятся хорошо и неблагоприятные реакции от них возникают очень редко. Обоснованно считается, что баланс пользы и вреда перевешивает в пользу вакцинации. Нужно вакцинироваться, потому что пользы значительно больше, чем вреда.
— Есть информация о том, что в России появился новый штамм коронавируса AY.4.2. Насколько это опасно?
— Новые варианты коронавируса появляются ежедневно. Их очень много. До той поры, пока какой-то вариант не становится доминирующим и пока этот вариант не обретает каких-то особых свойств, о нем вообще нет смысла говорить. Про этот вариант мы почти ничего не знаем. Так что давайте даже не будем тратить на него время.