«Беда в том, что в России очень много невыявленных больных»: профессор Власов — о провальной вакцинации и запоздалых мерах

У нас очень много невыявленных больных

— Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом границы с некоторыми странами открыты и люди продолжают летать на отдых, наверняка, многие и в объявленные каникулы рванут за границу? Это повлияет на рост заболеваемости?



— Сегодня перемещение между странами перестало быть важным источником распространения эпидемии. Исключением являются такие страны, как Новая Зеландия, например, где заболевших почти нет и она может опасаться всех приезжих. Но такие страны можно по пальцам пересчитать. Для всех остальных стран перемещение людей уже не является ключевой опасностью. Вся беда в том, что мы делаем мало тестов, поэтому в России очень много невыявленных больных. Однако тестирование на въезде, которое практикуют в РФ, снижает риск завоза инфекции. Так что то, что сохраняется движение через границу — не самое плохое, с чем приходится сталкиваться в этой ситуации.



— В Санкт-Петербурге проходил чемпионат по футболу, потом «Алые паруса», в Нижнем Новгороде с «Мультипассами» и QR-кодами с размахом отметили 800-летие, в Сочи — кинофестивали. Какие последствия мы получили от всех этих крупных праздников?

