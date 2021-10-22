А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против ковида и как его получить

Кому нельзя делать прививку от ковида?

Вакцины от коронавируса, как и любые другие, имеют противопоказания. У каждого препарата (а всего их в стране зарегистрировано пока пять) есть свои ограничения: например, «КовиВак» не применяют для вакцинации пациентов старше 60 лет, а «ЭпиВакКорону» — при злокачественных заболеваниях крови. Меньше всего противопоказаний на сегодняшний день у «Спутника V» — им уже даже беременных прививают, предполагается, что скоро начнут и подростков. Подробнее изучить противопоказания каждой из вакцин можно в этом материале, но есть люди, которые получат медотвод от прививки в любом случае — какую бы вакцину не выбрали. При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических заболеваний вы получите медотвод на 30 дней, а при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины и тяжелых аллергических реакциях в анамнезе — навсегда. Также не вакцинируют кормящих мам и несовершеннолетних.

