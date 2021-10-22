А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против ковида и как его получить

Достигнуть показателей коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции Россия должна была к осени, по крайней мере такую задачу поставил Владимир Путин в апреле во время ежегодного обращения к парламенту. Выполнить ее не получилось — сейчас, по данным оперштаба, иммунитет есть чуть более чем у 45% взрослых россиян (для коллективного иммунитета нужно 80%). Власти пытаются мотивировать людей вакцинироваться, всё больше регионов вводят QR-коды, которые становятся своеобразными «пропусками» в торговые центры, рестораны, бассейны и другие общественные места. Однако даже при желании привиться могут не все. Мы собрали в этом материале все противопоказания к вакцинации, которые приводят к медотводу, и разбираемся, что делать тем, кто вакцинироваться не может.
Кому нельзя делать прививку от ковида?
Вакцины от коронавируса, как и любые другие, имеют противопоказания. У каждого препарата (а всего их в стране зарегистрировано пока пять) есть свои ограничения: например, «КовиВак» не применяют для вакцинации пациентов старше 60 лет, а «ЭпиВакКорону» — при злокачественных заболеваниях крови. Меньше всего противопоказаний на сегодняшний день у «Спутника V» — им уже даже беременных прививают, предполагается, что скоро начнут и подростков. Подробнее изучить противопоказания каждой из вакцин можно в этом материале, но есть люди, которые получат медотвод от прививки в любом случае — какую бы вакцину не выбрали. При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических заболеваний вы получите медотвод на 30 дней, а при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины и тяжелых аллергических реакциях в анамнезе — навсегда. Также не вакцинируют кормящих мам и несовершеннолетних.
Мне нельзя прививаться, но на работе требуют. Что делать?
Вакцина от коронавируса включена в календарь профилактических прививок. И если в регионе вынесено постановление о вакцинации отдельных граждан или групп, она становится обязательной: работодатель должен привить определенный процент сотрудников. Отказывающихся от вакцинации нельзя уволить, но и к работе допускать нельзя — их отстраняют без сохранения зарплаты.
Состояние здоровья — это уважительная причина прививку не делать, на людей с противопоказаниями она не распространяется. Но просто сказать «мне нельзя прививаться» недостаточно. Роструд объяснил, что противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением. В этом случае работодатель вправе требовать от работников подтверждающие медицинские документы.
Как получить медотвод?
Документ о том, что прививка вам противопоказана, выдадут в больнице. Терапевт или профильный специалист определит наличие противопоказаний, но решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия. Причем это должна быть не любая врачебная комиссия, а той медицинской организации, к которой пациент приписан.
Установленной формы справки нет. Но в письме Минздрава говорится, что в справке должны быть отражены ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинской отвод), срок действия справки и место ее предоставления.
А QR-код дадут?
Нет, QR-код можно получить тремя способами: переболеть, привиться и получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В последнем случае действовать он будет только 72 часа, потом нужен новый. А справка о наличии антител, если вы не прививались и не болели подтвержденным ковидом, вообще ничего не дает, кроме самоуспокоения. Когда появляются основания для получения QR-кода — он приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуг». О том, что делать, если так и не приходит, читайте в этом материале.
Сможет ли справка о медотводе полноценно заменить собой QR-код — неясно: в регионах данные расходятся. В Архангельской области, к примеру, документ может быть пропуском вместо QR-кода, а в Свердловской области власти заявили, что в COVID-free зонах могут находиться только люди с антителами: после болезни или прививки.
— Наличие медотвода говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Значит, у человека есть риск того, что, заболев ковидом, он будет иметь серьезные последствия, — заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. — Это тот случай, когда вообще-то по ресторанам не ходят. И в кино не ходят. И вообще, пока не ушла эпидемия, минимизируют свои перемещения.
Минимизировать перемещения, впрочем, в ближайшее время будут вынуждены все: на днях Владимир Путин объявил, что в России вновь вводится режим нерабочих дней. Решение было принято, чтобы «сбить пик новой волны эпидемии».