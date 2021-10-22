Я заболел. И вроде бы это ковид. Куда звонить, чтобы вызвать врача на дом? 5 полезных карточек

1
Как вызвать врача на дом?
— Чтобы вызвать врача, записаться на прием или вакцинацию, совсем не обязательно дозваниваться в поликлинику. Можно воспользоваться альтернативными вариантами, — говорят в Минздраве Новосибирской области.
Способы записи:
1. Личный кабинет на портале «Госуслуги»;
2. Сайт электронной регистратуры;
3. Единый телефон 124;
4. Чат-бот в Telegram «Мое здоровье НСО» (@NSO124_bot).
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2
Приедет ли скорая на вызов из-за высокой температуры?
При высокой температуре вызывать скорую не нужно, потому что диспетчеры в любом случае передают таких пациентов поликлиникам. Впрочем, при значительном ухудшении состояния нужно обратиться в скорую. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
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3
В каком случае меня госпитализируют?
— Госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным
Кроме того, конкретное место госпитализации (в какую больницу вас отвезут) зависит не только от маршрутизации, но и от свободного коечного фонда в том или ином медучреждении.
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4
Какие больницы принимают пациентов с
COVID-19?
Частично или полностью перепрофилированы под лечение пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным
— Городская инфекционная клиническая больница
— ГКБ № 1 — 221 койка;
— ГКБ № 2 — 10 коек;
— Детская городская клиническая больница
— Городская больница
— ГКБ № 11 — 642 кoйки;
— ГКБ № 25 — 250 коек;
— Центральная клиническая больница — 20 коек;
— Государственная Новосибирская областная клиническая больница — 83 койки;
— Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница — 20 коек.
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5
Куда жаловаться, если есть претензии к врачам и больницам?
При возникновении претензий по организации медицинской помощи пациенту нужно обратиться к руководителю медучреждения, где он наблюдается либо проходит лечение.
— Если человека не устраивает качество оказания медицинской помощи в медицинском учреждении, то он вправе лично обратиться в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Обращение можно направить по почте по адресу: 630007, Новосибирск, улица Красный проспект, 18, а также через официальный сайт в разделе «Обращения граждан» или по электронной почте: zdrav@nso.ru.
Если вы столкнулись с какими-то проблемами, связанными с оказанием помощи, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону:
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