Я заболел. И вроде бы это ковид. Куда звонить, чтобы вызвать врача на дом? 5 полезных карточек

— Госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным COVID-19 в инфекционные стационары Новосибирской области осуществляется по медицинским показаниям. Решение о госпитализации каждого пациента врачи приемного отделения инфекционного госпиталя принимают индивидуально после дообследования с учетом не только тяжести текущего состояния, но также анамнеза и иных сопутствующих факторов. Таким образом, стандартных критериев, являющихся показанием для госпитализации, не существует, независимо от наличия или отсутствия у пациента результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, — говорят в Минздраве НСО.



Кроме того, конкретное место госпитализации (в какую больницу вас отвезут) зависит не только от маршрутизации, но и от свободного коечного фонда в том или ином медучреждении.