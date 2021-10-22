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Я заболел. И вроде бы это ковид. Куда звонить, чтобы вызвать врача на дом? 5 полезных карточек

Я заболел. И вроде бы это ковид. Куда звонить, чтобы вызвать врача на дом? 5 полезных карточек

Инструкция, которая пригодится всем новосибирцам в четвертую волну

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Все диспетчеры скорой помощи — медики: они по чек-листу оценивают состояние пациента и принимают решение, нужна ли госпитализация

Все диспетчеры скорой помощи — медики: они по чек-листу оценивают состояние пациента и принимают решение, нужна ли госпитализация

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Как вызвать врача на дом в четвертую волну в Новосибирске

Четвертая волна коронавируса в Новосибирской области, судя по данным оперштаба, разгорается — каждый день заражаются по 250–290 человек. Впрочем, несмотря на дикие цифры, огромного количества жалоб на очереди в больницах и долгое ожидание скорой пока нет. Мы подготовили полезную инструкцию для заболевших о том, как вызвать врача на дом, куда и кому звонить при высокой температуре, а также куда жаловаться на неоказание или некачественное оказание медицинской помощи.

1

Как вызвать врача на дом?

— Чтобы вызвать врача, записаться на прием или вакцинацию, совсем не обязательно дозваниваться в поликлинику. Можно воспользоваться альтернативными вариантами, — говорят в Минздраве Новосибирской области.

Способы записи:

1. Личный кабинет на портале «Госуслуги»;

2. Сайт электронной регистратуры;

3. Единый телефон 124;

4. Чат-бот в Telegram «Мое здоровье НСО» (@NSO124_bot).

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2

Приедет ли скорая на вызов из-за высокой температуры?

При высокой температуре вызывать скорую не нужно, потому что диспетчеры в любом случае передают таких пациентов поликлиникам. Впрочем, при значительном ухудшении состояния нужно обратиться в скорую. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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3

В каком случае меня госпитализируют?

— Госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным COVID-19 в инфекционные стационары Новосибирской области осуществляется по медицинским показаниям. Решение о госпитализации каждого пациента врачи приемного отделения инфекционного госпиталя принимают индивидуально после дообследования с учетом не только тяжести текущего состояния, но также анамнеза и иных сопутствующих факторов. Таким образом, стандартных критериев, являющихся показанием для госпитализации, не существует, независимо от наличия или отсутствия у пациента результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, — говорят в Минздраве НСО.

Кроме того, конкретное место госпитализации (в какую больницу вас отвезут) зависит не только от маршрутизации, но и от свободного коечного фонда в том или ином медучреждении.

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4

Какие больницы принимают пациентов с COVID-19?

Частично или полностью перепрофилированы под лечение пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным COVID-19 следующие учреждения (по состоянию на 11.10.2021):

— Городская инфекционная клиническая больница № 1 — 250 коек;

— ГКБ № 1 — 221 койка;

— ГКБ № 2 — 10 коек;

— Детская городская клиническая больница № 3 — 50 коек;

— Городская больница № 4 — 200 коек;

— ГКБ № 11 — 642 кoйки;

— ГКБ № 25 — 250 коек;

— Центральная клиническая больница — 20 коек;

— Государственная Новосибирская областная клиническая больница — 83 койки;

— Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница — 20 коек.

В Минздраве рекомендуют пользоваться новым способом обращения за медпомощью — чат-бот в Telegram

В Минздраве рекомендуют пользоваться новым способом обращения за медпомощью — чат-бот в Telegram

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5

Куда жаловаться, если есть претензии к врачам и больницам?

При возникновении претензий по организации медицинской помощи пациенту нужно обратиться к руководителю медучреждения, где он наблюдается либо проходит лечение.

— Если человека не устраивает качество оказания медицинской помощи в медицинском учреждении, то он вправе лично обратиться в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Обращение можно направить по почте по адресу: 630007, Новосибирск, улица Красный проспект, 18, а также через официальный сайт в разделе «Обращения граждан» или по электронной почте: zdrav@nso.ru.


Если вы столкнулись с какими-то проблемами, связанными с оказанием помощи, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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