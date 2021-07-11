У меня температура 39. Через сколько часов приедут врачи? И увезут ли в больницу? Разбираемся вместе

Ситуация с коронавирусом остается напряженной: ежедневно за помощью к врачам обращаются до 4000 тысяч жителей Новосибирской области, заметивших у себя признаки ОРВИ или повышенную температуру.

Это колоссальная нагрузка на медицину — врачей на всех заболевших и затемпературивших не хватает. И сообщения из разряда «у меня температура 38–39, скорая не приезжает, а врач из поликлиники не приходит уже несколько дней» — скорее норма, чем аномалия.

Как действовать в таких ситуациях? Куда звонить, если у вас подскочила температура? И должны ли вас отвезти в больницу? Эти вопросы мы задали пресс-службе Минздрава и главному врачу станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирине Большаковой.