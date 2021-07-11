У меня температура 39. Через сколько часов приедут врачи? И увезут ли в больницу? Разбираемся вместе

1
Куда звонить с высокой температурой?
— При температуре не нужно вызвать скорую помощь. Такие вызовы (неосложненная температура) скорая помощь всё равно передает поликлиникам, — говорят в Минздраве.
А если температура подскочит до опасных 40–41 градусов? Главврач скорой помощи Ирина Большакова уверяет, что дело не в цифрах, а в сопутствующих симптомах и в наличии хронических заболеваний, о которых узнаёт диспетчер.
— При значительном ухудшении состояния необходимо обратиться в скорую помощь. Все диспетчеры — медики: они по чек-листу оценят состояние пациента и примут решение, нужна ли госпитализация. Напомним, что инфекционные бригады скорой помощи оказывают экстренную помощь, а также транспортируют пациентов в госпитали. Амбулаторное лечение, если госпитализация не требуется, назначает медицинский работник поликлиники, — объясняют в Минздраве.
Так что при температуре 38–39 градусов необходимо вызвать на дом врача из поликлиники, но проще всего это сделать через личный кабинет на сайте «Госуслуги»:
— Все вызовы поступают в поликлинику и обрабатываются независимо от способа вызова врача: «Госуслуги», Единая регистратура 124, колл-центр поликлиники, единые телефоны 122 и 112.
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2
Через сколько приедет врач?
В Миздраве говорят, что сотрудники поликлиник прикладывают максимум сил, чтобы обработать вызовы на дом в течение суток. Но замминистра здравоохранения Елена Аксенова честно признаётся: ситуация, связанная с коронавирусом, напряженная, а нагрузка на систему здравоохранения, особенно на первичное звено, большая:
— К сожалению, бывает, что врачи из-за высокой нагрузки не успевают посетить пациента, но мы ставим задачу за сутки осуществить этот вызов. Развиваем телемедицинские консультации и аудиоконтроль, чтобы не оставлять пациента одного. Истории, когда пациент три дня ждал врача, не дозвонился до поликлиники, мы отрабатываем, анализируем и исправляем. Поверьте, для нас это тоже является большой проблемой, и мы делаем всё возможное.
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3
Увезут ли в больницу с температурой 38–39?
— Показания для госпитализации медицинский работник определяет индивидуально, после осмотра. Если врач направляет пациента на госпитализацию, то необходимо вызвать скорую помощь и ожидать приезда бригады. Диспетчер скорой определяет очередности транспортировки в стационар с учетом тяжести состояния пациентов, — говорят в Минздраве.
Пациентов с подозрением или подтвержденным
— Таким образом, стандартных критериев, являющихся показанием для госпитализации, не существует, независимо от наличия или отсутствия у пациента результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию
Главврач скорой помощи Ирина Большакова добавляет, что сама по себе температура не является поводом для вызова скорой помощи. Нужно, чтобы участковый врач назначил лечение, потому что однократное снижение температуры скорой помощью при помощи инъекции не дает эффекта. Также и с госпитализацией: врач из поликлиники после осмотра определит, есть ли для этого показания.
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4
Что делать, если я не знаю, кого вызвать?
Задуматься о вызове скорой помощи нужно, если появляется одышка, высокая температура не падает и нарастает несколько дней или добавляются еще какие-то симптомы. Но, по словам главврача скорой, единого ответа для всех нет, потому что нужна помощь медицинского сотрудника.
То есть если помимо температуры есть и другие симптомы, то пациент может позвонить в скорую помощь и описать свое состояние. Диспетчер задаст вопросы, сориентируется по ответам и дальше решит, передавать ли вызов в поликлинику или оставить.
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5
У меня нетипичный случай. Как быть?
Если вы ждете врача аномальное количество дней (например, неделю, а то и больше) или если ваш случай отличается чем-то от других подобных ситуаций, то свяжитесь с редакцией НГС и расскажите свою историю.
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