ОРВИ, грипп или ковид? Как по симптомам понять, чем вы заболели на самом деле

По данным Минздрава, самые частые симптомы коронавируса — температура и кашель. Причем кашель, как правило, сухой либо с небольшим количеством мокроты.



— Для гриппа характерна очень высокая температура — 39–40 градусов — и кашель с дискомфортом за грудиной, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Для коронавирусов в принципе характеристика идет в виде температуры в коридоре 37–38, кашель, першения в горле и явлений катарального синусита (заложенности носа. — Прим. ред.) со снижением обоняния. Это характерно для всех вирусных инфекций, но коронавирусы почаще это, видимо, выдают.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



Наиболее патогномоничным, то есть характерным именно для коронавирусной инфекции, считается изменение или потеря обоняния и вкусовых ощущений. Однако этот симптом проявляется не у всех пациентов.



— Также у некоторых пациентов с коронавирусом еще до наступления острого периода изменяется самочувствие, возникает головная боль, ломота, чувство недомогания и только на третий-четвертый день появляются развернутые симптомы, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Для гриппа же характерно острейшее начало. Также характерен выраженный первоначальный общий интоксикационный синдром: боль в мышцах и суставах, головная боль, ломота. Однако в первые часы или в первые сутки различить это очень трудно, поэтому неправильно пытаться самостоятельно дифференцировать.

