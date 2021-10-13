ОРВИ, грипп или ковид? Как по симптомам понять, чем вы заболели на самом деле

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией — ежесуточное число заболевших поднялось до максимальных показателей этого года. Параллельно с этим идет сезон гриппа и ОРВИ: первые случаи заражения гриппом в этом году были зарегистрированы уже летом, чего обычно не бывает. Об этом на совещании с президентом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. А если все эти вирусы циркулируют одновременно и даже симптомы имеют похожие, то как их отличать друг от друга? Мы спросили об этом врачей.
По данным Минздрава, самые частые симптомы коронавируса — температура и кашель. Причем кашель, как правило, сухой либо с небольшим количеством мокроты.
— Для гриппа характерна очень высокая температура — 39–40 градусов — и кашель с дискомфортом за грудиной, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Для коронавирусов в принципе характеристика идет в виде температуры в коридоре 37–38, кашель, першения в горле и явлений катарального синусита (заложенности носа. — Прим. ред.) со снижением обоняния. Это характерно для всех вирусных инфекций, но коронавирусы почаще это, видимо, выдают.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Наиболее патогномоничным, то есть характерным именно для коронавирусной инфекции, считается изменение или потеря обоняния и вкусовых ощущений. Однако этот симптом проявляется не у всех пациентов.
— Также у некоторых пациентов с коронавирусом еще до наступления острого периода изменяется самочувствие, возникает головная боль, ломота, чувство недомогания и только на третий-четвертый день появляются развернутые симптомы, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Для гриппа же характерно острейшее начало. Также характерен выраженный первоначальный общий интоксикационный синдром: боль в мышцах и суставах, головная боль, ломота. Однако в первые часы или в первые сутки различить это очень трудно, поэтому неправильно пытаться самостоятельно дифференцировать.
Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, старший ординатор пульмонологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Однако ориентироваться только на стремительность развития симптомов или только на отсутствие обоняния — плохая идея. Симптомы респираторных вирусных инфекций, к которым относится и ковид, слишком схожи, и дифференцировать заболевание без ПЦР-теста бывает сложно даже врачам.
— Это называется гриппоподобные симптомы: общее недомогание, повышение температуры и острые катаральные изменения со стороны верхних дыхательных путей, — говорит Алексей Кривоногов. — Картина может быстро меняться. Для коронавируса характерно появление выраженной дыхательной недостаточности на восьмые-десятые сутки, для сезонного гриппа это нехарактерно, а для свиного гриппа — характерно, но во время первой недели, и при коронавирусе в некоторых случаях тоже так случается. Если мы говорим о коронавирусе и гриппе, то это прежде всего лихорадка и симптомы интоксикации. Если это риновирусы или бокавирусы — это явления со стороны носа и носоглотки и реже со стороны нижних дыхательных путей.
Несмотря на то, что существуют симптомы, наиболее характерные для той или иной инфекции, точный диагноз поставить только на их основании сложно. Организмы у людей слишком разные, и болезнь может выдать нехарактерную клиническую картину. Тот же коронавирус помимо кашля, температуры и потери обоняния в некоторых случаях проявляется диареей. А при затяжном течении ковида присоединяются симптомы со стороны практически всех органов и систем.
— Это и нарушение работы сердечной системы, ощущение «перебоев» в сердце, нарушение пульса. Дисциркуляторные нарушения, скачки давления, то, что раньше называли «вегетососудистыми дистониями», — перечисляет Иван Коновалов. — У людей с нарушением обмена глюкозы (сахарный диабет) может быть падение или увеличение сахара в крови.
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Так что самодиагностикой лучше не заниматься. Даже если вы абсолютно уверены в причине, по которой у вас поднялась температура, обратитесь к врачу, чтобы проверить свои догадки и подобрать оптимальное лечение. Окончательное решение будет принято на основании ПЦР-теста. Из-за схожести симптомов гриппа и ковида и необходимости разделить потоки пациентов с разными заболеваниями правительство даже поручило ускорить лабораторную диагностику: теперь результаты ПЦР-теста должны быть готовы через сутки.