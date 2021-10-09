Диарея после коронавируса: как долго она не проходит и когда обращаться к врачу

Диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом — далеко не всё, с чем приходится сталкиваться пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. О других проблемах и методах их решения мы писали в этом материале. Даже если вы хорошо себя чувствуете после болезни, не пренебрегайте возможностью пройти дополнительную диспансеризацию после ковида. А перед тем как отправляться в поликлинику, пройдите наш тест, чтобы проверить, всё ли вы знаете о том, что вам там положено.

