Диарея после коронавируса: как долго она не проходит и когда обращаться к врачу

Сегодня и пациенты, и медики всё чаще сталкиваются не только с самой коронавирусной инфекцией, но и с ее последствиями, широко известными как постковид. Причем работать с долгосрочными изменениями в организме вынуждены врачи самых разных специальностей — заболевание это мультисистемное, то есть может задеть любой орган. В том числе желудок и кишечник — врачи говорят, что проблемы с ЖКТ после ковида довольно распространены.
Гастроэнтеролог Светлана Федорова говорит, что основная жалоба пациентов — на диарейный синдром, который начинается с самого начала заболевания и бывает что продолжается два-три месяца, вплоть до пяти и шести раз в сутки.
— Сейчас проводятся исследования, предполагающие, что на фоне коронавирусной инфекции может запускаться механизм аутоиммунных заболеваний кишечника, и тогда процесс идет уже по воспалительному пути, — говорит гастроэнтеролог.
Столь длительная диарея может проходить и без последствий, не считая очевидного дискомфорта для пациента, но может быть и опасной. Обратиться к врачу при подобном симптоме обязательно нужно, но отдельное внимание стоит обратить, если симптом усиливается (то есть число приступов в день увеличивается), начинает снижаться вес или появляются иные дополнительные симптомы.
Вторая жалоба, по словам Светланы Федоровой, комплексная: вздутие живота, дискомфорт, чувство, как говорят пациенты, «постоянного движения в животе», газообразование. То есть проблем со стулом нет, но постоянный дискомфорт присутствует — разобраться в причинах поможет гастроэнтеролог.
Отдельная опасность для ЖКТ кроется в лечении коронавирусной инфекции. Когда присоединяется вторичная инфекция, при более тяжелом течении заболевания пациентам назначают антибиотики. На фоне их приема может развиться антибиотикоассоциированный колит или даже его крайнее его проявление — псевдомембранозный колит, когда в кишечнике появляются кровоточащие язвы. При обнаружении крови или слизи в кале, болей в животе, лихорадки обратиться к врачу необходимо как можно скорее — заболевание очень опасно и может привести к летальному исходу.
Особенно внимательным следует быть пациентам с повышенным риском — чаще всего заболевание развивается у пожилых пациентов с сахарным диабетом, почечной, печеночной недостаточностью и тяжелой патологией, потребовавшей госпитализации в стационар и назначения антибиотиков, после хирургических вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта.
Риск развития антибиотикоассоциированной диареи есть не только во время приема препарата, но и на протяжении месяца после его отмены, остается повышенным в течение 3 последующих месяцев. То есть необязательно это произойдет сразу после болезни или лечения, пациент может даже не связать два этих события.
Диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом — далеко не всё, с чем приходится сталкиваться пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. О других проблемах и методах их решения мы писали в этом материале. Даже если вы хорошо себя чувствуете после болезни, не пренебрегайте возможностью пройти дополнительную диспансеризацию после ковида. А перед тем как отправляться в поликлинику, пройдите наш тест, чтобы проверить, всё ли вы знаете о том, что вам там положено.