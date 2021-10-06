В Новосибирске создали синтетические вирусы для борьбы с ВИЧ

В Новосибирске создали синтетические вирусы, которые могут убивать зараженные ВИЧ-клетки. Об этом сегодня, 6 октября, на форуме OpenBio рассказала Мария Бочкарева, стажер-исследователь отдела геномных исследований Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Журналисту НГС Мария Бочкарева объяснила, что они разработали синтетические вирусы, способные уничтожать ВИЧ-инфицированные клетки, которые отличаются от всех других клеток организма наличием вирусного белка слияния на клеточной поверхности.



Она признаётся, что пока у технологии есть недостатки, которые надо устранить. Они не позволят взять вирус и просто перенести на человека. Это не готовый препарат, а начальная стадия, но уже видны перспективы этого исследования.



В планах ученых — провести испытания на животных, но для этого сначала нужно получить трансгенных мышей с имитированной ВИЧ-инфекцией, процесс разработки уже запущен.



Если испытания пройдут успешно, то это будет альтернативная терапия ВИЧ-инфекции. Мария Бочкарева говорит, что существующая терапия эффективна, но к ней появляются резистентные (устойчивые) формы вируса, против которых лечение уже не помогает. Поэтому важно разрабатывать дополнительные подходы.



— В существующей терапии ВИЧ-инфекции блокируются какие-то конкретные этапы развития вируса, например только интеграция вируса в геном, только проникновение вируса в клетку. При комбинировании нескольких групп препаратов это прекрасно работает. Но комбинация препаратов, к сожалению, не всегда соблюдается, и появляются изоляты ВИЧ, устойчивые к такой терапии. Наш подход принципиально отличается функциональным использованием важного белка ВИЧ. Если ген, кодирующий этот белок, мутирует, чтобы уклониться от взаимодействия с синтетическим вирусом, то ВИЧ потеряет свою способность связываться с привычными ему клетками иммунной системы, — объяснила Мария.