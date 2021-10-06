«Здравствуйте, ваш ребенок выпал с третьего этажа», — эти слова прозвучали в телефоне волгоградки Ольги Коньковой
23 июля 2021. Нехороший день
Летом семья Коньковых готовилась к ремонту. Дочка выросла, а квартиру давно было пора обновить. Ольга хотела поменять обои в прихожей, поменять мебель, по-другому переделать дочке комнату. Но всё изменил один телефонный звонок.
— Я была дома, за 40 минут до случившегося я позвонила дочери и спросила, когда она придет. Настя тогда сказала, что еще чуть-чуть погуляет и отправится домой, — силясь не заплакать, вспоминает мама Насти Ольга. — А потом мне позвонили из скорой и сказали, что Настя упала с третьего этажа. Я не поверила, позвонила дочери, звонки не проходили. Перезвонила в скорую, а там мне сказали взять документы и срочно ехать в «Каустик». Мы с мужем собрались, поехали. По дороге нам вновь позвонили, сказали, что дочку повезли уже в больницу
В больнице
— Когда врачи привезли Настю, они просто не знали, что с ней делать, консилиум созвали, — вспоминает Ольга Конькова. — У нее позвоночник раскрошился, собирали буквально по кусочкам. Операция длилась пять часов. Позвоночник выгнулся дугой... Она была вся в бинтах, трубках, гипсах... Я тогда не то что ругать, я тогда ничего вообще сказать не могла. Мне было так страшно, так хотелось ее обнять, такая хрупкая она была.
«Врачи не давали никаких прогнозов»
А затем Ольге рассказали подробнее о каждой травме Насти. Врачи рассказали, что последствий падения могло быть меньше. Но те, кто был вместе с ней, совершили огромную ошибку.
— После падения часть детей разбежались. А часть спустились к ней посмотреть, не умерла ли она, — рассказывает Ольга. — Им интересно было посмотреть. И они перевернули ее, нанеся тем самым еще большие травмы. В результате у нее были сломаны
Две недели назад девочку выписали. Она оказалась в доме, совершенно неприспособленном для жизни человека с тяжелейшей травмой позвоночника. Родителям девочки пришлось срочно искать деньги на восстановление дочери и покупку медицинской кровати.
— Мы потратили около 100 тысяч рублей, и это еще не всё, впереди долгий период восстановления и реабилитации, — рассказывает мама девочки. — Я Насте сразу сказала, что она будет ходить. Мы должны сделать всё ради этого. Она сейчас разминается как может, но ноги у нее почти всегда в согнутом положении. Чувствительность есть, это очень важно, но врачи дают нам только год, даже меньше, на восстановление.
«Они шептались: "Ребят, она умрет, она не выживет"»
В тот день, 23 июля, Настя, как обычно, вышла погулять с подружкой, но в этот раз к ним присоединились ребята из другой подростковой компании.
— Я толком никого из них не знала. Нас добавили в чат этой компании. С одним из мальчиков я знакома была только два дня, — рассказывает Настя. — В тот день мы пришли в этот дом, потому что ребята сказали, что там можно гулять и никто не гоняет. Мы зашли в квартиру на втором этаже, прибирались там с девчонками, чтобы можно было там сидеть. Я нашла какую-то палку, вместе с ней пошла на третий этаж. Одна. А потом пришел тот мальчик. Он начал у меня эту палку отбирать. Мы не ругались с ним ни за день до этого, ни в тот день. Он дергал палку и зачем-то толкал меня к краю.
По словам Насти, она не думала в тот момент о падении или беде, поэтому не позвала на помощь.
— Я только громко кричала и спрашивала: «Что ты делаешь?», слышала, что кто-то бежал по лестнице потом, — вспоминает Настя. — А дальше я помню, что было больно. Мне рассказали, что я, когда упала, то ли смеялась, то ли плакала потом. Пока падала, ударилась о вторую бетонную плиту. Позвоночник сломался еще в воздухе.
В тот день девочка пришла в себя только в больнице. За это время друзья Насти успели удалить ее из всех чатов.
— Я успела прочитать сообщения в нашем чате. Все ребята там договорились в полиции сказать, что ничего не видели, — вспоминает Настя. — Только одна девочка переживала из-за этого. Остальные считали, что я умру. Я помню еще в тот день, когда упала, ребята шептались: «Она умрет, она не выживет».
Мама Насти Ольга была шокирована подобным отношением к дочери.
— Я понимаю, что это дети, подростки, но за каждым из них есть взрослые, которым так же всё равно, — говорит мама девочки. — Мальчик этот признался в полиции, что правда толкнул Настю. Но в итоге в возбуждении уголовного дела нам отказали. Ни компенсации какой-то, ни извинений нам не принесли. Я это так не хочу оставлять. Этот значит, что любой подросток может идти, толкать кого угодно с крыши и ему ничего за это не будет?
Корреспонденты V1.RU попытались связаться с родными мальчика, который, по словам Насти, вытолкнул ее с балкона. Парень живет в двух шагах от этой заброшенной трехэтажки вместе со своей бабушкой.
— Обращайтесь в пресс-службу полиции. Внук там уже всё рассказал, — ответила женщина. — Я не собиралась и не собираюсь никого навещать. Меня там не было, знать ничего не знаю.
В постановлении об отказе в возбуждении дела сообщается, что Настю столкнули с неогороженного и недемонтированного балкона заброшенного дома.
— В процессе отъема палки подросток, применяя физическую силу, не умышленно, по неосторожности столкнул Конькову А. с бетонной площадки балкона, — говорится в документе. — Однако на момент совершения преступления несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Дом № 5 по улице Удмуртской, в котором баловались подростки, и сейчас стоит неогороженным. В него беспрепятственно могут попасть дети, рядом открыт канализационный колодец, вокруг осколки битого стекла и деревянных конструкций. Кажется, что он ждет свою очередную жертву.
По мнению известного в Волгограде адвоката Михаила Расстрыгина, умысел у подростка, отобравшего у Насти палку, всё же был.
— По обстоятельствам дела юноша, от действий которого пострадала Анастасия, пытался отобрать у нее палку и толкал к краю неогороженного балкона на третьем этаже заброшенного дома, что и послужило причиной ее падения с высоты и получения опасных травм. Судя по всему, делал он это умышленно, ведь дееспособный человек не может не понимать последствий таких действий. Скорее всего, его действия были умышленными. Более того, повреждения позвоночника явно свидетельствуют о наличии тяжкого вреда здоровью Анастасии, — уверен адвокат коллегии «Право на защиту» Михаил Расстрыгин. — Эти обстоятельства в корне изменят ход и результаты этой истории. Содеянное подростком подлежит юридической оценке как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека». Такое преступление относится уже к категории тяжких, так как максимальное наказание за его совершение предусмотрено в виде лишения свободы сроком до
Михаил рекомендовал родителям Насти не отчаиваться и добиваться справедливости.
— Принятое в полиции решение в любом случае законным не является и подлежит отмене, в связи с чем родителям можно порекомендовать как можно быстрее обратиться к прокурору Красноармейского района