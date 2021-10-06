— Я была дома, за 40 минут до случившегося я позвонила дочери и спросила, когда она придет. Настя тогда сказала, что еще чуть-чуть погуляет и отправится домой, — силясь не заплакать, вспоминает мама Насти Ольга. — А потом мне позвонили из скорой и сказали, что Настя упала с третьего этажа. Я не поверила, позвонила дочери, звонки не проходили. Перезвонила в скорую, а там мне сказали взять документы и срочно ехать в «Каустик». Мы с мужем собрались, поехали. По дороге нам вновь позвонили, сказали, что дочку повезли уже в больницу № 7 , потому что «Каустик» с такими травмами не берет. Мне толком никто и ничего не говорил. Я знала только, что Настя упала с третьего этажа.

В больнице № 7 , куда в итоге привезли девочку, врачи отправили ее на срочную операцию.

— Когда врачи привезли Настю, они просто не знали, что с ней делать, консилиум созвали, — вспоминает Ольга Конькова. — У нее позвоночник раскрошился, собирали буквально по кусочкам. Операция длилась пять часов. Позвоночник выгнулся дугой... Она была вся в бинтах, трубках, гипсах... Я тогда не то что ругать, я тогда ничего вообще сказать не могла. Мне было так страшно, так хотелось ее обнять, такая хрупкая она была.

