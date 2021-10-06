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«Она умрет, она не выживет»: в Волгограде подростки вытолкнули с третьего этажа 13-летнюю девочку

Все «друзья» школьницы в один голос уверяют, что не видели момента падения. Полиция отказалась возбуждать дело

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13-летняя Настя после падения с третьего этажа прикована к кровати

13-летняя Настя после падения с третьего этажа прикована к кровати

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«Здравствуйте, ваш ребенок выпал с третьего этажа», — эти слова прозвучали в телефоне волгоградки Ольги Коньковой 23 июля 2021 года. Ее дочь вместе с десятком других подростков гуляла по заброшенным домам Красноармейского района. В одном из домов ее столкнули с балкона. Чья-то дурацкая шутка обернулась трагедией. Сейчас Настя прикована к кровати. Одноклассники и «друзья» отвернулись. А в полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

23 июля 2021. Нехороший день



Летом семья Коньковых готовилась к ремонту. Дочка выросла, а квартиру давно было пора обновить. Ольга хотела поменять обои в прихожей, поменять мебель, по-другому переделать дочке комнату. Но всё изменил один телефонный звонок.

Настя получила тяжелейшие травмы позвоночника и внутренних органов

Настя получила тяжелейшие травмы позвоночника и внутренних органов

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— Я была дома, за 40 минут до случившегося я позвонила дочери и спросила, когда она придет. Настя тогда сказала, что еще чуть-чуть погуляет и отправится домой, — силясь не заплакать, вспоминает мама Насти Ольга. — А потом мне позвонили из скорой и сказали, что Настя упала с третьего этажа. Я не поверила, позвонила дочери, звонки не проходили. Перезвонила в скорую, а там мне сказали взять документы и срочно ехать в «Каустик». Мы с мужем собрались, поехали. По дороге нам вновь позвонили, сказали, что дочку повезли уже в больницу № 7, потому что «Каустик» с такими травмами не берет. Мне толком никто и ничего не говорил. Я знала только, что Настя упала с третьего этажа.

В больнице № 7, куда в итоге привезли девочку, врачи отправили ее на срочную операцию.

— Когда врачи привезли Настю, они просто не знали, что с ней делать, консилиум созвали, — вспоминает Ольга Конькова. — У нее позвоночник раскрошился, собирали буквально по кусочкам. Операция длилась пять часов. Позвоночник выгнулся дугой... Она была вся в бинтах, трубках, гипсах... Я тогда не то что ругать, я тогда ничего вообще сказать не могла. Мне было так страшно, так хотелось ее обнять, такая хрупкая она была.

Настю вытолкнули с третьего этажа заброшенного дома

Настю вытолкнули с третьего этажа заброшенного дома

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«Врачи не давали никаких прогнозов»

А затем Ольге рассказали подробнее о каждой травме Насти. Врачи рассказали, что последствий падения могло быть меньше. Но те, кто был вместе с ней, совершили огромную ошибку.

— После падения часть детей разбежались. А часть спустились к ней посмотреть, не умерла ли она, — рассказывает Ольга. — Им интересно было посмотреть. И они перевернули ее, нанеся тем самым еще большие травмы. В результате у нее были сломаны 7-й и 9-й позвонки, закрытая позвоночная травма, сломана грудная клетка, отбиты легкие, проблемы с кишечником и тромб в ноге. Тромб мы обнаружили, когда нас уже перевезли в областную больницу. С дочки сняли гипс, у нее распухла нога, она была просто огромных размеров. Потом было подозрение, что у Насти разрыв селезенки, это не подтвердилось, слава богу. Вот только недавно дочери сделали вторую операцию — в позвоночник ей поставили пластину, которая даст ей в будущем возможность ходить самостоятельно.

Сейчас Настя не может ходить и сидеть, у нее работают только руки

Сейчас Настя не может ходить и сидеть, у нее работают только руки

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Две недели назад девочку выписали. Она оказалась в доме, совершенно неприспособленном для жизни человека с тяжелейшей травмой позвоночника. Родителям девочки пришлось срочно искать деньги на восстановление дочери и покупку медицинской кровати.


— Мы потратили около 100 тысяч рублей, и это еще не всё, впереди долгий период восстановления и реабилитации, — рассказывает мама девочки. — Я Насте сразу сказала, что она будет ходить. Мы должны сделать всё ради этого. Она сейчас разминается как может, но ноги у нее почти всегда в согнутом положении. Чувствительность есть, это очень важно, но врачи дают нам только год, даже меньше, на восстановление.

Кошка — самый верный друг девочки

Кошка — самый верный друг девочки

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«Они шептались: "Ребят, она умрет, она не выживет"»

В тот день, 23 июля, Настя, как обычно, вышла погулять с подружкой, но в этот раз к ним присоединились ребята из другой подростковой компании.

— Я толком никого из них не знала. Нас добавили в чат этой компании. С одним из мальчиков я знакома была только два дня, — рассказывает Настя. — В тот день мы пришли в этот дом, потому что ребята сказали, что там можно гулять и никто не гоняет. Мы зашли в квартиру на втором этаже, прибирались там с девчонками, чтобы можно было там сидеть. Я нашла какую-то палку, вместе с ней пошла на третий этаж. Одна. А потом пришел тот мальчик. Он начал у меня эту палку отбирать. Мы не ругались с ним ни за день до этого, ни в тот день. Он дергал палку и зачем-то толкал меня к краю.

По словам Насти, она не думала в тот момент о падении или беде, поэтому не позвала на помощь.

— Я только громко кричала и спрашивала: «Что ты делаешь?», слышала, что кто-то бежал по лестнице потом, — вспоминает Настя. — А дальше я помню, что было больно. Мне рассказали, что я, когда упала, то ли смеялась, то ли плакала потом. Пока падала, ударилась о вторую бетонную плиту. Позвоночник сломался еще в воздухе.

Мама уверяет Настю, что она обязательно будет ходить

Мама уверяет Настю, что она обязательно будет ходить

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В тот день девочка пришла в себя только в больнице. За это время друзья Насти успели удалить ее из всех чатов.

— Я успела прочитать сообщения в нашем чате. Все ребята там договорились в полиции сказать, что ничего не видели, — вспоминает Настя. — Только одна девочка переживала из-за этого. Остальные считали, что я умру. Я помню еще в тот день, когда упала, ребята шептались: «Она умрет, она не выживет».

Мама Насти Ольга была шокирована подобным отношением к дочери.

— Я понимаю, что это дети, подростки, но за каждым из них есть взрослые, которым так же всё равно, — говорит мама девочки. — Мальчик этот признался в полиции, что правда толкнул Настю. Но в итоге в возбуждении уголовного дела нам отказали. Ни компенсации какой-то, ни извинений нам не принесли. Я это так не хочу оставлять. Этот значит, что любой подросток может идти, толкать кого угодно с крыши и ему ничего за это не будет?

Корреспонденты V1.RU попытались связаться с родными мальчика, который, по словам Насти, вытолкнул ее с балкона. Парень живет в двух шагах от этой заброшенной трехэтажки вместе со своей бабушкой.

— Обращайтесь в пресс-службу полиции. Внук там уже всё рассказал, — ответила женщина. — Я не собиралась и не собираюсь никого навещать. Меня там не было, знать ничего не знаю.

В постановлении об отказе в возбуждении дела сообщается, что Настю столкнули с неогороженного и недемонтированного балкона заброшенного дома.

— В процессе отъема палки подросток, применяя физическую силу, не умышленно, по неосторожности столкнул Конькову А. с бетонной площадки балкона, — говорится в документе. — Однако на момент совершения преступления несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Дом до сих пор не снесен

Дом до сих пор не снесен

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Дом № 5 по улице Удмуртской, в котором баловались подростки, и сейчас стоит неогороженным. В него беспрепятственно могут попасть дети, рядом открыт канализационный колодец, вокруг осколки битого стекла и деревянных конструкций. Кажется, что он ждет свою очередную жертву.


По мнению известного в Волгограде адвоката Михаила Расстрыгина, умысел у подростка, отобравшего у Насти палку, всё же был.

— По обстоятельствам дела юноша, от действий которого пострадала Анастасия, пытался отобрать у нее палку и толкал к краю неогороженного балкона на третьем этаже заброшенного дома, что и послужило причиной ее падения с высоты и получения опасных травм. Судя по всему, делал он это умышленно, ведь дееспособный человек не может не понимать последствий таких действий. Скорее всего, его действия были умышленными. Более того, повреждения позвоночника явно свидетельствуют о наличии тяжкого вреда здоровью Анастасии, — уверен адвокат коллегии «Право на защиту» Михаил Расстрыгин. — Эти обстоятельства в корне изменят ход и результаты этой истории. Содеянное подростком подлежит юридической оценке как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека». Такое преступление относится уже к категории тяжких, так как максимальное наказание за его совершение предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Субъектами данного преступления являются лица, достигшие 14-летнего возраста, то есть подростки с указанного возраста несут всю полноту ответственности за содеянное. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что проверка проведена и решение принято неуполномоченным лицом — сотрудником полиции. Дело в том, что случаи, когда тяжкие либо особо тяжкие преступления совершаются несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, — исключительная компетенция следователей Следственного комитета Российской Федерации.


Михаил рекомендовал родителям Насти не отчаиваться и добиваться справедливости.

— Принятое в полиции решение в любом случае законным не является и подлежит отмене, в связи с чем родителям можно порекомендовать как можно быстрее обратиться к прокурору Красноармейского района г. Волгограда, который имеет все полномочия по отмене постановления и передаче материалов в территориальный следственный отдел СК России для проведения дальнейшей проверки, — считает Михаил Расстрыгин. — Примерно так же обстоят дела и с гражданско-правовой ответственностью юноши. Гражданским законодательством установлено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или попечителем. Из этих правил есть некоторые исключения, однако решение по такому вопросу принимает суд. Родителям Анастасии можно порекомендовать собрать доказательства и обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства либо, в случае возбуждения уголовного дела, заявить гражданский иск в рамках уголовного судопроизводства, который подлежит рассмотрению судом одновременно с постановлением приговора и иного итогового решения по уголовному делу. Кроме того, оценке подлежат действия собственника или иного ответственного лица, которое не обеспечило ограждение заброшенного дома, ограничение в него доступа посторонних лиц. Такое лицо может стать как объектом уголовного преследования, так и понести гражданско-правовую ответственность в качестве соответчика.

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