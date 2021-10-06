6 октября среда
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 72.57
eur 84.17
Тема дняСамый замерзший дом: посмотрите на него
Все новости
Все новости

Две больницы в Новосибирске готовы к перепрофилированию в ковидарии

В Минздраве видят тенденцию к ухудшению ситуации

4 443
84Обсудить

Поделиться

Резкого снижения заболеваемости после третьей волны не было, говорит эксперт

Резкого снижения заболеваемости после третьей волны не было, говорит эксперт

Поделиться

Две больницы в Новосибирске готовы к перепрофилированию в ковидарии при увеличении заболеваемости на этой неделе. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

— Наши первые кандидаты — это больницы № 12 и 3. Они готовы, всё зависит от эпидситуации. Пока процесс не запущен, потому что пока в действующих ковид-госпиталях достаточно свободного коечного фонда — порядка 18%, — рассказала Елена Аксенова в прямом эфире сообщества «Новосибирская область» во «ВКонтакте».

Она отметила, что Минздрав готовится к подъему заболеваемости, потому что есть тенденция к ухудшению ситуации в межсезонье. По ее словам, в наличии есть лекарства, которые выдаются пациентам на амбулаторном лечении — в первую очередь по методическим рекомендациям это противовирусные и кроверазжижающие, под контролем находится вопрос обеспечения медицинским кислородом.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

До этого, по словам Елены Аксеновой, разворачивали до 6 тысяч коек, сейчас их около 2 тысяч. Всё будет зависеть от ситуации.

Ранее мы рассказывали, что регионы в России вводят доступ в общественные места по QR-кодам — как будет в Новосибирске.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...