Две больницы в Новосибирске готовы к перепрофилированию в ковидарии при увеличении заболеваемости на этой неделе. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

— Наши первые кандидаты — это больницы № 12 и 3. Они готовы, всё зависит от эпидситуации. Пока процесс не запущен, потому что пока в действующих ковид-госпиталях достаточно свободного коечного фонда — порядка 18%, — рассказала Елена Аксенова в прямом эфире сообщества «Новосибирская область» во «ВКонтакте».