Две больницы в Новосибирске готовы к перепрофилированию в ковидарии при увеличении заболеваемости на этой неделе. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
— Наши первые кандидаты — это больницы
Она отметила, что Минздрав готовится к подъему заболеваемости, потому что есть тенденция к ухудшению ситуации в межсезонье. По ее словам, в наличии есть лекарства, которые выдаются пациентам на амбулаторном лечении — в первую очередь по методическим рекомендациям это противовирусные и кроверазжижающие, под контролем находится вопрос обеспечения медицинским кислородом.
До этого, по словам Елены Аксеновой, разворачивали до 6 тысяч коек, сейчас их около 2 тысяч. Всё будет зависеть от ситуации.
Ранее мы рассказывали, что регионы в России вводят доступ в общественные места по QR-кодам — как будет в Новосибирске.