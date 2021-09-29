Боялись ложиться в стационар: в Новосибирской области выросла смертность от инфаркта миокарда

В Новосибирской области в 2020 году увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 49,9% — тенденция наблюдается в последние два года. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС рассказал Сергей Зенин, главный кардиолог регионального Министерства здравоохранения НСО.

— Связано это прежде всего с отказом пациентов, которые боятся поступать в стационары для оказания помощи. С инфарктом миокарда в наши стационары за 2020 год поступило меньше. И, естественно, поступили наиболее тяжелые пациенты. Те, у которых заболевание не в столь тяжелом состоянии, оставались дома, поэтому смертность от инфаркта миокарда выросла, — говорит Сергей Зенин.