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Боялись ложиться в стационар: в Новосибирской области выросла смертность от инфаркта миокарда

Во время пандемии пациенты реже обращались за помощью к врачу из-за опасения заболеть ковидом

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В 2020 году среди умерших сибиряков больше всего жертв сердечно-сосудистых заболеваний

В 2020 году среди умерших сибиряков больше всего жертв сердечно-сосудистых заболеваний

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Жители Новосибирской области стали чаще умирать от инфарктов

В Новосибирской области в 2020 году увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 49,9% — тенденция наблюдается в последние два года. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС рассказал Сергей Зенин, главный кардиолог регионального Министерства здравоохранения НСО.

— Связано это прежде всего с отказом пациентов, которые боятся поступать в стационары для оказания помощи. С инфарктом миокарда в наши стационары за 2020 год поступило меньше. И, естественно, поступили наиболее тяжелые пациенты. Те, у которых заболевание не в столь тяжелом состоянии, оставались дома, поэтому смертность от инфаркта миокарда выросла, — говорит Сергей Зенин.

Эксперт напомнил, что за время пандемии часть лечебных заведений была перепрофилирована для лечения пациентов с тяжелыми проявления вируса.

— Естественно, было замедление работы скорой помощи и остановлены на некоторое время диспансеризации. Пациенты опасались посещать поликлинику, боялись заразиться ковидом в лечебных учреждениях, — отметил Сергей Зенин во время пресс-конференции.

Также кардиолог предоставил данные о смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в 2018 и в 2019 годах смертность на 100 тысяч человек составила 573,6 человека.

В 2020 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 620 человек на 100 тысяч человек.

— В 2021 году — более 700 на 100 тысяч год — это существенно выше, чем нам бы хотелось, но это не самые плохие цифры, в некоторых сибирских регионах даже выше. Смертность от заболеваний системы кровообращения — 48% в 2019 году. В 2020 году — 49,9% из-за заболевания сердца погибли в 2020 году, — также добавил он.

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В июне Росстат назвал самые частые причины смерти в Новосибирске. Так, в 2020 году по разным причинам умерли 42 833 жителя Новосибирской области, а родилось гораздо меньше — 28 859 детей. Таким образом, естественная убыль составила 13 974 человека. Среди умерших сибиряков больше всего жертв сердечно-сосудистых заболеваний — 21 678 (938 536 по России). Это общероссийский тренд, который прослеживается во всех регионах.

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