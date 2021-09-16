«Почкам не хватает кислорода»: новосибирский нефролог — о последствиях ковида, которые ведут к хронической болезни

При этом после выздоровления от коронавируса функции почек могут полностью восстановиться. Но в некоторых случаях дисфункция становится хронической. Несколько таких случаев зафиксировали в Новосибирской области. По словам специалиста, это произошло с молодыми людьми.

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти региона готовятся к четвертой волне коронавируса. Для этого подготовили запас коек на случай роста числа заболевших.