«Почкам не хватает кислорода»: новосибирский нефролог — о последствиях ковида, которые ведут к хронической болезни

У нескольких новосибирцев развилось хроническое заболевание почек после ковида
У большинства пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой стадии, возникает поражение почек. Иногда оно может стать хроническим. Об этом рассказала главный нефролог Новосибирской области Елена Галкина.
— Коронавирус не обладает прямым повреждающим действием. Он запускает механизмы, которые приводят к ишимизации органа. Почкам не хватает кислорода, кровоснабжения, они отвечают развитием острого почечного поражения, — рассказала сегодня, 15 сентября, врач в прямом эфире в сообществе «Новосибирская область» во «ВКонтакте».
Она отметила, что чем тяжелее у человека протекает коронавирусная инфекция, тем выше риск развития поражения почек.
— Чаще всего в рамках ковида почки поражаются по типу острого почечного повреждения. Это состояние, при котором внезапно ухудшается работа почек. Иногда они повреждаются настолько, что, для того чтобы очистить организм от этих почечных шлаков, мы вынуждены подключать этих пациентов к аппарату «искусственная почка», это называется гемодиализ, — объясняет Елена Галкина.
При этом после выздоровления от коронавируса функции почек могут полностью восстановиться. Но в некоторых случаях дисфункция становится хронической. Несколько таких случаев зафиксировали в Новосибирской области. По словам специалиста, это произошло с молодыми людьми.
Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти региона готовятся к четвертой волне коронавируса. Для этого подготовили запас коек на случай роста числа заболевших.