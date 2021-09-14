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В России предложили давать привившимся от коронавируса по три выходных дня

Сразу после вакцинации

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Пока объявить выходной после вакцинации могут только работодатели или главы регионов. Общих решений на этот счет нет

Пока объявить выходной после вакцинации могут только работодатели или главы регионов. Общих решений на этот счет нет

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Работодатели должны предоставить сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от коронавируса. С такой инициативой обратился к главе Минтруда директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин.

В числе адресатов документа также спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Такую же практику Петунин предлагает распространить вообще на все прививки в условиях пандемии, пишет РИА Новости.

— В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней, — говорится в письме директора ИСИРГИ.

Петунин также подчеркнул, что в настоящее время трудовое законодательство не предусматривает предоставления оплачиваемых отгулов, а вопрос о поддержке привившихся сотрудников «остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации».

— При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист, — добавил Максим Петунин.

В ИСИРГИ считают, что законодательно закрепленные дополнительные выходные после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета. Автор письма подчеркивает, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем, и попросил власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.

С этого года дополнительный нерабочий день предоставляется сотрудникам, проходящим диспансеризацию: один раз в три года. А людям предпенсионного возраста и работающим пенсионерам — два дня один раз в год.

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Кроме того, специальную справку дают при донорстве крови, она освобождает работника в день сдачи крови и дает право на один день дополнительного отдыха. У такой справки есть срок действия — один год. То есть если в течение года сотрудник не обратился с просьбой предоставить ему этот день отдыха, то через год справка аннулируется и воспользоваться правом дополнительного отдыха нельзя.

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