В России предложили давать привившимся от коронавируса по три выходных дня

Кроме того, специальную справку дают при донорстве крови, она освобождает работника в день сдачи крови и дает право на один день дополнительного отдыха. У такой справки есть срок действия — один год. То есть если в течение года сотрудник не обратился с просьбой предоставить ему этот день отдыха, то через год справка аннулируется и воспользоваться правом дополнительного отдыха нельзя.

