В России предложили давать привившимся от коронавируса по три выходных дня

Работодатели должны предоставить сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от коронавируса. С такой инициативой обратился к главе Минтруда директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин.
В числе адресатов документа также спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Такую же практику Петунин предлагает распространить вообще на все прививки в условиях пандемии, пишет РИА Новости.
— В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней, — говорится в письме директора ИСИРГИ.
Петунин также подчеркнул, что в настоящее время трудовое законодательство не предусматривает предоставления оплачиваемых отгулов, а вопрос о поддержке привившихся сотрудников «остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации».
— При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист, — добавил Максим Петунин.
В ИСИРГИ считают, что законодательно закрепленные дополнительные выходные после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета. Автор письма подчеркивает, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем, и попросил власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.
С этого года дополнительный нерабочий день предоставляется сотрудникам, проходящим диспансеризацию: один раз в три года. А людям предпенсионного возраста и работающим пенсионерам — два дня один раз в год.
Кроме того, специальную справку дают при донорстве крови, она освобождает работника в день сдачи крови и дает право на один день дополнительного отдыха. У такой справки есть срок действия — один год. То есть если в течение года сотрудник не обратился с просьбой предоставить ему этот день отдыха, то через год справка аннулируется и воспользоваться правом дополнительного отдыха нельзя.