Двойной удар по легким: что будет, если заболеть гриппом после ковида

1
Что такое грипп?
Инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Заражение происходит от больных людей к здоровым респираторно, вирус попадает в носоглотку. За считаные часы после заражения он приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий.
Поделиться
2
Как проявляется грипп?
Наверняка вы это знаете с детства, но давайте повторим. Среди симптомов — жар, температура 37,5–
— Грипп характерен тем, что сначала возникает интоксикация, ухудшение общего состояния, высокая температура 39–40 градусов, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Через некоторое время появляются сухой сильный кашель, першение за грудиной, в области трахеи, носоглотки. В основном клиническая картина такая. Самый активный период это 5–7 дней, но продлевается, если человек не получает лечение.
Алексей Кривоногов — врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Поделиться
3
Грипп бывает разный?
Да, грипп очень мутабелен. У него есть два основных антигена: N — нейраминидаза и H — гемагглютинин. У этих двух белков очень высокая вариабельность, они постоянно меняются. Из-за этого люди могут болеть гриппом каждый год.
— Когда мы болеем, мы вырабатываем антитела конкретно к такому варианту этих белков. Вирус мутировал, и мы к нему уже не имеем антител, — рассказывает терапевт Иван Скороходов. — Поэтому грипп идет волнами, самая известная пандемия — испанка. Когда сформировался коллективный иммунитет, вирус мутировал, и была волна со следующей мутацией гриппа. Мы можем вспомнить так называемые ленинградский грипп, гонконгский грипп, птичий грипп, свиной грипп и другие. Поэтому ВОЗ собирает информацию у институтов гриппа, раскиданных по всему миру, и на каждый новый сезон они примерно планируют вирусы, вызывающие наибольшие опасения, рекомендуя их ввести в производство вакцин. Поэтому таких масштабных пандемий нет.
Иван Скороходов — терапевт, аллерголог-иммунолог медицинского центра «УГМК-Здоровье».
Поделиться
4
Какие штаммы гриппа будут в этом году?
В сезоне 2021–2022 годов ВОЗ рекомендует включать в состав вакцины четыре штамма. Ожидается, что в этом сезоне штаммы будут похожи на A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 (к этому серотипу относится свиной грипп), A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) (к этому серотипу относится гонконгский грипп), B/Washington/02/2019 и B/Phuket/3073/2013.
Поделиться
5
Чем опасен грипп?
Большинство людей болеет гриппом всего лишь несколько дней, но существует вероятность тяжелого течения заболевания, вплоть до смертельных исходов. Особенно опасен он для людей с хроническими заболеваниями — из-за гриппа они могут обостриться. Но и относительно здоровым людям может прийтись непросто, поскольку тяжелое течение болезни может приводить к серьезным осложнениям.
— Осложнения гриппа достаточно разнообразные — от гриппозной вирусной пневмонии до бронхита, трахеита, заболеваний верхних дыхательных путей, отитов, — говорит Кривоногов. — Грипп является провоцирующим фактором возникновения в том числе и бактериальной инфекции. Конечно, она возникает не в первые дни болезни, но она может возникнуть на 10-й день и даже позже, когда организм исчерпал ресурс на сопротивляемость гриппозной инфекции.
— Из-за пневмонии возникает поражение легких, как следствие — гипоксия, то есть кислородное голодание органов, — предупреждает Скороходов. — В результате могут быть повреждены нервная система, сердце, почки, это может вызывать последствия в виде хронических заболеваний.
Поделиться
6
Как лечить грипп?
У лечения по большому счету есть два направления — облегчить состояние и предотвратить развитие болезни. С первым справляются различные жаропонижающие и обезболивающие препараты, а вторая задача по зубам пока только одной группе лекарств.
— Всемирная организация здравоохранения рекомендует для лечения гриппа ингибиторы нейраминидазы, препараты, которые появились достаточно давно, но широкое распространение получили в пандемию 2009–2010 годов так называемого «свиного гриппа», — говорит доктор Алексей Кривоногов. — Желательно их применять в первые сутки, максимум до 72 часов — в этот период у них самая высокая эффективность. Противовирусные препараты обладают действием фармакологической молекулы препарата на определенный механизм вируса. Например, ингибиторы нейраминидазы препятствуют репликации (размножению. — Прим. ред.) вируса. Если говорить о широко представленных препаратах, которые заявляются как противовирусные, мало кто из них обладает таким действием, но могут снимать симптомы.
Но назначить препараты должен все-таки врач — грипп кажется привычной и неопасной болезнью, но на самом деле он весьма коварен. Если со временем становится хуже, хотя вы выполняете назначения врача — это повод для вызова скорой.
Поделиться
7
Что будет, если заразиться и гриппом, и коронавирусом?
Коронавирусная инфекция ослабляет иммунную систему и повреждает легкие, вирус гриппа тоже влияет на легкие — может вызывать вирусную пневмонию. Так что если вы коронавирусом уже переболели, то лучше заблаговременно сделать прививку от гриппа, чтобы не допустить двойного удара.
— Безусловно, беречься от гриппа надо, вакцинироваться надо, чтобы не допускать тяжелого течения, тех же пневмоний, потому что пока мы не можем с уверенностью сказать, как они будут протекать у людей, уже перенесших коронавирусную инфекцию, — говорит терапевт. — Всё это пока изучается. Также сложно сказать, что может произойти при микс-инфекции, когда у человека и грипп, и коронавирус одновременно, наука пока таких вещей не описывает.
Поделиться