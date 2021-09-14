Двойной удар по легким: что будет, если заболеть гриппом после ковида

Наверняка вы это знаете с детства, но давайте повторим. Среди симптомов — жар, температура 37,5– 39 °С , головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.



— Грипп характерен тем, что сначала возникает интоксикация, ухудшение общего состояния, высокая температура 39–40 градусов, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Через некоторое время появляются сухой сильный кашель, першение за грудиной, в области трахеи, носоглотки. В основном клиническая картина такая. Самый активный период это 5–7 дней, но продлевается, если человек не получает лечение.



Алексей Кривоногов — врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

