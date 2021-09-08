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Новосибирские врачи спасли пациента из Германии с опухолью мозга

По словам мужчины, в родной стране ему отказывали в хирургическом лечении из-за рисков

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Пациент нашел новосибирскую клинику в интернете и обратился к врачам за помощью

Пациент нашел новосибирскую клинику в интернете и обратился к врачам за помощью

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Новосибирские врачи спасли пациента из Германии

Новосибирские врачи прооперировали пациента из Германии с опухолью головного мозга — в родной стране врачи не предлагали хирургического лечения, потому что это рискованно.

Заболевание у 35-летнего гражданина Германии диагностировали на фоне участившихся эпилептических приступов: первый случился около года назад — это заставило обратиться к врачам. На МРТ выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины (участок лобной доли коры больших полушарий головного мозга. — Прим. ред.). Эта зона отвечает за движение левых конечностей: вмешательство связано с риском необратимых неврологических изменений — полным или частичным отказом работы левых руки и ноги.

— В связи с этим в нескольких медицинских учреждениях Германии, куда обратился мужчина, хирурги предложили сочетание лучевой терапии и химиотерапии в качестве альтернативы операции. Однако данный вид лечения не избавил бы пациента от эпилептических приступов, значительно снижающих качество жизни. В поиске второго экспертного медицинского мнения пациент связался со специалистами Центра Мешалкина, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина, где пациенту и провели успешную операцию.

Врач-нейрохирург Сергей Чернов поясняет, что, учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга:

— Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющего контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ней на расстояние нескольких миллиметров.

Хирурги удалили опухоль, избежав неврологических осложнений: функциональность конечностей сохранена. Это позволило получить контроль за эпилептическими приступами, беспокоившими пациента.

— По результатам гистологического исследования установили, что опухоль низкой степени злокачественности. В дальнейшем мужчине требуется курс лучевой и химиотерапии для профилактики рецидива, — добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские врачи спасли жительницу Уфы, у которой обнаружили опухоль с редкой локализацией. У нее были проблемы с кратковременной памятью.

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