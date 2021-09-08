Новосибирские врачи спасли пациента из Германии с опухолью мозга

Новосибирские врачи прооперировали пациента из Германии с опухолью головного мозга — в родной стране врачи не предлагали хирургического лечения, потому что это рискованно.



Заболевание у 35-летнего гражданина Германии диагностировали на фоне участившихся эпилептических приступов: первый случился около года назад — это заставило обратиться к врачам. На МРТ выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины (участок лобной доли коры больших полушарий головного мозга. — Прим. ред.). Эта зона отвечает за движение левых конечностей: вмешательство связано с риском необратимых неврологических изменений — полным или частичным отказом работы левых руки и ноги.