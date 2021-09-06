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Написал слово «мама». Как лечат солдата с пулей в голове, которого расстрелял Шамсутдинов

За месяц реабилитации Евгений Графов стал лучше видеть и говорить, он учится писать

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Женя проходит реабилитацию уже месяц

Женя проходит реабилитацию уже месяц

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Чуть больше месяца в екатеринбургской клинике «Реабилитация доктора Волковой» проходит лечение солдат из Тюмени Евгений Графов. Врачи предложили парню помощь после того, как коллеги из 72.RU рассказали на всю Сеть городских порталов о его состоянии. Евгений выжил во время массового расстрела в воинской части Читы два года назад. Пуля попала 20-летнему парню в голову, полтора года он провел в больницах. Из-за травмы у солдата почти не сохранились кости черепа, задняя часть головы буквально обтянута кожей, а пулю медики не стали убирать, чтобы не повредить мозг.

На реабилитацию в Екатеринбург вместе с Женей приехала его мама Ирина. Она ходит с сыном на все занятия, в свободное время они повторяют упражнения самостоятельно. В программу реабилитации входят занятия с эрготерапевтом, лечебная физкультура, работа с психологом и логопедом.

Пациент выполняет все упражнения и не жалуется, когда ему сложно

Пациент выполняет все упражнения и не жалуется, когда ему сложно

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— Женя теперь может больше времени проводить сидя в кресле, у него руки расправились. Его ставят на вертикализатор (приспособление, которое помогает принимать стоячее положение. — Прим. ред.). Все занятия он переносит хорошо, — делится Ирина. — Он пытается писать, пока это каракули, но он очень старается. Женя сам привстает с нашей помощью, улучшения заметны. Он сам уже поворачивается на бок на кушетке во время занятий.


Дома Женю ждут три сестры, еще у него есть двухлетний сын. Ребенок родился незадолго до отправки в армию. Евгений, когда был дома, периодически виделся с сыном. С сестрами они созваниваются каждый день.

Женя начал говорить полными предложениями, он рассказывает о том, как любит рыбалку, а еще говорит о металлах, так как по профессии сварщик

Женя начал говорить полными предложениями, он рассказывает о том, как любит рыбалку, а еще говорит о металлах, так как по профессии сварщик

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— Женя всё понимает, разговаривает с сестрами, учит их. Говорит: «Маленькие не слушаются, я приеду и вам всё покажу», — делится мама. — Здесь его научили составлять рассказы во время занятий, чтобы улучшать речь и память. Он говорит про рыбалку и походы за грибами, он очень любил рыбачить с дедом.

Ирина признается, что приступы эпилепсии никуда не ушли. В момент обострения ему ставят уколы, чтобы прекратить приступ. Происходят они так же, как и раньше — около четырех раз в месяц.

На все занятия мама ходит вместе с Женей

На все занятия мама ходит вместе с Женей

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— Мы отрегулировали терапию по эпилепсии. В целом прогресс у Жени небольшой, но заметный. Во время диагностики обнаружили еще проблемы с сердцем, — отметила руководитель клиники Ирина Волкова. — Чтобы разогнуть руки, мы провели ботулинотерапию, вставляем в ортезы, но для него до сих пор это болезненно, процедура не продолжается больше получаса.

Главный прорыв за время реабилитации — то, что у Жени сильно улучшилось зрение. Раньше он видел только то, что находится над головой, поле зрения было очень узким.

Ребилитация дала прогресс

Ребилитация дала прогресс

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— Сейчас он видит то, что находится впереди, по сторонам, он научился видеть то, что находится внизу. Пока он видит не всё, что вблизи, но это огромный прогресс, — отметила клинический психолог и эрготерапевт Екатерина Романова. — Представьте, раньше в поле зрения была только небольшая область. Теперь Женя, общаясь с сестрами по видеозвонку, различает, во что они одеты. Острота зрения у него сохранилась.

Врач отметила, что во время занятий они рассматривают картинки, делают упражнения на память. Используя ассоциации, Женя стал запоминать. Счет пока дается ему с большим трудом, он очень быстро устает от чисел.

Благодаря занятиям Женя стал в разы лучше видеть, теперь он снова познает мир глазами

Благодаря занятиям Женя стал в разы лучше видеть, теперь он снова познает мир глазами

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— Начали писать, движение сохранено, но само положение рук пока не дает еще писать самому в полной степени. С [посторонней] помощью он сумел написать первое слово «мама», — отметила медик. — Посадили Женю за компьютер, он уже справляется с небольшими задачками, видит монитор, но мышью еще не управляет. Из-за того, что он стал видеть, стало проще познавать мир заново.

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В ближайшие две недели семья продолжит реабилитацию в клинике Екатеринбурга, а после отправится домой. Мама Евгения рассказала, что они планируют поехать в Тюмень, проконсультироваться с неврологами об установке пластины в череп.

Реабилитацию Евгения Графова оплачивает Фонд святой Екатерины.

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