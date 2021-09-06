Написал слово «мама». Как лечат солдата с пулей в голове, которого расстрелял Шамсутдинов



Чуть больше месяца в екатеринбургской клинике «Реабилитация доктора Волковой» проходит лечение солдат из Тюмени Евгений Графов. Врачи предложили парню помощь после того, как коллеги из 72.RU рассказали на всю Сеть городских порталов о его состоянии. Евгений выжил во время массового расстрела в воинской части Читы два года назад. Пуля попала 20-летнему парню в голову, полтора года он провел в больницах. Из-за травмы у солдата почти не сохранились кости черепа, задняя часть головы буквально обтянута кожей, а пулю медики не стали убирать, чтобы не повредить мозг.

