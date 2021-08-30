В поликлинике на МЖК объяснили, почему возникла очередь за анализами в детский сад

Утром 30 августа в Городской клинической поликлинике
Сибирячка сообщила, что сегодня родители приходили в поликлинику сдавать анализы, необходимые для детского сада. Однако не все желающие успели пройти.
— Ситуация связана с тем, что в настоящее время дети проходят медкомиссию к началу учебного года. В соответствии со штатным расписанием, в инфекционном кабинете данного поликлинического отделения предусмотрена одна должность медицинской сестры. Обычно этого достаточно для обеспечения работы кабинета, — пояснили в администрации поликлиники.
Также в ГКП
— Соблюдение социальной дистанции и прочих мер социальной защиты, таких как использование масок, — обязанность граждан. У медицинских работников нет полномочий принуждать людей соблюдать меры социальной ответственности.
В администрации добавили, что обращений с жалобами по поводу гигантской очереди в кабинет анализов не поступало.
В июне в новосибирской поликлинике