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Тема дняОчередь за органами. Фильм НГС
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В поликлинике на МЖК объяснили, почему возникла очередь за анализами в детский сад

В кабинет людей принимала только одна медсестра

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Некоторые простояли в очереди час, но так и не смогли попасть в кабинет

Некоторые простояли в очереди час, но так и не смогли попасть в кабинет

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Утром 30 августа в Городской клинической поликлинике № 2 на Лазурной, 20/1 у кабинета анализов собралась большая очередь. О столпотворении в редакцию сообщила читательница НГС. В администрации ГКП № 2 объяснили произошедшее.

Сибирячка сообщила, что сегодня родители приходили в поликлинику сдавать анализы, необходимые для детского сада. Однако не все желающие успели пройти.

— Ситуация связана с тем, что в настоящее время дети проходят медкомиссию к началу учебного года. В соответствии со штатным расписанием, в инфекционном кабинете данного поликлинического отделения предусмотрена одна должность медицинской сестры. Обычно этого достаточно для обеспечения работы кабинета, — пояснили в администрации поликлиники.

Также в ГКП № 2 добавили, что в коридоре поликлиники нанесена разметка, позволяющая пациентам самостоятельно определить социальную дистанцию:

— Соблюдение социальной дистанции и прочих мер социальной защиты, таких как использование масок, — обязанность граждан. У медицинских работников нет полномочий принуждать людей соблюдать меры социальной ответственности.

В администрации добавили, что обращений с жалобами по поводу гигантской очереди в кабинет анализов не поступало.

В июне в новосибирской поликлинике № 29 женщина потеряла сознание в регистратуре. Очевидцы утверждали, что до этого она простояла в очереди несколько часов, но в больнице эту информацию опровергли.

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анализыочередьполиклиника
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