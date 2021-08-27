В Новосибирской области возобновляют профосмотры и диспансеризацию

С 1 сентября поликлиники Новосибирской области возобновляют профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО. Их приостанавливали в июле.
Также открылась предварительная запись на углубленную диспансеризацию после коронавируса. Ее цель — выявить возможные осложнения после перенесенного заражения. Пройти комплекс обследований смогут пациенты старше 18 лет через два месяца после выздоровления.
Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. На первом измеряют насыщение крови кислородом, функции дыхания, смотрят общий анализ крови, делают рентген грудной клетки. Тем, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме, дополнительно проведут исследование свертываемости крови. На второй этап направят в зависимости от результатов первого. Он включает сканирование вен ног, компьютерную томографию грудной клетки, эхокардиографию.
Записаться на углубленную диспансеризацию можно на сайте госуслуг, по номеру 124 или через поликлинику.
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