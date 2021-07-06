В Новосибирске снова отменили плановую диспансеризацию и профосмотры — их возобновляли после второй волны, в начале декабря, когда ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, улучшилась.
— В настоящее время в Новосибирской области временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Недавно Минздрав РФ объявил о том, что в стране будет углубленная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией
В Новосибирске подобная диспансеризация для переболевших начнется тогда, когда в Новосибирской области возобновят профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Когда именно это будет, пока неизвестно.
Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области рассказывала НГС о том, как важно проходить диспансеризацию и профосмотры, чтобы вовремя выявлять факторы риска, которые могут ослаблять организм и вызывать заболевание.