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В Новосибирске снова отменили плановую диспансеризацию и профосмотры

Когда они возобновятся, то для новосибирцев, переболевших ковидом, появятся новые исследования

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Возобновление диспансеризации будет зависеть от ситуации, связанной с коронавирусом

Возобновление диспансеризации будет зависеть от ситуации, связанной с коронавирусом

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В Новосибирске снова отменили плановую диспансеризацию и профосмотры — их возобновляли после второй волны, в начале декабря, когда ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, улучшилась.

— В настоящее время в Новосибирской области временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, — сообщили корреспонденту НГС в областном Минздраве.

Недавно Минздрав РФ объявил о том, что в стране будет углубленная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в которую вошли, например, тест с шестиминутной ходьбой, измерение сатурации, сдача Д-димера для тех, у кого было заболевание средней тяжести.

В список вошли 11 обследований

В список вошли 11 обследований

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В Новосибирске подобная диспансеризация для переболевших начнется тогда, когда в Новосибирской области возобновят профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Когда именно это будет, пока неизвестно.

СЮЖЕТ

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Ранее замминистра здравоохранения Новосибирской области рассказывала НГС о том, как важно проходить диспансеризацию и профосмотры, чтобы вовремя выявлять факторы риска, которые могут ослаблять организм и вызывать заболевание.

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