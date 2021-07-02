Для переболевших COVID-19 ввели дополнительную диспансеризацию: как записаться

С 1 июля переболевшие COVID-19 смогут пройти дополнительное обследование после перенесенного заболевания. Углубленную диспансеризацию можно будет пройти в любой поликлинике.
Дополнительные обследования ввели, поскольку переболевшие COVID-19 подвержены развитию осложнений, таких как общая слабость, выпадение волос, потеря слуха и обоняния, проблемы с дыханием при физических нагрузках, беспокойный сон и раздражительность. Кроме того, у 30% переболевших наблюдается образование тромбов. Именно тромбоз может стать причиной внезапной смерти после перенесенного коронавируса.
— Россиянам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, будет предоставлена возможность пройти углубленную диспансеризацию, в которую включены исследования, направленные на оценку состояния дыхательной, сердечно-сосудистой системы и склонности к тромбозам, — рассказала директор национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. — Для оценки здоровья легких врачи изучат сатурацию крови кислородом, сделают компьютерную томографию легких, спирометрию. Расширенный биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, который выявляет сердечную недостаточность, эхокардиографическое исследование и коагулограмма помогут исключить тромбозы и заболевания сердца.
Если во время профилактического осмотра медики выявят хронические неинфекционные заболевания, в том числе связанные с перенесенным коронавирусом, пациента поставят на диспансерное наблюдение. При наличии показаний врачи назначат лечение и медицинскую реабилитацию.
Если врачи поликлиники, к которой вы прикреплены, отнесут пациента к особой группе риска, то данные об этом попадут в страховую компанию, которая должна будет донести до него информацию о возможном прохождении осмотра. Диспансеризация будет проходить добровольно, записаться можно через портал госуслуг или через сайт поликлиники. Для того чтобы попасть на осмотр, необязательно иметь документы, подтверждающие, что вы перенесли коронавирусную инфекцию, — в постановлении правительства сказано, что достаточно инициативы пациента.
Минздрав также подготовил проект документа, который расставляет приоритеты при составлении списков на диспансеризацию: приоритет первого уровня у пациентов, перенесших COVID-19, имеющих два и больше хронических неинфекционных заболевания, второго — остальные переболевшие. Третий уровень — те, у кого не было подтвержденной коронавирусной инфекции, но они не обращались к врачу более двух лет, четвертый уровень — все остальные. Принимать пациентов будут в порядке очереди, но с учетом этих приоритетов.