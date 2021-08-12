Даже если жалоб нет: когда идти к врачу после того, как переболел ковидом

Как правило, походы по врачам для переболевших коронавирусной инфекцией не заканчиваются даже после выписки, многие сталкиваются с так называемым постковидом — долгосрочными последствиями болезни. Людей беспокоит бессонница, ряд когнитивных нарушений, одышка, выпадение волос и другие симптомы (подробнее о них мы писали в этом материале). Поэтому в Минздраве придумали углубленную диспансеризацию для всех переболевших и даже отдельное диспансерное наблюдение. Разбираемся, куда обращаться и как оно проходит.
Если тяжело болел
В методических рекомендациях Минздрава говорится, что объем и частота осмотров зависят от тяжести течения заболевания и наличия осложнений. Пациентам, которым длительно проводилась вентиляция легких и у которых при выписке отмечали признаки значительных нарушений, рекомендуют пройти первую консультацию уже через четыре недели после выписки. В методичке сказано, что она должна быть дистанционной, но такая возможность есть не всегда. Узнать, возможно ли получить дистанционную консультацию, можно в поликлинике, к которой вы прикреплены.
На этой консультации доктор оценит общее состояние пациента, проверит, нет ли депрессии, подозрительных симптомов, указывающих на возможную тромбоэмболию или другие синдромы и заболевания.
Через восемь недель после выписки Минздрав рекомендует встретиться с врачом очно, а заодно провести ряд исследований. К ним относятся рентген органов грудной клетки, спирография (проверка дыхательной функции), измерение сатурации в покое и при нагрузке, ЭКГ и другие. После того как врач осмотрит пациента и изучит все результаты исследований, он определится с дальнейшей тактикой наблюдения. Если жалоб нет, диспансерное наблюдение в дальнейшем пойдет по общим правилам, то есть в зависимости от того, какие еще есть заболевания. Если врач выявит какую-либо патологию, то пациента ждет КТ легких. При выявлении на КТ патологических изменений (признаков легочного фиброза, интерстициальных болезни легких, васкулита) пациента направят к пульмонологу. Если же исследование ничего не покажет, но при этом результаты анализов будут плохими или у пациента будут жалобы, нужно будет провести дифференциальный диагноз с другими его заболеваниями.
Если легко перенес
Тем, кто перенес COVID-19 в легкой или средней тяжести форме и не нуждался в реанимации и интенсивной терапии, полагается диспансерное наблюдение по общим правилам — им проводят профилактический осмотр с определением сатурации и проведением рентгенографии легких.
Если есть подозрение на рак
Отдельно оговорено, как быть с пациентами, у которых во время лечения выявили подозрение на злокачественное новообразование в легких. Им рекомендуется провести повторную рентгенографию органов грудной клетки через шесть недель после выписки, при необходимости пациента направят на КТ легких и консультацию с онкологом. Если при выписке из стационара у пациента сохранялись изменения на рентгенограмме или КТ, его нужно будет повторить через два месяца. Если патологические изменения не выявлены, но есть жалобы или анализы выглядят не очень, Минздрав рекомендует соотнести диагноз с другими заболеваниями. В зависимости от результата будет назначено лечение.
А что еще?
Врачам нужно будет не только изучить физиологические изменения, но и оценить психосоциальные факторы риска у пациента, в том числе проверить, нет ли симптомов тревожности и депрессии, с помощью специальных опросников. Возможные отклонения будут корректировать с помощью психолога, психиатра и социальных работников.
Переболевшие COVID-19 также могут записаться на дополнительное обследование после перенесенного заболевания. Углубленную диспансеризацию можно пройти в своей поликлинике, однако в первую очередь будут осматривать пациентов, перенесших