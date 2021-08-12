Даже если жалоб нет: когда идти к врачу после того, как переболел ковидом

Если тяжело болел

В методических рекомендациях Минздрава говорится, что объем и частота осмотров зависят от тяжести течения заболевания и наличия осложнений. Пациентам, которым длительно проводилась вентиляция легких и у которых при выписке отмечали признаки значительных нарушений, рекомендуют пройти первую консультацию уже через четыре недели после выписки. В методичке сказано, что она должна быть дистанционной, но такая возможность есть не всегда. Узнать, возможно ли получить дистанционную консультацию, можно в поликлинике, к которой вы прикреплены.



На этой консультации доктор оценит общее состояние пациента, проверит, нет ли депрессии, подозрительных симптомов, указывающих на возможную тромбоэмболию или другие синдромы и заболевания.



Через восемь недель после выписки Минздрав рекомендует встретиться с врачом очно, а заодно провести ряд исследований. К ним относятся рентген органов грудной клетки, спирография (проверка дыхательной функции), измерение сатурации в покое и при нагрузке, ЭКГ и другие. После того как врач осмотрит пациента и изучит все результаты исследований, он определится с дальнейшей тактикой наблюдения. Если жалоб нет, диспансерное наблюдение в дальнейшем пойдет по общим правилам, то есть в зависимости от того, какие еще есть заболевания. Если врач выявит какую-либо патологию, то пациента ждет КТ легких. При выявлении на КТ патологических изменений (признаков легочного фиброза, интерстициальных болезни легких, васкулита) пациента направят к пульмонологу. Если же исследование ничего не покажет, но при этом результаты анализов будут плохими или у пациента будут жалобы, нужно будет провести дифференциальный диагноз с другими его заболеваниями.

