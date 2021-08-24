Болит бессимптомно, пока не начнется цирроз: какие бывают гепатиты и что нужно о них знать

Болезни печени нередко начинаются и долгое время текут так, что пациент о них и не подозревает — печень сама по себе не болит, а очевидные симптомы появляются уже на довольно поздней стадии заболевания. В то же время такая болезнь как гепатит может быть крайне опасной и приводить к серьезным последствиям. О том, как защитить себя и что делать, если все же заболел, мы поговорили сегодня с врачами в регулярной рубрике «Что у вас болит?».
Какие бывают гепатиты?
Гепатит подразумевает наличие в печени воспаления, но причины его могут быть разными. Гепатит может быть токсическим — в случае поражения алкоголем, лекарственными препаратами, отравления химическими веществами, может быть аутоиммунным (при нарушении в работе иммунной системы), ишемическим (при заболеваниях сердечно-сосудистой системы), лучевым (последствия ионизирующего облучения, например, при лечении онкозаболеваний) и инфекционным. К последним относятся гепатиты А, В, С, D, E и другие, поражения другими вирусами (краснуха, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барра, герпес, ВИЧ). Также выделяют острые и хронические гепатиты
— Острое течение характерно, как правило, для вирусного поражения и при отравлениях, — говорит гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Оно характеризуется быстрым появлением симптомов: интоксикации, часто температуры, желтухи, появляются воспалительные изменения в общем анализе крови, увеличиваются показатели биохимии: билирубин, трансаминазы (АСТ, АЛТ). При хроническом течении симптомов часто нет или они проявляются неявно, нарастают постепенно и человек часто не обращает внимания на свое состояние вплоть до развития цирроза печени.
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы».
Кто в зоне риска?
Если говорить о вирусных гепатитах, то пути заражения могут отличаться. Например, гепатиты A и E чаще передаются через зараженную воду и грязные продукты, а гепатит В — при переливании крови, через шприцы, половым путем, через плохо обработанные хирургические инструменты. В микроскопических дозах кровь может оставаться на ножницах, зубных щетках, бритвах и прочих предметах личной гигиены.
— В группе риска находятся медработники, люди, контактирующие с тату-салонами, те кто прошел процедуры пирсинга, обследование и лечение в не самых надежных медорганизациях, ВИЧ-инфицированные, находящиеся в местах лишения свободы, ведущие активную сексуальную жизнь, — говорит гепатолог Павел Богомолов. — Этим людям нужно проверять себя как минимум раз в год. В аптеках продают специальные тест-полоски, которые по слюне за 15 минут могут определить, есть ли у человека антитела гепатита C. Любые манипуляции, которые сопровождаются повреждением или нарушением целостности кожных покровов несут риск инфицирования вирусными гепатитами.
Павел Богомолов — главный гепатолог Московской области, заведующий гепатологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Павел Богомолов.
Доктор также советует регулярно делать такой тест подросткам — по его словам, с 13 лет практически удваивается риск заразиться.
При длительном приеме определенных препаратов высока вероятность побочного действия на гепатоциты (клетки печени). Например, при приеме статинов, антибиотиков, при химиотерапии. В таких случаях рекомендуют регулярно контролировать показатели биохимического анализа крови и отслеживать печеночные пробы.
Можно ли вылечить гепатит?
Если говорить о вирусных гепатитах, то сейчас появилось много доступных препаратов, позволяющих бороться с размножением вирусов гепатита в организме.
— В отношении гепатита B есть лекарственная терапия, которая помогает контролировать болезнь, не давать ей прогрессировать, но она характеризуется необходимостью постоянного приема препаратов, — говорит гепатолог. — Если говорить о гепатите C, то сейчас зарегистрированы новые схемы лечения и мы пришли к тому, что он излечим примерно в 97% случаев. Если говорить о гепатите дельта, то в России было разработано лечение, которое было принято позже в Евросоюзе и в этом году должно быть принято в США.
При гепатитах иной этиологии применяют препараты- гепатопротекторы, восстанавливающие функцию клеток печени — гепатоцитов. Например препараты урсодезоксихолевой кислоты, адеметионин, фосфолипиды и некоторые другие.
СЮЖЕТ
Для штаммов B и дельта существует вакцина — прививка внесена в национальный календарь в начале нулевых. По календарю вакцинируются новорожденные, потому что дети с большой вероятностью при заражении имеют шансы на формирование хронического гепатита, который требует пожизненной терапии. Но сделать прививку можно в любом возрасте, ограничений нет.