Болит бессимптомно, пока не начнется цирроз: какие бывают гепатиты и что нужно о них знать

Болезни печени нередко начинаются и долгое время текут так, что пациент о них и не подозревает — печень сама по себе не болит, а очевидные симптомы появляются уже на довольно поздней стадии заболевания. В то же время такая болезнь как гепатит может быть крайне опасной и приводить к серьезным последствиям. О том, как защитить себя и что делать, если все же заболел, мы поговорили сегодня с врачами в регулярной рубрике «Что у вас болит?».



Какие бывают гепатиты?

Гепатит подразумевает наличие в печени воспаления, но причины его могут быть разными. Гепатит может быть токсическим — в случае поражения алкоголем, лекарственными препаратами, отравления химическими веществами, может быть аутоиммунным (при нарушении в работе иммунной системы), ишемическим (при заболеваниях сердечно-сосудистой системы), лучевым (последствия ионизирующего облучения, например, при лечении онкозаболеваний) и инфекционным. К последним относятся гепатиты А, В, С, D, E и другие, поражения другими вирусами (краснуха, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барра, герпес, ВИЧ). Также выделяют острые и хронические гепатиты

