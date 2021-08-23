Диабет, повреждение почек: с какими патологиями может родиться малыш у матери, перенесшей ковид

Перенесенный во время беременности ковид несет весомые риски для ребенка. Если мама перенесла ковид в последнем триместре, то увеличивается риск преждевременных родов со всеми последствиями для ребенка, а в первом триместре растет вероятность аномалий развития детей. О том, как ковид влияет на самых маленьких, редакция Е1.RU попросила рассказать кандидата медицинских наук, врача-неонатолога научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Светлану Бычкову. Там провели исследование с участием 144 женщин, перенесших ковид во время беременности, и 147 детей.
Самый опасный триместр
— Чаще беременные переносят ковид в легкой или средней форме, и данных о том, что это всегда и обязательно приводит к плохим исходам для новорожденных, нет. Но, по мировым исследованиям, у детей, рожденных от женщин, которые перенесли ковид во время беременности, осложнений несколько больше. Это в первую очередь зависит от того, на каком сроке женщина перенесла заболевание, — рассказала Е1.RU Светлана Бычкова.
Если это начало или середина последнего триместра и мать переносит заболевание в тяжелой форме, то повышается вероятность, что ребенок родится недоношенным. Такие дети чаще требуют реанимационной помощи и респираторной поддержки.
Если женщина заболела в самом начале беременности, в первом триместре, то увеличивается вероятность малых аномалий и пороков развития.
Это пороки, совместимые с жизнью, важна их своевременная диагностика, есть возможность даже внутриутробной коррекции с помощью фетальной хирургии. И, конечно, нельзя говорить, что это грозит абсолютно всем. Всё индивидуально и зависит от тяжести перенесенного заболевания, хронических заболеваний матери и многих других факторов.
Обследовав женщин и их детей, мы выявили, что у матерей, перенесших ковид, чаще развивался гестационный сахарный диабет, а у новорожденных, как следствие, наблюдались нестабильность сахаров, отеки, дыхательные нарушения.
То есть можно сделать вывод о влиянии перенесенной коронавирусной инфекции на эндокринный статус как матери, так и новорожденного ребенка.
У нас был показательный клинический случай, когда мама перенесла ковид в
Но всё закончилось хорошо, и, пройдя реанимационное отделение и курс реабилитации, мама с ребенком благополучно были выписаны. С грамотным наблюдением и лечением эти проблемы сейчас вполне по силам медицине.
Болеют ли дети ковидом внутриутробно
Не доказано, что дети болеют ковидом внутриутробно, при этом в некоторых случаях дети рождаются уже с титром антител.
Проводя исследование, мы параллельно брали кровь на антитела к
У детей более старшего гестационного возраста доказаны корреляции уровней антител в крови матери и пуповинной крови ребенка, и с большой долей вероятности можно говорить, что это именно материнские антитела. При этом уровни иммуноглобулинов G к вирусу в паре «мать — новорожденный» у ребенка были статистически выше. Это очень интересный факт, и он требует дальнейшего изучения.
У новорожденных симптомы неспецифические. Это может быть желтуха, могут быть эпизоды гипогликемии (снижения сахара крови), эпизоды апноэ (кратковременных задержек дыхания). Мы предполагали, что у них будет больше длительных дыхательных нарушений, обструкций, как это описано у взрослых. Но нет.
Какие последствия у детей есть после ковида
Как бы легко новорожденный ребенок ни отреагировал на перенесенную мамой коронавирусную инфекцию, ему необходима реабилитация. В первую очередь — неврологическая.
Институт ОММ имеет опыт также лечения детей, которые сами перенесли ковид. С этими детьми мы начинали работать в прошлом году в первую волну эпидемического процесса. В наших стенах было пролечено 137 пациентов от 0 до 18 лет, заболевших ковидом. Дети болеют по-разному.
В нашем исследовании у детей до 3 лет чаще подтверждалась пневмония (более чем у трети пациентов) и желудочно-кишечные нарушения в виде диареи, тошноты, рвоты. На снижение обоняния в силу возраста маленькие дети, конечно, не жаловались.
Школьники заболевание переносили легче, у них часто отмечалось бессимптомное течение (по нашим наблюдениям, до 72% в группе
Но если ребенок, независимо от возраста, заболел даже в легкой форме, об этом надо обязательно сообщить наблюдающему его педиатру. Врач должен знать, что такой пациент есть у него на участке.
Даже если ребенок перенес легкую форму коронавирусной инфекции, у него могут отмечаться астенические симптомы: усталость, быстрая утомляемость и, как следствие, больше слез и капризов, нарушение сна, нарушение внимания и другие признаки разбалансировки процессов возбуждения и торможения нервной системы. Дети на это не пожалуются, особенно маленькие. Но реабилитация всегда нужна. Внимание и забота родителей тут — самое главное. Необходим акцент на здоровый образ жизни, долгие прогулки, режим дня. Ничего нового, но это всегда работает и дает хорошие результаты.