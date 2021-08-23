Диабет, повреждение почек: с какими патологиями может родиться малыш у матери, перенесшей ковид

Самый опасный триместр

— Чаще беременные переносят ковид в легкой или средней форме, и данных о том, что это всегда и обязательно приводит к плохим исходам для новорожденных, нет. Но, по мировым исследованиям, у детей, рожденных от женщин, которые перенесли ковид во время беременности, осложнений несколько больше. Это в первую очередь зависит от того, на каком сроке женщина перенесла заболевание, — рассказала Е1.RU Светлана Бычкова.



Если это начало или середина последнего триместра и мать переносит заболевание в тяжелой форме, то повышается вероятность, что ребенок родится недоношенным. Такие дети чаще требуют реанимационной помощи и респираторной поддержки.



Если женщина заболела в самом начале беременности, в первом триместре, то увеличивается вероятность малых аномалий и пороков развития.