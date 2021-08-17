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190 заболевших, 9 умерших: оперштаб опубликовал коронавирусную статистику за сутки

Выздоровевших гораздо меньше, чем заболевших

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В отделениях реанимации находятся 195 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

В отделениях реанимации находятся 195 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

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Девять новосибирцев скончались от коронавируса за сутки

Оперштаб региона опубликовал ежедневную статистику заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в Новосибирской области зафиксировали 190 новых случаев, 117 человек выздоровели.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 57, 71, 81, 88, 89 лет и двое мужчин в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 79 и 85 лет, — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе от коронавируса умерли 2510 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2772 пациента, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 195 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

Накануне оперштаб отчитался о смерти 21-летней пациентки. Она стала одной из самых молодых жертв пандемии в Новосибирской области. В марте от ковида погиб 23-летний парень.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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