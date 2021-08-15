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В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 пациентов — самой молодой было 45 лет

За сутки коронавирус выявили у 181 человека

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В отделениях реанимации сейчас находятся 196 человек. На ИВЛ — <nobr class="_">19 пациентов</nobr>

В отделениях реанимации сейчас находятся 196 человек. На ИВЛ — 19 пациентов

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9 человек умерли от ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 181 человека, скончались еще 9 пациентов. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил оперативный штаб.

— По данным оперативного штаба на утро 15 августа, в регионе выявлено 55 630 случаев коронавирусной инфекции, 181 за сутки, в том числе у 4202 детей. 46 332 пациента выздоровели, 40 за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63, 81, 73 лет и женщины в возрасте 45, 63, 67, 68, 76, 82 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 2491 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2788 пациентов, в том числе 60 детей.

СЮЖЕТ

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В отделениях реанимации находятся 196 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 2 282 972 теста на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1705 обращений.

Вчера, 14 августа, в Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 13 человек.

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