В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 пациентов — самой молодой было 45 лет

9 человек умерли от ковида в Новосибирской области
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 181 человека, скончались еще 9 пациентов. Об этом сегодня,
— По данным оперативного штаба на утро
Всего в регионе от коронавируса умер 2491 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом
В отделениях реанимации находятся 196 человек. На ИВЛ —
Всего в Новосибирской области проведено
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1705 обращений.
Вчера, 14 августа, в Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались