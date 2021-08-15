В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 пациентов — самой молодой было 45 лет

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 181 человека, скончались еще 9 пациентов. Об этом сегодня, 15 августа , сообщил оперативный штаб.



— По данным оперативного штаба на утро 15 августа , в регионе выявлено 55 630 случаев коронавирусной инфекции, 181 за сутки, в том числе у 4202 детей. 46 332 пациента выздоровели, 40 за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63, 81, 73 лет и женщины в возрасте 45, 63, 67, 68, 76, 82 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 2491 человек.