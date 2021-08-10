У кого коронавирус провоцирует тромбоз: разбираемся с врачами в заболеваниях сосудов

— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — говорит кардиолог Мехман Мамедов.



Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».



— Тромб, вообще, это такой слепок из клеток крови и белков крови, это такой двухкомпонентный мячик. Тромбы могут постоянно образовываться, разрушаться, они могут быть артериальные и венозные, — говорит кардиолог Наталья Гуляева. — У них разные причины, и лечатся они разными препаратами.



Наталья Гуляева — кардиолог Центра медицинских услуг «Новой больницы», кандидат медицинский наук.



Артериальные тромбозы в классическом варианте — это инфаркты и инсульты. Как правило, имеется холестериновая бляшка на стенке сосуда. Если эта бляшка на стенке сосуда сердца и сверху образовался тромб — это инфаркт, если бляшка в сосуде головного мозга и на ней образовался тромб — часто это ведет к инсульту. Также такие тромбозы могут встречаться в артериях конечностей, чаще это ноги. Артериальные тромбозы, как правило, имеют яркую клинику: резкая боль в груди — при инфаркте, потеря сознания или нарушение речи — при инсульте, — резкая боль и похолодание в руке или ноге. Пациентам из группы риска для профилактики назначают препараты группы аспирина.

