У кого коронавирус провоцирует тромбоз: разбираемся с врачами в заболеваниях сосудов

В последние 50 лет очень распространена проблема образования тромбов. По словам медиков, это связано с изменением образа жизни. А сейчас она стала еще более актуальной — нередко тромбы образуются при коронавирусной инфекции и после нее. Вместе с врачами сегодня в нашей регулярной рубрике «Что у вас болит?» разбираемся, как предотвратить образование тромбов при коронавирусе и не только, а также — какие еще существуют заболевания сосудов и что с ними делать.
Какие бывают тромбы?
Тромб — это своеобразное скопление «склеенных» тромбоцитов, которое образуется в результате повышенной свертываемости крови.
— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — говорит кардиолог Мехман Мамедов.
Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».
— Тромб, вообще, это такой слепок из клеток крови и белков крови, это такой двухкомпонентный мячик. Тромбы могут постоянно образовываться, разрушаться, они могут быть артериальные и венозные, — говорит кардиолог Наталья Гуляева. — У них разные причины, и лечатся они разными препаратами.
Наталья Гуляева — кардиолог Центра медицинских услуг «Новой больницы», кандидат медицинский наук.
Артериальные тромбозы в классическом варианте — это инфаркты и инсульты. Как правило, имеется холестериновая бляшка на стенке сосуда. Если эта бляшка на стенке сосуда сердца и сверху образовался тромб — это инфаркт, если бляшка в сосуде головного мозга и на ней образовался тромб — часто это ведет к инсульту. Также такие тромбозы могут встречаться в артериях конечностей, чаще это ноги. Артериальные тромбозы, как правило, имеют яркую клинику: резкая боль в груди — при инфаркте, потеря сознания или нарушение речи — при инсульте, — резкая боль и похолодание в руке или ноге. Пациентам из группы риска для профилактики назначают препараты группы аспирина.
— Другая группа тромбозов — венозные. Тромбы, которые образуются в венах очень часто текут скрыто, долго, пациент, и даже доктор, могут не знать, что они есть, — говорит доктор. — Причина тромбоза здесь не связана с бляшкой, сосудик чистый, но может закупориться в силу пониженной физической активности, большой потери жидкости при температуре, лихорадке, рвоте или поносе, травмы вены, при длительной иммобилизации (например, постельный режим после операции). Здесь для профилактики уже назначают не аспирин, а другие антикоагулянты.
Также при тромбозах часто нужны операции, когда удаляют поврежденную вену с тромбом вместе.
Почему при коронавирусе образуются тромбы?
В методичке Минздрава сказано, что у части больных развивается гиперкоагуляционный синдром (сгущение крови) с тромбозами и тромбоэмболиями. В документах не говорится о том, насколько это частое явление, однако речь, как правило, идет о тяжелых пациентах.
Кардиолог Мехман Мамедов говорит, что дисфункция эндотелия (пласт клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов) и воспаление ускоряют тромбообразование.
— Если говорить о коронавирусе и тромбозах, то нужно понимать, что COVID-19 — заболевание системное, оно затрагивает все системы абсолютно и «где тонко — там и рвется», — говорит Наталья Гуляева. — Аспирин здесь не препарат выбора, потому что при ковиде случаются чаще венозные тромбозы, аспирин там работает мало, скорее там нужны препараты эликвиз, продакса, ксарелта. Но их должен назначить врач по показаниям, это препараты очень серьезные. Они надежно защищают от тромбоза, но также могут дать тяжелое жизнеугрожающие кровотечение. Очень часто доза препаратов рассчитывается на вес тела, на его функцию почек и так далее.
Какие еще могут быть проблемы с сосудами?
Помимо тромбов и холестериновых бляшек существует и масса других заболеваний вен, которые можно разделить на врожденные и приобретенные. Это могут быть аномалии развития сосудов, недоразвитие. Могут быть шунты — когда вены сообщаются с артериями. Если шунт формируется в сердце, то это сродни пороку сердца, очень серьезно, очень опасно и если вовремя не прооперировать, то приводит к очень серьезным последствиям. Третий момент — это воспаление вен — флебиты и тромбофлебиты. Причиной могут стать бытовые и спортивные травмы.
— Часто это бывает на фоне медицинских манипуляций, когда ставятся катетеры, вводятся вещества может и нужные, но агрессивные в отношении вен, поэтому всегда пациентам советуем быть аккуратными с количеством внутривенных инфузий, — говорит Наталья Гуляева. — Есть пациенты, которые обожают капельницы. Так вот капельницы, конечно, нужны, но только по показаниям, не бездумно.
И, наконец, есть варикозная болезнь, которая может быть не только на ногах, но и в любой другой части тела. Варикоз развивается, если сосудистая стенка очень тонкая, в ней очень мало соединительно-тканного каркаса, и под воздействием переполнения кровью вены растягиваются в вариксы.
СЮЖЕТ
— Обращаться к врачу всегда нужно, особенно если вы знаете, что у вас есть повышенный риск. Очень важно знать себя и свою семейную историю: если в семье были какие-то проблемы с венами — хотя бы к терапевту сходить, обсудить надо, что-то делать или нет, — говорит Гуляева. — Не факт, что сразу понадобятся кардиолог и флеболог, но к терапевту стоит сходить.
Она говорит, что женский пол уже повышает риск венозной патологии: анатомически у женщин вены часто более тонкие, женщины чаще ради красоты носят не очень удобную обувь, также влияет гормональная перестройка, беременность, прием оральных контрацептивов.