Что означает нижнее давление у человека и как правильно его измерить? Объясняют врачи

Разделение давления на верхнее и нижнее нужно скорее докторам, чем пациентам. Но и врачи не отделяют их друг от друга, так что запоминать или оценивать отдельно цифры нижнего давления не надо — они связаны с цифрами верхнего.



— Верхнее число — систолическое артериальное давление — показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сердечных сокращений в единицу времени, — объясняет врач-кардиолог Мария Беневская. — Поэтому в целом можно говорить о том, что этот показатель отражает именно работу сердца, хотя, безусловно, в этом процессе принимают участие и другие факторы.



Мария Беневская — доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П. Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.м.н., врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики.



Нижнее число показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, оно отражает тонус периферических сосудов.

