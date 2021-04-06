Что означает нижнее давление у человека и как правильно его измерить? Объясняют врачи

1
Давление — это что?
Артериальное давление (оно же кровяное) — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. При его измерении определяют два вида: при каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним.
Поделиться
2
Зачем нужны два показателя?
Разделение давления на верхнее и нижнее нужно скорее докторам, чем пациентам. Но и врачи не отделяют их друг от друга, так что запоминать или оценивать отдельно цифры нижнего давления не надо — они связаны с цифрами верхнего.
— Верхнее число — систолическое артериальное давление — показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сердечных сокращений в единицу времени, — объясняет врач-кардиолог Мария Беневская. — Поэтому в целом можно говорить о том, что этот показатель отражает именно работу сердца, хотя, безусловно, в этом процессе принимают участие и другие факторы.
Мария Беневская — доцент кафедры госпитальной терапии им. академика
Нижнее число показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, оно отражает тонус периферических сосудов.
Поделиться
3
Каким должно быть нижнее давление?
Как мы уже говорили, это число нужно рассматривать не самостоятельно, а в контексте верхнего давления.
— Идеальная разница между ними — в пределах
Наталья Гуляева — кардиолог, кандидат медицинских наук.
Высокое нижнее давление говорит о том, что тонус сосудов повышен, а это несет угрозу сердечно-сосудистых осложнений, таких как инсульт.
Поделиться
4
Что значит, если разница больше нормы?
Наталья Гуляева говорит, что низкое нижнее давление может быть не только в случае кардиологической патологии, но и у человека истощенного — голодом, болезнью (например, при онкологической патологии или тяжелых заболеваниях ЖКТ), обезвоживанием. Это может быть обусловлено и индивидуальными особенностями организма, но лучше в любом случае обратиться к врачу, чтобы не пропустить заболевание.
— Увеличение разницы может быть следствием остеохондроза шейного отдела позвоночника, отягощенного нарушением питания головного мозга (чаще всего вертебробазилярная недостаточность). Заболевания опорно-двигательного аппарата приводят к ослаблению церебрального кровотока. Отсюда проблемы с верхним и нижним давлением в целом, — говорит Мария Беневская.
Часто низкие цифры диастолического давления, особенно у пациентов пожилого возраста, могут свидетельствовать о поражении клапанов сердца. К поражению клапанов сердца могут приводить пороки (аортальный стеноз с недостаточностью аортального клапана) и воспалительные заболевания сердца (эндокардит), а также инфаркт миокарда.
Поделиться
5
А если разница меньше нормы?
Маленькая разница может говорить о наличии атеросклероза аорты (отложение холестерина в самом крупном сосуде), поражении сосудов почек, аневризме аорты (патологическое расширение отдельного участка аорты с возможностью разрыва или расслоения стенок из-за чрезмерной нагрузки), анемии (снижение уровня гемоглобина в крови) и многих других состояниях.
И это далеко не весь спектр патологий, который оказывает влияние на этот параметр, так что изменение показателя может быть звоночком для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье.
Поделиться
6
В каких случаях нужно измерять давление?
О том, что давление не в норме, может говорить масса симптомов: это и общая слабость, и немотивированное ощущение недомогания, утомляемости, частый пульс, необычная тахикардия, головные боли, головокружения, ощущение предобморока, нарушение зрения, слуха.
— Обращать внимание на эти симптомы нужно в любом возрасте, даже если на головную боль и слабость жалуется ребенок, — говорит Гуляева. — Если симптомов нет, всё равно нужно обращаться к врачу раз в год, потому что сбои могут протекать и бессимптомно, но приводить к серьезным проблемам впоследствии. Особенно внимательно следить за своими сосудами нужно курильщикам и тем, кто имеет ненормированный график работы, постоянный недосып. По своим пациентам вижу, что это колоссальный вклад в ухудшение здоровья.
Поделиться
7
Как правильно измерять давление дома?
Если вы заметили, что показатели давления не в норме, то нужно обратиться к врачу, даже если вас при этом не беспокоят никакие другие симптомы. Но сначала нужно подготовиться.
— 5–7 дней нужно последить за давлением дома, в привычной спокойной обстановке, — советует Наталья Гуляева. — Измерять его нужно утром в пределах получаса после пробуждения в удобной одежде и удобном положении. Трехкратно измерили, записали среднюю цифру. То же самое нужно сделать вечером, не прибежав с работы или тренировки, а в спокойной домашней обстановке. Вот этот домашний мониторинг давления будет важен для доктора, потому что в кабинете пациенты очень часто волнуются и дают повышенные цифры.
Поделиться
8
Что еще почитать о здоровье?
Поделиться