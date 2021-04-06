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Что означает нижнее давление у человека и как правильно его измерить? Объясняют врачи

Что означает нижнее давление у человека и как правильно его измерить? Объясняют врачи

Проверять свои показатели нужно раз в год, даже если ничего не болит

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Прежде чем обратиться к врачу, давление нужно некоторое время регулярно измерять самостоятельно — это покажет объективную картину

Прежде чем обратиться к врачу, давление нужно некоторое время регулярно измерять самостоятельно — это покажет объективную картину

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Врачи всегда советуют обращать внимание на собственное артериальное давление и в случае, если оно выше или ниже нормы, обращаться к ним. Но чем на самом деле чревато повышенное или пониженное давление и чем отличается верхний показатель от нижнего? Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» разбираемся в этих деталях вместе с кардиологами.

1

Давление — это что?

Артериальное давление (оно же кровяное) — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. При его измерении определяют два вида: при каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним.

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2

Зачем нужны два показателя?

Разделение давления на верхнее и нижнее нужно скорее докторам, чем пациентам. Но и врачи не отделяют их друг от друга, так что запоминать или оценивать отдельно цифры нижнего давления не надо — они связаны с цифрами верхнего.

— Верхнее число — систолическое артериальное давление — показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сердечных сокращений в единицу времени, — объясняет врач-кардиолог Мария Беневская. — Поэтому в целом можно говорить о том, что этот показатель отражает именно работу сердца, хотя, безусловно, в этом процессе принимают участие и другие факторы.

Мария Беневская — доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П. Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.м.н., врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики.

Нижнее число показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, оно отражает тонус периферических сосудов.

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3

Каким должно быть нижнее давление?

Как мы уже говорили, это число нужно рассматривать не самостоятельно, а в контексте верхнего давления.

— Идеальная разница между ними — в пределах 40–50 мм рт. ст. То есть, например, 120 на 80, 100 на 60, 110 на 70. Когда пациент видит отклонения нижнего давления, допустим, оно очень низкое (40, 50, 30), то это повод обратиться к врачу, потому что это может свидетельствовать о какой-то патологии, чаще всего кардиологической, — говорит кардиолог Наталья Гуляева.

Наталья Гуляева — кардиолог, кандидат медицинских наук.

Высокое нижнее давление говорит о том, что тонус сосудов повышен, а это несет угрозу сердечно-сосудистых осложнений, таких как инсульт.

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4

Что значит, если разница больше нормы?

Наталья Гуляева говорит, что низкое нижнее давление может быть не только в случае кардиологической патологии, но и у человека истощенного — голодом, болезнью (например, при онкологической патологии или тяжелых заболеваниях ЖКТ), обезвоживанием. Это может быть обусловлено и индивидуальными особенностями организма, но лучше в любом случае обратиться к врачу, чтобы не пропустить заболевание.

— Увеличение разницы может быть следствием остеохондроза шейного отдела позвоночника, отягощенного нарушением питания головного мозга (чаще всего вертебробазилярная недостаточность). Заболевания опорно-двигательного аппарата приводят к ослаблению церебрального кровотока. Отсюда проблемы с верхним и нижним давлением в целом, — говорит Мария Беневская.

Часто низкие цифры диастолического давления, особенно у пациентов пожилого возраста, могут свидетельствовать о поражении клапанов сердца. К поражению клапанов сердца могут приводить пороки (аортальный стеноз с недостаточностью аортального клапана) и воспалительные заболевания сердца (эндокардит), а также инфаркт миокарда.

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5

А если разница меньше нормы?

Маленькая разница может говорить о наличии атеросклероза аорты (отложение холестерина в самом крупном сосуде), поражении сосудов почек, аневризме аорты (патологическое расширение отдельного участка аорты с возможностью разрыва или расслоения стенок из-за чрезмерной нагрузки), анемии (снижение уровня гемоглобина в крови) и многих других состояниях.

И это далеко не весь спектр патологий, который оказывает влияние на этот параметр, так что изменение показателя может быть звоночком для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье.

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6

В каких случаях нужно измерять давление?

О том, что давление не в норме, может говорить масса симптомов: это и общая слабость, и немотивированное ощущение недомогания, утомляемости, частый пульс, необычная тахикардия, головные боли, головокружения, ощущение предобморока, нарушение зрения, слуха.

— Обращать внимание на эти симптомы нужно в любом возрасте, даже если на головную боль и слабость жалуется ребенок, — говорит Гуляева. — Если симптомов нет, всё равно нужно обращаться к врачу раз в год, потому что сбои могут протекать и бессимптомно, но приводить к серьезным проблемам впоследствии. Особенно внимательно следить за своими сосудами нужно курильщикам и тем, кто имеет ненормированный график работы, постоянный недосып. По своим пациентам вижу, что это колоссальный вклад в ухудшение здоровья.

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7

Как правильно измерять давление дома?

Если вы заметили, что показатели давления не в норме, то нужно обратиться к врачу, даже если вас при этом не беспокоят никакие другие симптомы. Но сначала нужно подготовиться.

— 5–7 дней нужно последить за давлением дома, в привычной спокойной обстановке, — советует Наталья Гуляева. — Измерять его нужно утром в пределах получаса после пробуждения в удобной одежде и удобном положении. Трехкратно измерили, записали среднюю цифру. То же самое нужно сделать вечером, не прибежав с работы или тренировки, а в спокойной домашней обстановке. Вот этот домашний мониторинг давления будет важен для доктора, потому что в кабинете пациенты очень часто волнуются и дают повышенные цифры.

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давлениемедицинаболезни сердечно-сосудистой системы
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