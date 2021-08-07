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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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В Новосибирской области от ковида скончались 3 мужчины и 6 женщин

Общее число умерших — 2408 человек

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В больницах находятся более 4000 человек с подтвержденным ковидом и подозрением на него

В больницах находятся более 4000 человек с подтвержденным ковидом и подозрением на него

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В Новосибирской области от коронавируса скончались 9 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 194 человек, скончались 9 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 7 августа, в регионе зарегистрировано 54 100 случаев коронавируса, 194 — за сутки, в том числе у 3988 детей. 45 524 пациента полностью выздоровели, 131 — за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 62 лет, 69 лет, 77 лет и женщины в возрасте 61 года, 61 года, 70 лет, 71 года, 73 лет, 86 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 2408 заболевших.

В больницах находятся 4018 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 318 пациентов, из них 42 — на искусственной вентиляции легких.

— Всего в Новосибирской области сделано 2 233 206 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

СЮЖЕТ

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Ранее на этой неделе в регионе повторился антирекорд по смертности от ковида — скончались 12 человек. Также накануне, 6 августа, Минздрав сообщил о том, что в НСО умер 12-летний ребенок, у которого был коронавирус.

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