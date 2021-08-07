В Новосибирской области от ковида скончались 3 мужчины и 6 женщин

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 194 человек, скончались 9 пациентов.



— По данным оперативного штаба на утро 7 августа , в регионе зарегистрировано 54 100 случаев коронавируса, 194 — за сутки, в том числе у 3988 детей. 45 524 пациента полностью выздоровели, 131 — за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 62 лет, 69 лет, 77 лет и женщины в возрасте 61 года, 61 года, 70 лет, 71 года, 73 лет, 86 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.