В Новосибирской области от ковида скончались 3 мужчины и 6 женщин

В Новосибирской области от коронавируса скончались
В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 194 человек, скончались 9 пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро
Всего в регионе от ковида скончались 2408 заболевших.
В больницах находятся 4018 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 318 пациентов, из них 42 — на искусственной вентиляции легких.
— Всего в Новосибирской области сделано
Ранее на этой неделе в регионе повторился антирекорд по смертности от ковида — скончались 12 человек. Также накануне,