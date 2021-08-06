Госдуме предложат рассмотреть закон о госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями

До конца августа в Госдуму будет внесен законопроект, который должен изменить порядок госпитализации детей-инвалидов: им хотят разрешить ложиться в больницу вместе с кем-то из родителей. Сейчас это возможно по медицинским показаниям, однако четких указаний нет. Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Каринэ Мирзоева говорит, что всё отдается на откуп той организации, которая принимает ребенка-инвалида. И чаще всего родители получают отказ в дополнительном койко-месте, им предлагается либо снять жилье, либо заплатить за койко-место.
— Мы это уже обсуждали и с руководством Минздрава, и с правительством в целом. Считаю, что назрел момент, когда это должно быть отрегулировано, — заявил сегодня во время рабочей поездки в Ростовскую область первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. — Могу сказать, что внутри нашей фракции мы не будем с этим затягивать и постараемся, чтобы такой законопроект был разработан и внесен в этом созыве Госдумы. Достаточно нескольких встреч, чтобы понять, что не должны разрываться родители, особенно детей с тяжелыми заболеваниями.
Турчак считает, что инициатива может быть реализована уже сейчас.