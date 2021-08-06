Госдуме предложат рассмотреть закон о госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями

— Мы это уже обсуждали и с руководством Минздрава, и с правительством в целом. Считаю, что назрел момент, когда это должно быть отрегулировано, — заявил сегодня во время рабочей поездки в Ростовскую область первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. — Могу сказать, что внутри нашей фракции мы не будем с этим затягивать и постараемся, чтобы такой законопроект был разработан и внесен в этом созыве Госдумы. Достаточно нескольких встреч, чтобы понять, что не должны разрываться родители, особенно детей с тяжелыми заболеваниями.



Турчак считает, что инициатива может быть реализована уже сейчас.

