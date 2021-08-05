Антипрививочники решили всех обмануть и уколоться бесполезной вакциной: профессор вирусологии развеял мифы о прививках

Александр Чепурнов — профессор вирусологии, руководитель лаборатории Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Он много лет проработал в новосибирском центре «Вектор», который изобрел одну из российских вакцин. Также профессор занимался исследованием особо опасных инфекций, в том числе вируса Эбола.
Мы обсудили с ним все самые острые вопросы, связанные с вакцинацией против
Так кому верить?
Вакцины с недоказанной эффективностью — в чем их опасность?
— Я бы не хотел здесь обсуждать конкретные вакцины, но использование таких вакцин для массовой вакцинации, на мой взгляд, опасно. А именно — тем, что мы не будем знать, сколько человек у нас реально вакцинированы. Возможно, как вы говорите, кто-то ищет для себя эту вакцину потому, что является антипрививочником и не верит ни во что, а работодатель требует, чтобы человек привился.
Есть еще один фактор — когда говорится о возможном преимуществе той или иной вакцины, например, что она больше подходит для пожилых людей или людей с аллергическими заболеваниями. Люди ждут эту вакцину. А у нас пока нет официальных данных о том, что после введения этой вакцины образуются нейтрализующие вирус антитела. В результате под удар могут попасть как раз эти люди из группы риска — пожилые, с хроническими заболеваниями. Для них это может закончиться трагически.
Что быстрее сработает — клеточный или гуморальный иммунитет? Нужно ли измерять уровень своих антител?
— Когда я переболел новой коронавирусной инфекцией в первый раз, антитела у меня исчезли через три месяца. Второй раз я болел в октябре, уже почти 10 месяцев, как у меня держится очень хороший уровень антител. Я контролирую его регулярно. Сейчас у меня коэффициент позитивности 17, это иммуноглобулины
Нельзя позволять себе остаться без иммуноглобулинов. Если уповать только на клеточный иммунитет, когда вы переболели раньше или были вакцинированы, то здесь важно понимать одну вещь. За те несколько дней, пока включается клеточный иммунитет, вирус уже натворит дел в организме. Совершенно другое дело, если вирус у человека с хорошим уровнем иммуноглобулинов заразит единичную клетку, выйдет из нее, а там его уже ждут иммуноглобулины.
Штаммы коронавируса меняются. Изменятся ли вакцины? Помогут ли они в принципе?
— В индийском варианте коронавируса произошло несколько замен, связанных с изменением антигенной детерминанты вируса. В результате таких мутаций некоторые моноклональные антитела не находят свою антигенную детерминанту. Вирус научился атаковать клетки с меньшим количеством рецепторов. Но это не значит, что приобретенные ранее антитела не действуют совсем, просто их нужно больше. И также это не значит, что не нужно вести работу по доработке вакцины. Насколько я знаю, AstraZeneka сейчас проводит испытания вакцины, измененной уже под бразильский вариант вируса. Получим ли мы ее? Не знаю, России, на мой взгляд, нужно ставить вопрос о доработке собственных вакцин. У всех вакцин есть плюсы и минусы.
О ревакцинации и вакцинации переболевших
— Я сейчас вижу, что вакцина центра Чумакова очень хорошо себя показывает при ревакцинации и вакцинации переболевших. Лучший выбор для тех, кто сейчас прививается после болезни или проходит ревакцинацию, — это вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт». «
О вакцинации детей
— Раньше мы были счастливы, потому что дети почти не болели. У них просто еще меньше рецепторов к вирусу, с помощью которых он попадает в клетки. Но сейчас мы видим, что вирус изменился — появились новые штаммы, для некоторых уже нужно меньше рецепторов на клетках. И дети стали болеть чаще и тяжелее — это не просто совпадение, понимаете. Детей нужно защитить именно потому, что появляются новые штаммы, которые будут их заражать.
Самые передовые сейчас в этом плане израильтяне. Они за месяц привили свою молодежь в возрасте от 12 до 18 лет. Но для такой вакцинации должна быть подобрана вакцина. Интраназальная вакцина — это хорошо, очень хорошо, но для создания такой вакцины нужен хороший адьювант — носитель. Я несколько лет работал в США по интраназальной вакцине, в ней использовался хороший адъювант, но это был их патент. Нам в России сейчас нужна хорошая наука, нужны лаборатории. Сейчас мы как раз работаем над созданием такой лаборатории.