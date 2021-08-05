Антипрививочники решили всех обмануть и уколоться бесполезной вакциной: профессор вирусологии развеял мифы о прививках

Александр Чепурнов — профессор вирусологии, руководитель лаборатории Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Он много лет проработал в новосибирском центре «Вектор», который изобрел одну из российских вакцин. Также профессор занимался исследованием особо опасных инфекций, в том числе вируса Эбола.



Мы обсудили с ним все самые острые вопросы, связанные с вакцинацией против COVID-19 . Например, попросили развеять миф, который придумали антипрививочники. Они, прослышав про бесполезность вакцины «ЭпиВакКорона», решили колоться ей, чтобы обмануть работодателей, мол, и прививку поставили, получив сертификат, и своим принципам не изменили. К слову, некоторые специалисты утверждают, что эта вакцина может не способствовать образованию антител, а вырабатывать клеточный иммунитет, отсюда и слухи о бесполезности. Эти мифы могут развеять и данные питерских чиновников из комитета по здравоохранению, которые подсчитали, сколько всего заболевших среди привитых. Причем подсчитано, кто как заболевал в зависимости от типа введенной вакцины. Как сообщает «Фонтанка», с вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%. Самый низкий показатель заболеваемости у препарата «КовиВак» — 0,9%. Среди привитых «ЭпиВакКороной» заразились ковидом 6% от сделавших оба укола.

