«Родишь — поймешь»: чем опасен ковид при беременности для матери и ребенка

Сеть городских порталов продолжает проект «Родишь — поймешь», где мы обсуждаем вопросы, которые волнуют молодых родителей. Сегодня поговорим о том, чем опасен COVID-19 во время беременности, какие он вызывает осложнения у мамы и какие провоцирует риски у ребенка. Начнем с реальной истории беременной Ольги, которая заболела коронавирусом ровно в 30 недель.



— Все началось с нечастого кашля, а к вечеру поднялась температура 37,7. На следующее утро температура была 38,4, я сразу стала вызывать терапевта. Честно, о ковиде даже не думала, но мне предложили еще сделать вызов на мазок. Я не стала отказываться. Следующие два дня температура поднималась до 38 градусов и очень ломило тело, болела голова. Как раз на четвертый день болезни пропало обоняние и пришел положительный мазок.