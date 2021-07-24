«Родишь — поймешь»: чем опасен ковид при беременности для матери и ребенка

Сеть городских порталов продолжает проект «Родишь — поймешь», где мы обсуждаем вопросы, которые волнуют молодых родителей. Сегодня поговорим о том, чем опасен COVID-19 во время беременности, какие он вызывает осложнения у мамы и какие провоцирует риски у ребенка. Начнем с реальной истории беременной Ольги, которая заболела коронавирусом ровно в 30 недель.
— Все началось с нечастого кашля, а к вечеру поднялась температура 37,7. На следующее утро температура была 38,4, я сразу стала вызывать терапевта. Честно, о ковиде даже не думала, но мне предложили еще сделать вызов на мазок. Я не стала отказываться. Следующие два дня температура поднималась до 38 градусов и очень ломило тело, болела голова. Как раз на четвертый день болезни пропало обоняние и пришел положительный мазок.
Я была в ступоре, хотя на самом деле сам ковид меня не пугал, я боялась проблем с легкими. После положительного мазка сразу пришло направление на экстренную госпитализацию в 14-ю больницу. Я вызвала скорую и уже часов в 11 была в больнице. Кроме температуры, которая в основном была 37,5–37,9, редкого кашля и потери обоняния, больше ничего не было. Не было одышки, всегда была хорошая сатурация. На 5-й и 6-й день болезни у меня даже не было температуры, я не переживала, думала, что все хорошо.
Но на следующий день вечером снова температура 38. На следующий после этого — тоже 38.
Честно, страхов было много, я сразу подумала обо всем самом плохом.
Врач очень меня успокоила, сказала, что все будет хорошо, что я вылечусь и поеду домой. Следующие семь дней мне ставили капельницы, делали уколы, давали антибиотики, делали ингаляции. С первого же дня этого лечения у меня больше не было температуры, и через пару дней прошел кашель, вернулось обоняние. Дней через 10 начала ощущать себя абсолютно здоровым человеком. Но был еще положительный мазок.
Последние пять дней в больнице я лежала уже без лечения, просто из-за мазка. А заболевшие всё поступали и поступали, все вокруг кашляли, я приняла решение написать отказ от госпитализации и поехать домой на самоизоляцию. Что касается беременных с ковидом, их очень много. Новые пациентки поступали ежедневно. Бывало, что места в отделении просто кончались.
В последний мой вечер в больнице поступило минимум 10 новых пациенток, их приводили одну за другой. Побочек пока не заметила. Единственное — температура «плавает» туда-сюда. Может быть 37, а через пару часов 36,5, потом снова 37, а еще через несколько часов 36,3. Отрицательный мазок пришел спустя три недели от начала болезни, — рассказала Ольга.
Объяснить, чем опасен COVID-19 при беременности для мамы и ребенка, мы попросили акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, директора Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Галину Мальгину.
НИИ ОММ принимал беременных в первую и вторую волну коронавируса, сейчас врачи продолжают наблюдать, как протекает беременность у женщин, которые уже переболели ковидом.
Во время беременности риск заразиться увеличивается в три раза
— Беременные больше, чем другие, подвержены заражению COVID-19. Они должны об этом знать и соблюдать все меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не пренебрегать перчатками, — говорит Галина Мальгина.
Вероятность заразиться у беременных выше в три раза. В мире уже накоплен достаточно большой опыт, и он четко говорит об этом. Это обусловлено особенностью иммунитета беременных, они и гриппом чаще заражаются. Мы помним пандемию A/H1N1 в 2010 году, беременные тоже болели тяжело. У беременных естественным образом снижается иммунитет, чтобы организм не отторгал ребенка.
На каком сроке беременности ковид наиболее опасен
Коронавирус опасен на любых сроках беременности. По нашим данным, риск кесарева сечения и недоношенности увеличивается на 17%.
Хоть точной статистики еще нет, но возрастает и риск выкидыша. В наших стенах на фоне коронавируса произошло четыре выкидыша: три на маленьком сроке и один на сроке ближе к середине беременности — отошли воды и произошел выкидыш.
Какие осложнения беременности провоцирует COVID-19
Корпус НИИ ОММ перепрофилировался и принимал беременных с ковидом в первую и вторую волну. В первую волну мы приняли 186 беременных, во вторую — уже 416, заболевших было больше.
В «красной» зоне нашего ковидного госпиталя было 52 случая родоразрешения, из них 46% — путем кесарева сечения, и мировая статистика также говорит о том, что COVID-19 увеличивает вероятность кесарева сечения. Оно проводится по разным причинам. Это и акушерские причины, и ухудшение внутриутробного состояния плода в связи с заболеванием мамы. Например, гипоксия плода, связанная с дыхательной недостаточностью у беременной женщины с ковидом.
Молодая здоровая женщина реже заражается COVID-19, но среди беременных XXI века далеко не все молодые и здоровые: очень высок процент ожирения и нарушения углеводного обмена, а также гипертонии, которые являются доказанными факторами риска тяжелого течения инфекции. На фоне ковида может обостриться и материнская патология, чаще регистрируются токсикозы как первой, так и второй половины беременности (преэклампсия).
Он опасен как для мамы, так и для плода, у которого внутриутробно из-за материнского диабета может развиться серьезное заболевание — диабетическая фетопатия. Она чревата разнообразными нарушениями обмена веществ и центральной нервной системы начиная с рождения.
Сам COVID-19 при беременности, к счастью, чаще всего не протекает как-то особенно тяжело, но есть группа риска — женщины с ожирением, гипертонией и диабетом, у которых он протекает молниеносно и вызывает тот самый цитокиновый шторм, серьезную дыхательную недостаточность и связанное с ней кислородное голодание матери, тромбозы, гипоксию плода и тяжелое состояние матери, часто необратимое. Риск материнской смертности при этом возрастает в разы. С этим столкнулся весь мир.
Какие побочки возникают у беременных, перенесших ковид
Часто после коронавируса беременные жалуются на бессонницу, слабость, учащенное сердцебиение и на ухудшение углеводного обмена — гестационный диабет. Женщина может перенести коронавирус на сроке 11 недель и мучиться от этих жалоб всю беременность.
Передается ли вирус ребенку при беременности
Из 52 детей, которые родились в «красной» зоне НИИ ОММ, у двух малышей подтвердили коронавирус, но клинически он никак не проявился. В мире отработаны принципы, когда после родов ребенка отделяют от мамы и обследуют, заразился он коронавирусом или нет. Если диагноз у малыша подтверждается, то малыша соединяют с мамой. Если не подтверждается, то его выписывают, а мама долечивается и возвращается к малышу.
Но были случаи, когда мамы отказывались от разделения с ребенком. При соблюдении всех санитарных принципов — две маски, перчатки — им разрешали кормить грудью.
После выздоровления от инфекции наши пациентки родоразрешались уже в «зеленой» зоне. Надо отметить, что акушерский корпус нашего института продолжал оказывать полноценную помощь беременным, матерям и малышам даже в период работы ковидного госпиталя на базе корпуса нашей детской клиники. К нам поступают женщины из группы высокого риска.
Мы старались приглашать беременных, выписавшихся из нашего госпиталя, чтобы помочь им благополучно родоразрешиться и понаблюдать за состоянием родившихся детей.
По нашим данным, за год пандемии через НИИ ОММ прошли 147 детей, чьи мамы в разные сроки беременности перенесли коронавирус и вылечились от него. Из них у 38 пар «мама-ребенок» на родах брали кровь: у мамы — на антитела, а также проверяли пуповинную кровь. Во всех этих случаях подтвердилось наличие антител в крови из пуповины, что характеризует наличие антител у малыша. Они перешли через плаценту от мамы.
Поэтому, наверное, природа защищает младенцев от этой страшной инфекции. Кстати, в грудном молоке вирус тоже не находили.
Когда лучше делать прививку от коронавируса
При планировании беременности мы рекомендуем за три месяца до предполагаемого зачатия вакцинироваться. При этом вакцинироваться надо не только будущей маме, но и будущему папе. Это защитит будущую маму от коронавируса во все сроки последующей беременности. Если женщина уже перенесла ковид, то через шесть месяцев после этого также положена вакцинация.
СЮЖЕТ
Это же касается супружеских пар, планирующих проведение ЭКО. Важно понимать, что у COVID-19 непредсказуемое течение. В первую и вторую волну мы принимали женщин с ковидом в легкой и среднетяжелой форме. Тех, у кого состояние ухудшалось, мы переводили в отделение реанимации. И если за первую волну у нас была только одна такая пациентка, то за вторую таких стало уже девять. К счастью, они выздоровели.
Прочитать о том, чем опасно кесарево сечение и кому без него не стать мамой, можно в этой серии проекта «Родишь — поймешь». А все последние новости о коронавирусе и вакцинации можно найти здесь.