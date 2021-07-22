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В России обнаружили новый штамм коронавируса — бразильский

Он относится к категории «вызывающих озабоченность». Пока выявлены единичные случаи

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Пока в России доминирует индийский вариант

Пока в России доминирует индийский вариант

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Бразильский штамм коронавируса «гамма» выявили в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр «Вектор».

Новый штамм, как и индийский, относится к категории «вызывающих озабоченность», потому что он заразнее остальных, тяжелее переносится и может снижать эффективность антител.

В научном центре также отметили, что в настоящее время во многих странах, в том числе в России, доминирующим становится индийский вариант.

— В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом «дельта». С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами нет оснований ожидать вытеснения варианта «дельта» уже изученными разновидностями SARS-CoV-2, — пояснили в «Векторе».

По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии. Их исследуют, чтобы определить жизнеспособность на различных поверхностях и патогенность. Полный цикл исследований займет около двух месяцев.

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COVID-19коронавирусбразильский штамм
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