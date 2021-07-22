В России обнаружили новый штамм коронавируса — бразильский

Бразильский штамм коронавируса «гамма» выявили в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр «Вектор».
Новый штамм, как и индийский, относится к категории «вызывающих озабоченность», потому что он заразнее остальных, тяжелее переносится и может снижать эффективность антител.
В научном центре также отметили, что в настоящее время во многих странах, в том числе в России, доминирующим становится индийский вариант.
— В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом «дельта». С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами нет оснований ожидать вытеснения варианта «дельта» уже изученными разновидностями
По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии. Их исследуют, чтобы определить жизнеспособность на различных поверхностях и патогенность. Полный цикл исследований займет около двух месяцев.