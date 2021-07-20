Это не дисбактериоз: что на самом деле скрывается за знакомым диагнозом

Все мы хоть раз слышали о дисбактериозе кишечника, однако современные врачи называют его несуществующей болезнью — такого диагноза теперь просто нет. Значит ли это, что лечить его не нужно? Опасны ли на самом деле антибиотики и стоит ли принимать препараты для микрофлоры кишечника? Вместе с врачами в новом выпуске сериала «Что у вас болит?» разбираемся, что на самом деле скрывается за словом «дисбактериоз».
Настоящий диагноз: синдром избыточного бактериального роста
Термин «дисбактериоз» в настоящее время действительно практически не используется. Применяется термин «синдром избыточного бактериального роста» (СИБР). Он характеризуется увеличением количества нормальной микрофлоры, а также появлением патологической микрофлоры в тонкой кишке, что приводит к развитию нарушений различных функций пищеварительного тракта.
— Тонкий кишечник считается стерильным, его с толстым разделяет баугиниевая заслонка. Если она работает не совсем качественно, то дистальная часть тонкой кишки тоже может быть обсеменена, — объясняет гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Это состояние может развиться на фоне сахарного диабета, серьезных заболеваний печени и почек, воспалительных заболеваний кишечника, дивертикулярной болезни кишечника, целиакии (наследственное заболевание с хронической непереносимостью некоторых видов злаков. — Прим. ред.) и состояниях иммунодефицита.
— Клиническими проявлениями может быть диарея, метеоризм, боли или ощущение дискомфорта в животе, похудение, а при проведении исследования крови — дефицит витаминов (преимущественно В12), — говорит гастроэнтеролог Наталья Щанова. — Иногда проявления СИБР напоминают синдром раздраженного кишечника (СРК), а также могут с ним сочетаться.
Наталья Щанова — заведующая гастроэнтерологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Для определения СИБР врачи могут назначить целый ряд исследований и специальных тестов: водородный дыхательный тест с лактулозой, с глюкозой, Д-ксилозный дыхательный тест, а также бактериологическое исследование (посев) тонкокишечного содержимого, полученного при эндоскопических исследованиях, ПЦР-диагностике, хромато-масс-спектрометрии микроорганизмов.
Наталья Щанова говорит, что при «синдроме избыточного бактериального роста» необходимо исключить жирную пищу, продукты, содержащие лактозу, сырую растительную клетчатку. Разрешаются нежирные сорта мяса, рыбы, яйца, каши, белый хлеб, макаронные изделия, небольшое количество овощей и фруктов в кулинарной обработке. Пища должна быть не раздражающая, в мягком теплом виде.
Исправить ситуацию помогает нормализация состава кишечной микрофлоры. Для этого врачи применяют невсасывающиеся антибиотики (например, «Рифаксимин»), пребиотики (пищевые волокна, лактулоза), пробиотики (многовидовые).
Настоящий диагноз: антибиотик-ассоциированная диарея
О дисбактериозе часто говорят в контексте приема антибиотиков — якобы они разрушают микрофлору кишечника. И действительно, в отдельных случаях антибиотики могут привести к развитию такой патологии, как антибиотик-ассоциированная диарея. Риск ее развития есть не только во время приема препарата, но и на протяжении месяца после его отмены, остается повышенным в течение 3 последующих месяцев.
— В ее основе лежит нарушение состава микрофлоры толстой кишки, что ведет к активному размножению условно-патогенных микроорганизмов, — говорит гастроэнтеролог Наталья Щанова. — Наиболее серьезное заболевание кишечника может вызвать бактерия Clostridium difficile, обладающая природной устойчивостью к большинству антибиотиков. Воздействие ее токсинов вызывает повреждение кишечной стенки и развитие воспаления в ней. Поэтому для диагностики могут исследовать кал на токсины Clostridium difficile.
Заподозрить неладное и обратиться к врачу нужно при развитии диареи, болей в животе. Также иногда всё это сопровождается лихорадкой. Особенно внимательным следует быть пациентам с повышенным риском — чаще всего заболевание развивается у пожилых пациентов с сахарным диабетом, почечной, печеночной недостаточностью и тяжелой патологией, потребовавшей госпитализации в стационар и назначения антибиотиков, после хирургических вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта.
— Лечение при подтвержденном диагнозе включает в себя специальные антибиотики, пробиотики, дезинтоксикационную терапию, — говорит гастроэнтеролог. — Наиболее грозной формой заболевания является развитие псевдомембранозного колита, лечение которого возможно только в стационаре.
СЮЖЕТ
Распространенное мнение, что пробиотики не помогают, врачи опровергают, однако подчеркивают, что назначать их обязательно должен доктор, чтобы подобрать оптимальный препарат. Как объясняет гастроэнтеролог Галина Барташевич, в большинстве своем пробиотики помещают в специальную капсулу, которая позволяет полезным микроорганизмам добраться до толстого кишечника. Также она говорит, что распространенное мнение о положительном влиянии на микрофлору кишечника кисломолочных продуктов доказательной базы не имеет — в кефире и йогурте микрофлора не защищена и погибнет в желудке и тонком кишечнике.