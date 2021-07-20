Это не дисбактериоз: что на самом деле скрывается за знакомым диагнозом

Все мы хоть раз слышали о дисбактериозе кишечника, однако современные врачи называют его несуществующей болезнью — такого диагноза теперь просто нет. Значит ли это, что лечить его не нужно? Опасны ли на самом деле антибиотики и стоит ли принимать препараты для микрофлоры кишечника? Вместе с врачами в новом выпуске сериала «Что у вас болит?» разбираемся, что на самом деле скрывается за словом «дисбактериоз».



Настоящий диагноз: синдром избыточного бактериального роста

Термин «дисбактериоз» в настоящее время действительно практически не используется. Применяется термин «синдром избыточного бактериального роста» (СИБР). Он характеризуется увеличением количества нормальной микрофлоры, а также появлением патологической микрофлоры в тонкой кишке, что приводит к развитию нарушений различных функций пищеварительного тракта.

