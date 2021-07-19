Зачем ставить прививку от коронавируса каждые полгода? Отвечают врачи

1
Зачем нужна повторная прививка?
В нашем организме есть клеточный иммунитет, который сохраняет информацию об антигене вируса. Эта память остается даже после того, как антитела исчезли. И когда вирус снова попадает в организм, то иммунная система вырабатывает антитела, чтобы дать ответ инфекции. Но некоторые ученые считают, что клетки памяти могут не успевать дать отпор вирусу. Поэтому лучше поддерживать высокий уровень антител во время эпидемии. Такого мнения, например, придерживается глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
— Безусловно, организм запоминает информацию о вирусе, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Но проблема в том, что организм не держит специфическую часть иммунной системы в полной боевой готовности, если длительное время не сталкивается с соответствующим антигеном. Скажем так, готовность иммунной системы отвечать на этот антиген у нас снижается со временем.
Николай Александрович Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И.М. Сеченова
Третью волну коронавируса в России спровоцировал уже другой штамм — индийский, который еще называют «дельта». По словам иммунолога, раз меняются возбудители, клеточная память работает менее эффективно.
— Сам возбудитель меняется, он мутирует. Появляются новые штаммы. И в отношении некоторых из них клеточная память работает менее эффективно, — говорит Крючков. — Это не значит, что она совсем не работает, просто менее эффективна. Поэтому для поддержания иммунной системы в тонусе и чтобы повысить чувствительность иммунной системы к новым штаммам, можно прививаться повторно.
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2
Почему ревакцинацию нужно делать именно через полгода?
Такой срок вакцинации — это экстренный режим, который необходим в текущей эпидемиологической ситуации. Примерно за этот промежуток времени в организме снижается уровень антител, из-за чего может случиться «прорыв» иммунитета — когда в организм попадает так много возбудителя, что иммунная система просто не справляется с нагрузкой.
— Считается, что для того чтобы не оставить часть людей без защиты, нужно делать прививку раз в шесть месяцев. Для большей части взрослых более адекватный период восемь-девять месяцев. Но в условиях текущей ситуации с запасом делают именно шесть месяцев, — говорит иммунолог Крючков.
В целом же сейчас сроки ревакцинации больше основаны на мнениях экспертов и ученых, нежели на доказанных исследованиях.
— Это всё сейчас в процессе изучения, — говорит иммунолог Михаил Костинов. — Сейчас ученые боятся, что иммунитета может не хватить. Потому что заболевают и привитые тоже. Поэтому и проводят ревакцинацию раньше времени. Не через год, а через полгода. А дальше [когда завершатся исследования] будет известно, когда лучше проводить ревакцинацию.
Михаил Петрович Костинов — доктор медицинских наук, российский врач аллерголог-иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН
В Минздраве уже заявили, что после достижения коллективного иммунитета, вакцинироваться от коронавируса будем раз в год.
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Нужно ли проверять антитела перед ревакцинацией?
Тест на антитела делать необязательно.
— Согласно рекомендациям ВОЗ, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител, — отмечают в Минздраве.
Иммунолог Александр Крючков также считает, что проверять уровень антител не нужно. Если и делать это, то следить за уровнем антител в динамике. Сдать тест до вакцинации, через
Однако если не сдавать тесты в динамике, то особого смысла в них нет.
— Те тесты, которые сейчас используются для оценки поствакцинального иммунитета, не дают однозначного ответа относительно того, насколько сильно или слабо человек защищен, — рассказывал нам ранее кандидат медицинских наук и врач центра диагностики и вакцинопрофилактики «Диавакс» Иван Коновалов. — Эти цифры не являются абсолютным показателем количества антител — это лишь специальные единицы, используемые производителем тестов. Люди просто сравнивают цифры друг с другом. Причем тесты тоже отличаются друг от друга, поэтому показатели могут разниться. Организованно массовое тестирование на антитела никто не проводит, потому что оно имеет ограниченный смысл.
Но важно понимать, что этот период (
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4
Можно привиться другой вакциной?
Большинство экспертов сходятся во мнении, что повторно привиться можно любой зарегистрированной вакциной.
— Для ревакцинации можно использовать тот же «Спутник». Пока нет точных данных, но скорее всего, вместо двух достаточно первого компонента. То есть можно использовать «Спутник Лайт», — считает Александр Крючков.
Делать повторную прививку «Спутник Лайт» рекомендуют в Центре им. Гамалеи и в Минздраве. Глава министерства Михаил Мурашко рекомендует повторно прививаться «Спутником Лайт» людям в возрасте от 18 до
Противоположного мнения придерживается академик РАН Виталий Зверев. Он считает, что лучше сделать ревакцинацию другим препаратом — это обеспечит лучшую иммунную защиту. А также есть вероятность, что после первой вакцинации у нашего организма вырабатывается иммунитет к белковой оболочке «Спутника», которая доставляет нуклеиновую кислоту в организм. Поэтому повторная прививка той же вакциной будет не такой эффективной.
Создатели «Спутника» с этим утверждением не согласны. По их мнению, нуклеиновая кислота препарата проникает в организм вакцинированного в течение часа-полутора, а иммунитет к оболочке образуется лишь в течение нескольких суток.
Вопрос сочетаемости разных вакцин так же, как и вопрос сроков ревакцинации, сейчас изучается учеными и точные ответы у нас будут спустя какое-то время.
— Сейчас проводятся разные исследования, сравнивающие разное сочетание вакцин. Но пока окончательных результатов нет. Со временем мы поймем, какие сочетания наилучшие. Например, «Спутник V» плюс «Бетувакс-Ков-2» (вакцина от Института стволовых клеток человека, находящаяся на стадии завершения доклинических исследований. — Прим. ред.) или «Спутник» и «КовиВак», или «Спутник» и «Спутник». Наверняка будет разница в иммуногенности и эффективности. Тем не менее мы уже понимаем, что сочетание «Спутник V» плюс «Спутник Лайт» вполне работающее. Может не самое оптимальное, но вполне работающее, — заключает иммунолог Александр Крючков.
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5
Что говорит о ревакцинации Минздрав?
Рекомендации Минздрава появились
- Вакцинацию можно проводить без необходимости анализов на антитела или вне зависимости от наличия антител.
- По желанию граждане смогут пройти вакцинацию или ревакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации.
- Прививаться в первый раз и повторно можно любой зарегистрированной в России вакциной (это «Спутник», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также вакциной «Гам-КОВИД-Вак-Лио»).
- Если после первой прививки была побочка, повторно привиться можно другой вакциной.
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Что еще почитать о вакцинации от коронавируса
- Здесь мы собрали всю информацию о противопоказаниях российских вакцин: изучите их, чтобы выбрать оптимальный препарат. «»
- Что нужно знать о вакцине «Спутник Лайт», которую Минздрав и Центр им. Гамалеи рекомендуют для ревакцинации.
- С врачом и биологом разбираем популярные страшилки о вакцинации.
- В этом материале рассказываем, кому из беременных сделают прививку от коронавируса.
- Здесь врачи объясняют, почему пожилые люди переносят вакцинацию легче, чем молодежь.
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