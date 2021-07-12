В Бурятии завершился двухнедельный локдаун. Это помогло остановить рост COVID-19?

Бурятия замыкает четвертую десятку российских регионов по количеству заболевших, но на любое увеличение числа подхвативших вирус у местных властей ответ один: вводи локдаун. В ноябре 2020 года местные власти уже ограничивали работу предприятий из-за роста числа коронавирусных больных. Эффект, конечно, не слишком большой, но он был. Поэтому власти Бурятии решили повторить ограничительный ход и этим летом.
Из-за третьей волны коронавируса здесь с 27 июня по 11 июля ввели очередной локдаун. На это время в республике запретили деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, транспорта и СМИ.
На начало локдауна, согласно данным российского оперштаба, в Бурятии было 305 заболевших за сутки, 107 выздоровевших и 23 погибших. Главной целью властей тогда было «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд». И спустя пару недель, по словам главврача Бурятии, ситуацию получилось изменить.
— По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-ой неделей на 10%. Наибольшие улучшения зарегистрированы в возрастной группе 15–17 лет, в которой показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения, — сообщил Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.
Когда Бурятия закрывалась на локдаун, в республике за сутки зафиксировали 305 заболевших. Пик заболеваемости пришелся на 4 июля.
— У нас есть позитивные результаты. Если помните, у нас максимум суточного заболевания, по данным Роспотребнадзора, был 334 человека в сутки. Сейчас — 282, — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. — То есть мы пошли на снижение. У нас поменялась динамика — от роста к снижению, что самое главное. У нас дополнительно появились возможности по больничным койкам: сейчас развернуто 3,5 тысячи коек, из них занято 2980, то есть 500 коек про запас, который мы создали. Мы существенно усилились по оборудованию: закупили 298 дополнительных кислородных концентраторов, порядка сотни ИВЛ и мониторов дополнительно.
В это время в целом по России число заболевших растет, ежедневно добавляя в копилку инфицированных по 25 тысяч человек. По словам российского вице-премьера и главы оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяны Голиковой, из 216 с лишним тысяч коек для пациентов с коронавирусом в стране заняты около 79,5%.
— В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторые снижения мы видим только в Москве, — сказала Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 7 июля. — Здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. Мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать.
Голикова добавила, что некоторое снижение заболеваемости наметилось в Кировской области, в Крыму «значимая динамика отсутствует, но и нет какого-то существенного прироста», при этом ситуация с ковидом в стране остается напряженной.
По словам вице-премьера, наибольшая заболеваемость коронавирусом «отмечается среди наиболее активного населения в возрасте от 18 до 49 лет».