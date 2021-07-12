В Бурятии завершился двухнедельный локдаун. Это помогло остановить рост COVID-19?

— По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-ой неделей на 10%. Наибольшие улучшения зарегистрированы в возрастной группе 15–17 лет, в которой показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения, — сообщил Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.



Когда Бурятия закрывалась на локдаун, в республике за сутки зафиксировали 305 заболевших. Пик заболеваемости пришелся на 4 июля.

— У нас есть позитивные результаты. Если помните, у нас максимум суточного заболевания, по данным Роспотребнадзора, был 334 человека в сутки. Сейчас — 282, — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. — То есть мы пошли на снижение. У нас поменялась динамика — от роста к снижению, что самое главное. У нас дополнительно появились возможности по больничным койкам: сейчас развернуто 3,5 тысячи коек, из них занято 2980, то есть 500 коек про запас, который мы создали. Мы существенно усилились по оборудованию: закупили 298 дополнительных кислородных концентраторов, порядка сотни ИВЛ и мониторов дополнительно.

