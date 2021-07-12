Зачем лететь на Черное море, чтобы привиться «Спутником V». Что не так с новыми правилами для туристов на Кубани

И если с первыми пунктами всё понятно и в них нет ничего нового, то последний вызвал больше всего вопросов. Сначала многие подумали, что пункты вакцинации оборудуют прямо в отелях. Однако позже власти края уточнили — турист должен обратиться в прививочный пункт самостоятельно. Если же человек не выполнит условие, ему грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ.



А прививок на всех хватит?

Губернатор Кондратьев заявил, что край сможет обеспечить всех туристов вакциной — в федеральный Минздрав уже направили письмо с просьбой дополнительно выделить 300 000 доз.



На первый взгляд число кажется внушительным, но стоит разобраться, сколько же людей ежегодно приезжают на отдых в край.

