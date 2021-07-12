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Зачем лететь на Черное море, чтобы привиться «Спутником V». Что не так с новыми правилами для туристов на Кубани

Разбирались с туроператорами, как будет работать система приема отдыхающих

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В пункт вакцинации надо пойти самостоятельно

В пункт вакцинации надо пойти самостоятельно

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 июля объявил, что с 1 августа прибывающим в регион туристам необязательно иметь при себе справку о вакцинации. Выглядит как смягчение правил, однако губернатор придумал новое условие: привиться нужно в течение 3 дней после заселения в отель. Причем сделать это нужно самостоятельно, иначе —штраф.

Реально ли выполнить это условие — разбирались журналисты 93.RU.

Так и что теперь нужно?


Для путешествий в Краснодарский край в июле ничего не изменилось. Если вы планируете остановиться в гостинице или кемпинге, нужно иметь при себе по крайней мере один документ из списка:

  • отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до заселения в отель;
  • если вы переболели ковидом в течение последних 6 месяцев, то можно предоставить медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе;
  • сертификат о вакцинации или справку о том, что вы сделали первый укол;
  • несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном ковиде.

Отметим, что при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Сертификаты о вакцинации и тесты можно предоставить как в электронном, так и в бумажном виде. Если вы приехали на Кубань на один день или останавливаетесь «у друзей», то никакие документы вам не нужны.

Туристов без прививки могут оштрафовать

Туристов без прививки могут оштрафовать

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Для тех, кто приезжает на Кубань с 1 августа, правила снова изменили. Чтобы заселиться в отель, нужен один из следующих документов:

  • если вы переболели ковидом в течение последних 6 месяцев, то можно предоставить медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе;
  • сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
  • справка о медотводе и отрицательный ПЦР-тест (если у вас есть противопоказания к вакцинации);
  • несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном ковиде;
  • отрицательный результат ПЦР-теста и обязательно добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение 3 дней со дня заселения.

И если с первыми пунктами всё понятно и в них нет ничего нового, то последний вызвал больше всего вопросов. Сначала многие подумали, что пункты вакцинации оборудуют прямо в отелях. Однако позже власти края уточнили — турист должен обратиться в прививочный пункт самостоятельно. Если же человек не выполнит условие, ему грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

А прививок на всех хватит?


Губернатор Кондратьев заявил, что край сможет обеспечить всех туристов вакциной — в федеральный Минздрав уже направили письмо с просьбой дополнительно выделить 300 000 доз.

На первый взгляд число кажется внушительным, но стоит разобраться, сколько же людей ежегодно приезжают на отдых в край.

Так, в 2020 году, когда ковидные ограничения были особенно жесткими и начало курортного сезона перенесли на середину июля, в Краснодарском крае отдохнули 6,2 миллиона туристов, писал «Коммерсантъ». Только в августе на курорты края приехало 3,9 миллиона отдыхающих. Летом 2019 года, когда о пандемии еще никто не знал, на Кубани отпуск провели 10,5 миллиона туристов, сообщал ТАСС.

По данным на 2 июля, на Кубани вакцинировано первым компонентом 812 296 человек (30% от запланированной вакцинации). Привиты вторым компонентом — 599 754 человека (22,2% от плана вакцинации). Всего в регионе проживает более 5,6 миллиона человек.

Таким образом, учитывая объемы турпотока и местное непривитое население, 300 000 доз вакцины уже не кажутся достаточными для всех желающих. Кажется, это понимает и Кондратьев. На заседании оперштаба он особо подчеркнул, что у каждого отдыхающего должна быть возможность привиться — для этого важно не допустить перебоев в поставках вакцины, открыть дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях. Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Чаще всего, как и по всей стране, прививают «Спутником V».

Кто и как будет контролировать процесс вакцинации?


Как будут искать туристов, которые пообещали сделать прививку, но не сделали — неизвестно. В пресс-службе краевой администрации порталу 93.RU сообщили, что вопрос прорабатывается.

Отметим, что если вы сделали первую прививку в своем регионе, то вторую вы сможете сделать на Кубани. Точно такое же правило действует и в обратном случае, заверили в администрации края.

Что о новых правилах думают в туриндустрии?


Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина объяснила журналисту 93.RU, что новые правила отрицательно повлияют на турпоток. Те люди, которые не хотят прививаться, с 1 августа просто не поедут в Краснодарский край:

— Им предлагают поехать с ПЦР-тестом, но привиться в течение 3 дней. На основании чего? Кто может их заставить это сделать? Это условие совершенно незаконное, вакцинация у нас в стране добровольная. Об этом в том числе заявлял Владимир Путин. Поэтому большой вопрос — для чего вообще это постановление подписано? Люди приедут с ПЦР-тестом и не захотят прививаться, что с ними будут делать?

На Кубани режим повышенной готовности будет действовать до 1 октября

На Кубани режим повышенной готовности будет действовать до 1 октября

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По ее мнению, власти края не смогут проконтролировать этот процесс. Также Тюрина не понимает, как будет организована вакцинация, ведь во многих регионах первый и второй компонент нужно получать в одном и том же пункте вакцинации:

— Человек приезжает на отдых, допустим, соглашается и делает прививку. Он что, будет 21 день сидеть и ждать вторую прививку? Или он должен приехать снова?

Уже с конца июня, когда Кондратьев объявил о новых правилах, многие начали аннулировать путевки. Туристы попросту не успевали вакцинироваться из-за длинных очередей. Кроме того, между прививками должен пройти 21 день. Также резко сократились продажи и новые бронирования на Кубань. По мнению Тюриной, люди не хотят попадать в такую ситуацию, когда они вынуждены что-то делать против своей воли:

— Нынешнее решение не поможет спросу, а может, наоборот, отрицательно сработать. Например, кто-то хотел приехать и отдохнуть, а потом привиться. А сейчас получается, что он поедет, а привиться заставляют там. Они, [власти], не могут заставлять, не имеют права. Вообще непонятно, как это будет происходить. Думаю, никак.

Детям до 14 лет включительно прививки не нужны

Детям до 14 лет включительно прививки не нужны

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Отпуск в пандемию

Представитель Российского союза туриндустрии привела в пример цитату генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, который заявил, что мы наблюдаем уникальную ситуацию — не загрузку, а разгрузку курортов Краснодарского края. По мнению Тюриной, решение о принудительной вакцинации выглядит странным также из-за побочных эффектов, которые наблюдаются у многих после прививки:

— Это важный момент. Бывают разные побочные эффекты: температура, ломота, головокружения, боль и так далее. Хорошо же приехать на отдых и с этими симптомами сидеть в номере и пытаться прийти в себя после прививки. Ну довольно странно, зачем это делать, не находясь дома. Теперь еще Египет открыли — он точно дешевле Краснодарского края. А главное, на отдыхе в Египте российского туриста не погонят искать место, где можно сделать прививку. Лучше это сделать дома, а не лететь на Черное море, чтобы поставить вакцину.

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вакцинациятуризмпандемия коронавирусакурорты Краснодарского краяотдых в Краснодарском крае
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