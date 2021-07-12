Зачем лететь на Черное море, чтобы привиться «Спутником V». Что не так с новыми правилами для туристов на Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 июля объявил, что с
Реально ли выполнить это условие — разбирались журналисты 93.RU.
Так и что теперь нужно?
Для путешествий в Краснодарский край в июле ничего не изменилось. Если вы планируете остановиться в гостинице или кемпинге, нужно иметь при себе по крайней мере один документ из списка:
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до заселения в отель;
- если вы переболели ковидом в течение последних 6 месяцев, то можно предоставить медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе;
- сертификат о вакцинации или справку о том, что вы сделали первый укол;
- несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном ковиде.
Отметим, что при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Сертификаты о вакцинации и тесты можно предоставить как в электронном, так и в бумажном виде. Если вы приехали на Кубань на один день или останавливаетесь «у друзей», то никакие документы вам не нужны.
Для тех, кто приезжает на Кубань с 1 августа, правила снова изменили. Чтобы заселиться в отель, нужен один из следующих документов:
- если вы переболели ковидом в течение последних 6 месяцев, то можно предоставить медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе;
- сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
- справка о медотводе и отрицательный ПЦР-тест (если у вас есть противопоказания к вакцинации);
- несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном ковиде;
- отрицательный результат ПЦР-теста и обязательно добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение 3 дней со дня заселения.
И если с первыми пунктами всё понятно и в них нет ничего нового, то последний вызвал больше всего вопросов. Сначала многие подумали, что пункты вакцинации оборудуют прямо в отелях. Однако позже власти края уточнили — турист должен обратиться в прививочный пункт самостоятельно. Если же человек не выполнит условие, ему грозит штраф от 1000 до
А прививок на всех хватит?
Губернатор Кондратьев заявил, что край сможет обеспечить всех туристов вакциной — в федеральный Минздрав уже направили письмо с просьбой дополнительно выделить
На первый взгляд число кажется внушительным, но стоит разобраться, сколько же людей ежегодно приезжают на отдых в край.
Так, в 2020 году, когда ковидные ограничения были особенно жесткими и начало курортного сезона перенесли на середину июля, в Краснодарском крае отдохнули
По данным на 2 июля, на Кубани вакцинировано первым компонентом
Таким образом, учитывая объемы турпотока и местное непривитое население,
Кто и как будет контролировать процесс вакцинации?
Как будут искать туристов, которые пообещали сделать прививку, но не сделали — неизвестно. В пресс-службе краевой администрации порталу 93.RU сообщили, что вопрос прорабатывается.
Отметим, что если вы сделали первую прививку в своем регионе, то вторую вы сможете сделать на Кубани. Точно такое же правило действует и в обратном случае, заверили в администрации края.
Что о новых правилах думают в туриндустрии?
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина объяснила журналисту 93.RU, что новые правила отрицательно повлияют на турпоток. Те люди, которые не хотят прививаться, с 1 августа просто не поедут в Краснодарский край:
— Им предлагают поехать с ПЦР-тестом, но привиться в течение 3 дней. На основании чего? Кто может их заставить это сделать? Это условие совершенно незаконное, вакцинация у нас в стране добровольная. Об этом в том числе заявлял Владимир Путин. Поэтому большой вопрос — для чего вообще это постановление подписано? Люди приедут с ПЦР-тестом и не захотят прививаться, что с ними будут делать?
По ее мнению, власти края не смогут проконтролировать этот процесс. Также Тюрина не понимает, как будет организована вакцинация, ведь во многих регионах первый и второй компонент нужно получать в одном и том же пункте вакцинации:
— Человек приезжает на отдых, допустим, соглашается и делает прививку. Он что, будет 21 день сидеть и ждать вторую прививку? Или он должен приехать снова?
Уже с конца июня, когда Кондратьев объявил о новых правилах, многие начали аннулировать путевки. Туристы попросту не успевали вакцинироваться из-за длинных очередей. Кроме того, между прививками должен пройти 21 день. Также резко сократились продажи и новые бронирования на Кубань. По мнению Тюриной, люди не хотят попадать в такую ситуацию, когда они вынуждены что-то делать против своей воли:
— Нынешнее решение не поможет спросу, а может, наоборот, отрицательно сработать. Например, кто-то хотел приехать и отдохнуть, а потом привиться. А сейчас получается, что он поедет, а привиться заставляют там. Они, [власти], не могут заставлять, не имеют права. Вообще непонятно, как это будет происходить. Думаю, никак.
СЮЖЕТ
Представитель Российского союза туриндустрии привела в пример цитату генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, который заявил, что мы наблюдаем уникальную ситуацию — не загрузку, а разгрузку курортов Краснодарского края. По мнению Тюриной, решение о принудительной вакцинации выглядит странным также из-за побочных эффектов, которые наблюдаются у многих после прививки:
— Это важный момент. Бывают разные побочные эффекты: температура, ломота, головокружения, боль и так далее. Хорошо же приехать на отдых и с этими симптомами сидеть в номере и пытаться прийти в себя после прививки. Ну довольно странно, зачем это делать, не находясь дома. Теперь еще Египет открыли — он точно дешевле Краснодарского края. А главное, на отдыхе в Египте российского туриста не погонят искать место, где можно сделать прививку. Лучше это сделать дома, а не лететь на Черное море, чтобы поставить вакцину.