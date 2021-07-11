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От коронавируса за сутки умерли 8 новосибирцев, 80 человек не могут сами дышать

На 11 июля в регионе выявлено 48 785 больных ковидом, 179 добавилось за сутки

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80 человек дышат только при помощи аппаратов

80 человек дышат только при помощи аппаратов

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В Новосибирской области за сутки умерли еще 8 человек, коронавирус обнаружили у 179 человек, сообщает региональный штаб по ковиду.

— В регионе зарегистрировано 48 785 случаев коронавируса (+179 за сутки), в том числе у 3390 детей. 42 739 пациентов полностью выздоровели (+52 за сутки), — уточнили в штабе.

Среди умерших мужчины в возрасте 68 лет, 71 года, 71 года, 71 года, 75 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 82 лет. Всего от коронавируса умерли 2152 человека.

В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5590 пациентов, в том числе 99 детей. В отделениях реанимации находятся 388 человек, на ИВЛ — 80 человек.

Ранее Росстат опубликовал данные о количестве умерших от ковида в регионе. Их число оказалось больше, чем в данных оперштаба НСО.

Накануне стало известно, что в Новосибирске практически не осталось первого компонента вакцины от ковида. Из-за этого горожане не могут сделать прививку.

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