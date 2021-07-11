От коронавируса за сутки умерли 8 новосибирцев, 80 человек не могут сами дышать

В Новосибирской области за сутки умерли еще 8 человек, коронавирус обнаружили у 179 человек, сообщает региональный штаб по ковиду.

— В регионе зарегистрировано 48 785 случаев коронавируса (+179 за сутки), в том числе у 3390 детей. 42 739 пациентов полностью выздоровели (+52 за сутки), — уточнили в штабе.

Среди умерших мужчины в возрасте 68 лет, 71 года, 71 года, 71 года, 75 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 82 лет. Всего от коронавируса умерли 2152 человека.

В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5590 пациентов, в том числе 99 детей. В отделениях реанимации находятся 388 человек, на ИВЛ — 80 человек.

