От коронавируса за сутки умерли 8 новосибирцев, 80 человек не могут сами дышать

В Новосибирской области за сутки умерли еще 8 человек, коронавирус обнаружили у 179 человек, сообщает региональный штаб по ковиду.
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Среди умерших мужчины в возрасте 68 лет, 71 года, 71 года, 71 года, 75 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 82 лет. Всего от коронавируса умерли 2152 человека.
В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5590 пациентов, в том числе 99 детей. В отделениях реанимации находятся 388 человек, на ИВЛ — 80 человек.
Ранее Росстат опубликовал данные о количестве умерших от ковида в регионе. Их число оказалось больше, чем в данных оперштаба НСО.
Накануне стало известно, что в Новосибирске практически не осталось первого компонента вакцины от ковида. Из-за этого горожане не могут сделать прививку.