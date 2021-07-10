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В Новосибирской области ковид обнаружили еще у 184 человек — в больницах находятся более 5000 пациентов

62 заболевших находятся на искусственной вентиляции легких

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В реанимациях лежат 356 пациентов

В реанимациях лежат 356 пациентов

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В Новосибирской области от коронавируса умерли семь человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 184 человек, скончались семь пациентов. Такие данные приводит региональный штаб по ковиду в НСО.

— На утро 10 июля в регионе зарегистрировано 48 606 случаев коронавируса, 184 за сутки, в том числе у 3372 детей. 42 687 пациентов полностью выздоровели, 146 — за сутки. Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 49, 60, 72, 80 лет и женщины в возрасте 68, 79, 85 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 2144 заболевших.

В больницах находится 5391 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 356 пациентов, из них 62 — на искусственной вентиляции легких.

— Всего в Новосибирской области сделано 1 957 138 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

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Ранее Росстат опубликовал данные о количестве умерших от ковида в регионе. Их число оказалось больше, чем в данных оперштаба НСО.

Накануне стало известно, что в Новосибирске практически не осталось первого компонента вакцины от ковида. Из-за этого горожане не могут сделать прививку.

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заболеваемостьоперштабкоронавирус
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