В Новосибирской области ковид обнаружили еще у 184 человек — в больницах находятся более 5000 пациентов

В Новосибирской области от коронавируса умерли семь человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 184 человек, скончались семь пациентов. Такие данные приводит региональный штаб по ковиду в НСО.
— На утро 10 июля в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 2144 заболевших.
В больницах находится 5391 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 356 пациентов, из них 62 — на искусственной вентиляции легких.
— Всего в Новосибирской области сделано
Ранее Росстат опубликовал данные о количестве умерших от ковида в регионе. Их число оказалось больше, чем в данных оперштаба НСО.
Накануне стало известно, что в Новосибирске практически не осталось первого компонента вакцины от ковида. Из-за этого горожане не могут сделать прививку.