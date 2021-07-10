В Новосибирской области ковид обнаружили еще у 184 человек — в больницах находятся более 5000 пациентов

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 184 человек, скончались семь пациентов. Такие данные приводит региональный штаб по ковиду в НСО.



— На утро 10 июля в регионе зарегистрировано 48 606 случаев коронавируса, 184 за сутки, в том числе у 3372 детей. 42 687 пациентов полностью выздоровели, 146 — за сутки. Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 49, 60, 72, 80 лет и женщины в возрасте 68, 79, 85 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.