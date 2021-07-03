В Новосибирской области зафиксировали за сутки 180 случаев COVID-19 — похожие цифры были в декабре

За последние сутки в области зарегистрировано 180 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили 180 случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Это самый высокий показатель в третью волну.
Всего на утро 3 июля в регионе зарегистрировано 47 349 случаев коронавируса, из них 3 210 случаев у детей. 41 975 пациентов полностью выздоровели, 136 пациентов за последние сутки.
— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 73, 74, года и 78 лет и женщины в возрасте 34, 73, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 085 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Сейчас в инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 942 пациента, в том числе 89 детей. В отделениях реанимации находятся 354 человека. На ИВЛ — 73 пациента.
Такой высокий показатель случаев заражения последний раз был в начале декабря прошлого года. Тогда 180 случаев заболевших за сутки было 6 декабря. 5 декабря было 179 случаев, а 3 декабря был один из самых высоких показателей за всю пандемию — 186 случаев.
Особенность третьей волны коронавируса — больше и чаще болеют дети, пострадать могут даже двухлетние малыши.