В Новосибирской области зафиксировали за сутки 180 случаев COVID-19 — похожие цифры были в декабре

В Новосибирской области выявили 180 случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Это самый высокий показатель в третью волну.

Всего на утро 3 июля в регионе зарегистрировано 47 349 случаев коронавируса, из них 3 210 случаев у детей. 41 975 пациентов полностью выздоровели, 136 пациентов за последние сутки.



— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 73, 74, года и 78 лет и женщины в возрасте 34, 73, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 085 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.