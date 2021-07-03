Пневмония даже у двухлетних малышей: врачи рассказали, как дети болеют коронавирусом в третью волну

В первую и вторую волну коронавируса родители особо не беспокоились, если у ребенка выявляли COVID. Чаще всего дети переносили болезнь бессимптомно либо в легкой форме, которая не отличалась от обычной простуды. Но в третью волну всё поменялось. Если раньше пневмонию выявляли только у подростков, то сейчас ею стали болеть дошкольники.



Как рассказал журналисту Е1.RU источник в одной из городских больниц, особенность новой волны в том, что в основном госпитализируют детей с поражением легких.



— Если у ребенка положительный ПЦР-тест, то мы расцениваем такую пневмонию как ковидную. У нее нет симптомов, которые типичны для бактериальной пневмонии. Среди заболевших есть дети 2–4 лет. Остальные симптомы те же самые, — сообщил источник. — Запахи у заболевших детей тоже пропадают, правда, рассказать об этом могут только дети более взрослые.