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Сделают ли вакцинацию обязательной? Кому противопоказана прививка от COVID-19? НГС проведет прямой эфир

На ваши вопросы ответит глава Росздравнадзора НСО

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Ждем вопросы от читателей НГС для главы Росздравнадзора НСО

Ждем вопросы от читателей НГС для главы Росздравнадзора НСО

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НГС проведет прямой эфир с главой Росздравнадзора НСО

Утром в понедельник, 5 июля, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с главой Росздравнадзора Новосибирской области Еленой Хрусталевой. Поговорим с ней о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Начало в 11:00. Не пропустите!

Какую выбрать прививку? Кому противопоказана вакцина от коронавируса? Нужен ли анализ на антитела перед прививкой? Как часто придется прививаться от коронавируса? Сделают ли вакцинацию обязательной в НСО? Эти и другие вопросы мы обсудим вместе с Еленой Хрусталевой.

Смотреть прямой эфир можно в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку, и при начале трансляции вам придет уведомление), а после эфира на сайте будет опубликована и текстовая версия.

Вам есть о чём спросить представителя регионального Росздравнадзора? Пишите вопросы в эту форму, и наш журналист сможет зачитать Елене Хрусталевой некоторые из ваших обращений в прямом эфире.

На этой неделе мы уже провели прямой эфир с замминистра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксеновой о коронавирусной ситуации в регионе. Текстовую версию эфира можно прочитать здесь.

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вакцинацияпрямой эфир
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