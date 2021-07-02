Сделают ли вакцинацию обязательной? Кому противопоказана прививка от COVID-19? НГС проведет прямой эфир

НГС проведет прямой эфир с главой Росздравнадзора НСО
Утром в понедельник, 5 июля, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с главой Росздравнадзора Новосибирской области Еленой Хрусталевой. Поговорим с ней о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Начало в 11:00. Не пропустите!
Какую выбрать прививку? Кому противопоказана вакцина от коронавируса? Нужен ли анализ на антитела перед прививкой? Как часто придется прививаться от коронавируса? Сделают ли вакцинацию обязательной в НСО? Эти и другие вопросы мы обсудим вместе с Еленой Хрусталевой.
Смотреть прямой эфир можно в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку, и при начале трансляции вам придет уведомление), а после эфира на сайте будет опубликована и текстовая версия.
Вам есть о чём спросить представителя регионального Росздравнадзора? Пишите вопросы в эту форму, и наш журналист сможет зачитать Елене Хрусталевой некоторые из ваших обращений в прямом эфире.
На этой неделе мы уже провели прямой эфир с замминистра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксеновой о коронавирусной ситуации в регионе. Текстовую версию эфира можно прочитать здесь.