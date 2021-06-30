Введут ли в Новосибирской области обязательную вакцинацию? Пояснения от Минздрава

В региональном Минздраве не отрицают возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 30 июня, в прямом эфире НГС сказала замминистра здравоохранения Елена Аксёнова.

— Думаю, что на этот шаг регион пойдет в том случае, если будут прирастать темпы заболеваемости, и мы не будем видеть активности граждан при доступности вакцины и возможности вакцинироваться. Особенно с рисковыми категориями, которые работают с людьми. Это продавцы, учителя, медицинские работники, сотрудники фитнес-центров, салонов красоты, транспортных предприятий. Здесь будем смотреть по обстановке. Конечно, самый благоприятный вариант — это активная гражданская позиция: «защитить себя и своих близких», — сказала Елена Аксёнова.