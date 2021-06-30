30 июня среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 72.37
eur 86.20
Тема дняСитуация с ковидом ухудшается или нет? Прямой эфир

Все новости

Все новости

Введут ли в Новосибирской области обязательную вакцинацию? Пояснения от Минздрава

Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова назвала условия, которые могут привести к таким мерам

3 106
38Обсудить

Поделиться

Чтобы достичь коллективного иммунитета, к осени 60% населения региона должны привиться

Чтобы достичь коллективного иммунитета, к осени 60% населения региона должны привиться

Поделиться

Минздрав НСО объяснил, что может привести к обязательной вакцинации в регионе

В региональном Минздраве не отрицают возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 30 июня, в прямом эфире НГС сказала замминистра здравоохранения Елена Аксёнова.

— Думаю, что на этот шаг регион пойдет в том случае, если будут прирастать темпы заболеваемости, и мы не будем видеть активности граждан при доступности вакцины и возможности вакцинироваться. Особенно с рисковыми категориями, которые работают с людьми. Это продавцы, учителя, медицинские работники, сотрудники фитнес-центров, салонов красоты, транспортных предприятий. Здесь будем смотреть по обстановке. Конечно, самый благоприятный вариант — это активная гражданская позиция: «защитить себя и своих близких», — сказала Елена Аксёнова.

Пока в Новосибирске нет никаких ограничений для тех, кто не сделал прививку. Но вчера министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказал о разрабатываемом в Новосибирской области проекте бесковидных заведений. Попасть в них можно будет по QR-коду тем, кто сделал прививку. Все детали возможного нововведения мы рассказывали тут.

Сейчас в России зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса, тут мы рассказывали о них подробнее.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинацияпрофилактикакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (38)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...